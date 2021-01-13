Семь нестандартных советов для повышения концентрации

Концентрация помогает не только в карьере. Правильное планирование, расстановка приоритетов и умение переключаться помогут добиться баланса между работой и жизнью. Эти семь необычных советов помогут полностью сфокусироваться на задачах.

1. Создайте подходящую обстановку

Всякий раз, когда Тиму Урбану, создателю сайта Wait but Why, нужно работать, он с помощью стремянки кладет телефон на самую верхнюю полку в доме, а стремянку относит в другую комнату. То же самое он делает и с маршрутизатором, если текущая задача не требует интернета. Так он исключает возможность отвлечься и полностью погружается в рабочий процесс.

Согласно исследованию Microsoft 2015 года, в среднем человек может концентрировать внимание в течение 8 секунд. Поскольку в 2000 году этот показатель был равен 12 секундам, высока вероятность, что в 2021 году это число будет еще ниже. Если вы хотите стать внимательнее, создайте среду, в которой сложно не работать. Уберите подальше все возможные раздражители.

Если вы хотите проводить больше времени с близкими, можно следовать той же логике, просто уберите подальше компьютер после окончания работы.

2. Готовьте план на завтра заранее

Многие предпочитают планировать дела перед сном или утром. Не надо усложнять себе жизнь: продумывайте завтрашний день сразу после окончания работы. Так у вас будет больше времени для полноценного отдыха и досуга с близкими.

В работе мы, как правило, стремимся максимально выложиться, но как изменилась бы наша жизнь, если бы мы ставили такие же цели и в личных отношениях.

Планирование следующего дня в рабочее время — это простой, но очень недооцененный способ помочь вам установить контакт с людьми, которые для вас наиболее важны.

3. Используйте метод 5 минут

Том Питерс, эксперт по продуктивности и автор книги «В поисках совершенства», описывает этот прием так: забыть о долгосрочных планах и добиться максимального результата за 5 минут.

Попробуйте написать лучшее электронное письмо или как можно более внимательно слушать собеседника следующие пять минут.

Киллиан Жорнет, альпинист, который буквально взбегал на самые высокие в мире горы, считает, что своим успехом обязан в том числе и этому методу. В конце концов, как бы сильно мы не избегали той или иной задачи, всегда можно посвятить ей еще несколько минут.

4. Пишите список дел на отдельных карточках

Если вы хотите улучшить свою концентрацию, ограничьте свой план тремя задачами в день. Это также поможет вам правильно расставить приоритеты.

Важно не записывать их в блокнот или телефон, а выделить время для заполнения карточек. Чтобы сосредоточиться, оставляйте на виду именно ту задачу, над которой вы работаете в настоящий момент.

Когда вы закончите, переложите карточку в стопку выполненных дел. Так вы сможете визуально оценить количество законченных задач в конце дня. А через месяц внушительная стопка ваших достижений напомнит, что вы не стоите на месте, что поможет избежать излишней самокритичности.

5. Выполняйте самые сложные задачи в последнюю очередь

Ваша способность отстраняться в конце дня определяет качество работы утром. То есть, чтобы суметь полноценно отдохнуть вечером в кругу близких, важно самую неприятную вам работу оставить на окончание трудового дня.

Затем необходимо очистить свой разум — прогуляться, помедитировать или какое-то время вообще ничего не делать. Многие советуют планировать свое утро, чтобы подготовиться к рабочему дню, также можно поступать и с подготовкой к вечернему досугу.

6. Записывайте то, что вас беспокоит

Психологи рекомендуют вести дневник благодарности, это позволит по-новому взглянуть на важные вещи. В конце концов, вы не сможете привнести в свою жизнь нечто новое, если не цените то, что имеете. Данную практику можно переосмыслить и начать вести дневник тревог.

Специально выделите время для заполнения дневника. Перечислите в нем все, что вас отвлекает или напрягает.

Через какое-то время вы заметите, что стали лучше концентрироваться, так как больше не тратите рабочее время на тревожные мысли.

7. Представьте, что вы делаете что-то в последний раз

В следующий раз, когда вы заметите, что откладываете определенные задачи на потом, представьте, что вам нужно это сделать в последний раз. Это может быть последний разговор с начальником или письмо раздражающему клиенту. Это упражнение поможет не только сконцентрироваться на задаче, но и превратит ее в нечто запоминающееся.

Если мы чему-то и научились за последний год, так это тому, что жизнь может измениться в мгновение ока — и часто мы не можем на это повлять. Однако вместо этого можно сосредоточиться на том, что нам по силам.

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Фото на обложке: Alex Lipa / Depositphotos