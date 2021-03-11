Смелость быть собой: почему без этого невозможно формирование позитивных привычек

В издательстве «Бомбора» вышла книга Джен Синсеро «НИ ЗЯ» с советами по выработке полезных привычек, которые помогут лучше заботиться о себе и своем будущем. Мы публикуем пятую главу (с сокращениями), в которой автор рассказывает, почему принятие себя — важный шаг на пути саморазвития.

<...> Все это саморазвитие — улучшение привычек, выход из зоны комфорта, расширение восприятия реальности, крутость — это не соревнование или какой-то социально навязанный финиш, который можно пересечь и официально заявить, что ты «всего добился».

Кроме того, ты не должен чувствовать себя неудачником в этом поиске, если у тебя не получается мыслить позитивно или сохранять предельную концентрацию на своих четко очерченных целях, или щелкать туфельками, круглосуточно источая безграничную любовь к себе и бесконечное счастье (можешь представить, как сильно такой человек бесил бы всех вокруг?).

Вся эта работа нужна для того, чтобы дать себе пространство, средства, информацию, мотивацию и разрешение быть самым искренним выражением того, кто ты есть на самом деле.

Быть искренним — значит любить того, кого любишь, делать то, что интересно, смеяться над фигней, которая кажется смешной, и бороться за то, что выглядит правильным. Быть искренним — это разрешить себе передумать, совершить ошибку, побыть козлом, молить о прощении, быть грустным, одиноким, глупым и ленивым. Настоящая искренность — это принимать себя целиком, и в мини-юбке на сцене, и с мешком чипсов, нетерпеливо дожидающуюся полового созревания.

Пока проделываешь эту работу, воспринимай свои привычки как сияние самоцветов твоей искренности, а не как доказательство того, что ты наконец стал дисциплинированным, то есть более социально приемлемым человеком.

Иметь хорошие привычки — не значит быть идеальным. Это значит — быть тем, кто ты есть.

Например, привычка каждое утро сочинять — это твое желание находить связь с другими людьми через слова, которые воплощают твой голос и с помощью которых ты смело делишься своей безумной и странной картиной мира с читателями. Привычка правильно питаться и худеть — это желание чувствовать себя легче, здоровее и физически ближе к проявлению твоей уникальной личности, иначе известной как твое тело.

Даже привычка мыть посуду каждый вечер — это твое желание восстановить порядок в жизни и обращаться с собой и своим окружением так, будто они что-то для тебя значат, а еще сделать мир лучше и уменьшить в нем численность муравьев.

Работая над формированием привычек, ты будешь поскальзываться на дороге к успеху — останешься валяться в постели и не пойдешь на беговую дорожку перед работой, и разразишься тирадой непечатных слов за рулем автомобиля, хотя не хотел вести себя как козел. Вопрос не в том, оступишься ли ты, а в том, как ты решишь на это реагировать.

Как можно быстрее вернуться на путь твоей привычки чрезвычайно важно. Но вдруг ты не станешь корить себя или ныть о том, какой ты идиот, а вместо этого тут же себя простишь?

Вдруг ты добавишь ко всем своим будущим привычкам дополнительную привычку разрешать себе быть человеком — то есть несовершенством? Что, если бы ты проявлял к себе то же сочувствие, которое обычно проявляешь к другим людям?

<...> Я люблю слушать все вдохновляющие подробности того, как мы, люди, умудряемся добиться успеха. Но не забывай, что за ходом формирования/устранения привычки легче следить, когда ты можешь оценить прошедшие события и закрыть глаза на огромные промахи и глупости, которые мы совершаем по дороге.

<...> Храбро работая над этим процессом, ты не всегда сможешь распознать приемы, которые помогли тебе проскользнуть мимо препятствий. Не всегда понятно, как новая привычка отмечать с утра высоту муравейника за твоим гаражом становится отправной точкой для того, чтобы садиться за учебу по утрам.

Поверь своей интуиции, не сомневайся в хороших вещах, если они не вредят прогрессу, и помни, что даже искренняя попытка заслуживает аплодисментов.

Мы живем в культуре, одержимой достижениями и целями. И хотя я сама люблю доводить дела до конца, мне не нравится жертвовать для этого своей самооценкой. Надо перестать запугивать и стыдить себя. Вместо этого нужно поощрять сопереживание, огромные промахи и уязвимость. Подумай о людях, которых ты любишь. Они вдохновляют тебя, когда совершают великие вещи. Тебя поражает, что они заглядывают в лицо своим страхам. И ты пляшешь вокруг них, когда они сдают экзамен на «отлично».

Но ты любишь близких даже тогда, когда они перемазались соусом и когда они плачут на выпускном, и когда выглядят напуганным и потерянными, потому что им нужно скачать на компьютер новую операционную систему.

Настоящие связи между людьми устанавливаются, когда мы проявляем уязвимость, а не когда получаем золотую медаль.

<...> Внутри каждого из нас есть маленький пухлый младенец, которого мы со временем хорошо припрятали, чтобы выжить. И хотя мир, полный уязвимых и беспомощных взрослых никому не пошел бы на пользу, мы слишком далеко ушли в противоположном направлении. Мы привыкли бояться и стыдиться этих мягких частей себя, а это лишает нас связей, умиротворения и счастья, о которых мы так мечтаем.

Иди путем формирования позитивных привычек, чтобы не просто достичь благородной цели, а выковать более тесные отношения с самым искренним проявлением своего «я». Пойми, что принять себя — значит принять все в себе. И победы, и раздражение, и истерики, и уязвимость. Любить себя — не значит быть идеальным.

Разреши себе быть, делать и иметь все, что разжигает твое сердце, и практикуйся прощать себе промахи. Любить себя целиком — это всего лишь привычка, которую действительно стоит иметь.

Фото на обложке: akud/shutterstock.com