Не удовлетворяет работа? Возможно, она не соответствует вашему типу личности

Соавтор книги Do What You Are: Discover the Perfect Career for You Through the Secrets of Personality Type Келли Тигер утверждает, что не каждая работа подходит разным людям. Вот советы, которые помогут вам выбрать подходящий карьерный путь.

Если вы не удовлетворены своей работой, не торопитесь переходить в новую компанию или менять начальство. Возможно, ваша деятельность просто не соответствует вашему типу личности.

Определите свой тип личности

Чтобы найти подходящую работу, Тигер рекомендует пройти личностный тест по типологии Майерса-Бриггса. Он определит ваши сильные и слабые стороны и отнесет вас к одному из 16 типов личности. Бесплатные версии теста можно найти в интернете.

Вы также можете составить примерный тип личности на основе своих предпочтений, которые складываются из четырех показателей.

Как вы взаимодействуете с миром и направляете свою энергию: экстраверт (E — Extrovert) или интроверт (I — Introvert).

Какую информацию вы лучше воспринимаете: материальную (S — Sensing) или интуитивную (N — Intuition).

Как вы принимаете решения: на основе логики (T — Thinking) или на основе эмоций (F — Feeling).

Как вы готовитесь к принятию решений: рациональное планирование (J — Judging) или без предварительной подготовки (P — Perceiving).

Тип личности состоит из комбинации букв, например INTJ или ESTP. Он помогает определить, насколько вы будете удовлетворены той или иной работой. «Определенные типы личности лучше всего подходят для конкретных должностей, но в каждой индустрии есть позиции для всех», — рассказывает Тигер.

Выясните свой темперамент

Психолог Дэвид Кейрси разделяет 16 типов личности на четыре темперамента.

Сенсорно-планирующий тип: ESTJ, ISTJ, ESFJ, ISFJ.

Сенсорно-импульсивный тип: ESTP, ISTP, ESFP, ISFP.

Интуитивно-чувственный тип: ENFJ, INFJ, ENFP, INFP.

Интуитивно-логический тип: ENTJ, INTJ, ENTP, INTP.

По словам Тигер, люди с одинаковым темпераментом, как правило, разделяют общие ценности, которые помогают им процветать в определенной рабочей среде.

Сенсорно-планирующий тип доверяет фактам и проверенным данным, а также предпочитает структурированность и порядок. Такие люди ценят безопасность, соблюдают правила и требования. Им подходит работа с относительно высоким уровнем ответственности и точной системой подчинения. Люди с таким темпераментом обычно становятся хорошими менеджерами и лидерами.

Сенсорно-импульсивный тип сосредоточен на чувствах. Такие люди открыты возможностям и предпочитают гибкость. Им также важна самостоятельность, разнообразие и активная деятельность. Они часто становятся своего рода «пожарными» в компании, быстро замечая кризисные ситуации и реагируя на них.

Интуитивно-чувственный тип стремится найти смысл и выстроить взаимоотношения. Люди с таким темпераментом принимают решения на основе собственных ценностей. Они способны с легкостью разрешать конфликты и организовывать эффективную совместную работу. Им отлично подходят профессии, в которых они найдут личную значимость, а не рутину.

Интуитивно-логический тип также ищет смысла, но при этом принимает на его основе логические решения. Такие люди видят общую картину и приветствуют инновации. Им подойдет работа, которая дает самостоятельность и возможность создавать идеи.

Обдумайте карьерное решение

На выбор карьеры влияет множество факторов. Как отмечает Тигер, в период взросления мы постоянно получаем советы о том, что нам следует делать. Обычно они исходят из хороших побуждений, но могут привести к неправильному выбору.

Но даже если работа не приносит вам удовольствия, радикальные изменения не обязательны. Тигер отмечает: вы можете остаться в той же отрасли, изменив лишь обязанности или тип работы на те, которые лучше вам подходят.

Тип личности не меняется со временем, однако он развивается. По словам Тигер, с возрастом предпочтения меняются, поскольку мы все естественно движемся к более сбалансированной жизни. Цель самореализации — найти баланс и целостность. Когда мы становимся старше, мы развиваем еще не тронутые части себя.

«Спросите себя, что вам нравится в вашей работе и стоит ли что-то менять. Самопознание приносит огромную пользу, но никто не сделает этого за вас», — советует Тигер.

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