Если вы не удовлетворены своей работой, не торопитесь переходить в новую компанию или менять начальство. Возможно, ваша деятельность просто не соответствует вашему типу личности.

Не удовлетворяет работа? Возможно, она не соответствует вашему типу личности

Дарья Сидорова

Соавтор книги Do What You Are: Discover the Perfect Career for You Through the Secrets of Personality Type Келли Тигер утверждает, что не каждая работа подходит разным людям. Вот советы, которые помогут вам выбрать подходящий карьерный путь.