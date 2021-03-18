Найти себя без ярлыков: советы от психолога

В марте в издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга психолога Леонида Кроля «Найти себя. Как осознать свои истинные желания и стать счастливее» . Мы публикуем девятую главу (с сокращениями) с советами, которые помогут перестать оценивать себя по шаблону, собранному из чужих мнений.

<...> Вопросы, которые ставит перед собой Алекс, — «Чем я ценен?»; «Нужен ли я вообще?»; «Как в себя поверить?» и «За что себя уважать?» — время от времени волнуют абсолютно всех. Особенно сильно — в те периоды жизни, когда на внешнем плане затишье: ни значительных побед, ни успехов, ни сильных страстей.

<...> В обществе, которое так или иначе строится на достижениях, это здорово действует на нервы. «Некрасивая, зато умная», «простачок, зато всем помогает», «учится плохо, зато хорошо рисует» — у каждого как будто должна быть четко определяемая фишка, дающая человеку неформальное право отвечать на вопрос «Кто ты такой?».

Если ты хирург, тебе дается 500 условных очков (даже если хирург ты так себе — об этом знают только коллеги, а для всего мира ты Хирург, Спаситель с большой буквы). А если ты делаешь сырки — твоя ценность, скажем, очков 30, и твоя деятельность не воспринимается как важная и осмысленная (хотя сырки многим нравятся).

Эта кажущаяся объективность сильно влияет на наше самоощущение. <...> Кто сильнее рискует затеряться и стать комочком пыли не только в чужих, но и в своих глазах? Какие особенности способствуют такой интернализации?

1. Сниженная агрессия.

Помните гоголевского Акакия Акакиевича из «Шинели»? Кроткий, смирный, скромный человек, который обладал даром каллиграфии, очень красиво писал, но сослуживцы его в грош не ставили, дразнили и считали ничтожеством. А он мог только произнести, если совсем уж доводили: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»

Уровень агрессии во многом предопределен врожденной биохимией. Переделать себя в дикого и хищного невозможно, да и не нужно, однако научиться говорить «нет» — вполне реально даже для прирожденного смиренника.

2. Чаще, чем врожденно низкая агрессия, встречается приобретенная привычка агрессию прятать, давить, душить.

Агрессия, которую человек подавляет годами и десятилетиями, перебраживает, как вино, и превращается в уксус застарелой обиды и разочарования. Иногда невозможно даже сказать, на что или на кого эта обида направлена. Она как бы беспредметная, разлитая, и при этом вспыхивает по любому поводу.

Это привычная кнопка, чувство, которое легко активируется и заменяет многие другие эмоции, например грусть и гнев. А общество в ответ вешает новый ярлык: «хронически обиженный неудачник».

3. Слабая опора на субъективность.

Пересилить внутренние стереотипы о том, что хирург важнее сыркодела и что непременно нужно иметь увлечения и бешеную энергию, может только человек с хорошей опорой на собственные ощущения.<...>

4. Одиночество, особенности социализации.

<...> Одиночество это такого сорта, что преодолеть его можно только развивая эмоциональный интеллект. Об этом мы поговорим далее.

5. Неумение выражать чувства.

<...> Тот, кто не распознает собственных чувств, с трудом замечает и чужие. <...> Работа с психотерапевтом, психологом или коучем, желание разобраться в том, как устроены чувства, вглядеться в себя и других могут помочь решить эту часть проблемы.

<...> Обычно мы можем довольно точно проследить, кто навесил на нас тот или иной ярлык. Но это не помогает больше не воспроизводить его в своей голове. Мы к нему слишком привыкли.

Стоит подумать, что нам дают эти привычные ярлыки. В чем их ценность для нас? Почему нам трудно от них отказаться? Есть бессознательные механизмы, которые заставляют нас «сидеть в засаде» и не находить себя, прикрываясь нелестными ярлыками про пустое место.

1. Отказ от борьбы.

Считать себя «никаким» удобно, если чувствуешь, что иначе придется либо вступать в конкурентную борьбу, в которой можешь и проиграть, либо брать на себя обязательства, которые будет трудно выполнить. А так — все знают, что ты не супермен и никто не питает в отношении тебя завышенных ожиданий. Зачем биться за пятерки, если тройку можно получить просто за то, что отсидел все лекции? <...>

2. Самоуничижение.

Если ты сам считаешь себя банальным и ни на что не способным, никто не сможет сказать, что у тебя есть излишние претензии или амбиции, что ты хвастаешься или выставляешься. Разве не повод почувствовать себя хорошим? <...>

3. Тайные мечты.

На самом-то деле я ого-го, я мог бы быть и хирургом, и репортером в горячей точке. Я просто не пробую, а если бы попробовал, то все бы ахнули. Детская фантазия, которая тем и сладка, что должна оставаться фантазией, чтобы вам не разочаровываться.

Вы все думаете, что я никакой, но у меня есть тайный идеальный образ себя, который я буду беречь от жестокой реальности. Напоминаю: как правило, это бессознательный механизм, и если рассказать о нем человеку, то тот, скорее всего, будет сконфужен.

4. Протест против чужих «надо».

Как, жить? Прямо сейчас? Нет, подождите, я еще не готов, я еще не собрался. Я пока побуду никаким, непроявленным, не буду существовать по-настоящему. Вообще, я никогда не готов к тому, что мне прямо сейчас предлагают.

Вокруг «никакого» (якобы) человека часто собираются характерные персонажи, которые теребят его и пытаются сделать «каким-то». Это и мать, которая будит с утра причитаниями про то, что если не встать в восемь, то никем не станешь. И девушка или жена, которая бегает кругами вокруг мужа, крича: «Ну что ж ты сам-то ничего не хочешь!» — и он охотно соответствует ее представлениям о себе как о ленивом и неспособном. <...>

Итак, наш негативный «никакой» шаблон, собранный из чужих мнений о нас, может приносить нам некоторые бонусы. Но вреда от него больше, чем пользы. Поэтому его стоит менять, а заодно — расшатать саму идею оценочности, которая крепко засела в нашей голове.

Техника «Десять глаз»

Помочь может техника, которую я называю «Десять глаз». Мы выбираем пять человек и пытаемся посмотреть на себя их глазами. Это могут быть как реальные люди, так и исторические, литературные или воображаемые персонажи. Понятие реальности здесь весьма условное — мы же не знаем, как этот человек, даже если он существует в действительности, смотрел бы на нас.

Важно попытаться вжиться в роль и увидеть в себе со стороны то, что не видят другие, снять привычную оптику «как меня видят и кем считают обычно» и посмотреть под другим углом.

Выбираем персонажа. <...> Играем его изнутри. <...> Смотрим на себя его глазами. <...> Говорим от его лица о себе с кем-то третьим. <...> Озвучиваем его мысли о нас. <...>

Повторите это упражнение с пятью персонажами. Вы не столько «переселяетесь» в них, сколько незаметно добавляете новые краски к собственному представлению о себе. Неважно, кому вы его приписываете: эти воображаемые мнения о вас полезны, потому что снижают напряжение от чужих оценок. Необязательно себя хвалить, лучше придумывать что-то ироничное, двойственное, неожиданное — и правдоподобное.

Нам нужно найти другую пьесу, кроме той, в которой мы всю жизнь играем второстепенного героя. Мы находим все новые варианты сюжета, помещаем себя в другой контекст и привыкаем к нему, размывая оценочность и собственную «упакованность» в чужие ярлыки. <...>

Итоги главы

«Чем я ценен?»; «Нужен ли я вообще?»; «Как в себя поверить?» и «За что себя уважать?» — эти вопросы время от времени волнуют всех нас. В нашем обществе есть некоторая неофициальная табель о рангах, кажущаяся объективность которой сильно влияет на наше самоощущение. <...>

Что нам дают привычные негативные ярлыки, навешанные на нас другими? Есть бессознательные механизмы, которые заставляют нас «сидеть в засаде», прикрываясь нелестными чужими оценками. <...>

Расшатать негативное мнение о себе, а также саму идею оценочности, которая засела в нашей голове, можно с помощью техники «Десять глаз». <...> Вы не столько «переселяетесь» в них (персонажей), сколько незаметно добавляете новые краски к собственному представлению о себе. Мы помещаем себя в другой контекст и привыкаем к нему, размывая оценочность и собственную «упакованность» в чужие мнения.