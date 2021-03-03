Четыре вредные привычки, которые мешают стать дисциплинированнее

Как бы парадоксально это ни звучало, но лучший способ стать более дисциплинированным — делать меньше, а не больше. Если перед вами стоит труднодостижимая цель, то попытка приложить еще больше усилий, скорее всего, потерпит неудачу. Однако можно применить совсем иной подход. Вот четыре вредные привычки, от которых нужно избавиться, чтобы достичь желанного.

1. Использовать самокритику для мотивации

Многие из нас считают, что, если мы не будем строги к себе, мы не добьемся успеха. Если достичь цели не получается, нам кажется, что мы бесполезны.

С раннего возраста мы начинаем критиковать и оценивать себя.

Мы говорим себе, что глупо нервничать из-за предстоящей презентации.

Мы называем себя ленивыми каждый раз, когда откладываем дела на потом.

Мы ругаем себя за то, что отвлекаемся и теряем концентрацию всякий раз, когда работаем не так продуктивно, как нам кажется.

Поскольку склонность к самокритике связана с успехом, мы предполагаем, что она была его причиной. Однако следствие не всегда означает причину.

Например: сегодня утром вы выпили кофе на час позже обычного, и стоимость биткоина упала на 5%. Очевидно, что изменение распорядка дня никак не связано с ценой на биткоин.

Если вы думали, что самокритика полезна для мотивации, это не означает, что она на самом деле помогала добиться успеха. Большинство людей продуктивны, вопреки самокритике, а не из-за нее.

Таким образом, когда люди научатся избегать этой привычки, они действительно станут более продуктивными и самодисциплинированными. Ведь излишняя самокритичность приводит к чувству стыда, беспокойства и заниженной самооценке, а все это лишь мешает на пути к достижению успеха.

Позвольте себе небольшой эксперимент: в какой бы области вы ни хотели быть более дисциплинированным — будь то диета, физические нагрузки, личностный рост или рабочие задачи, выделите неделю для того чтобы попрактиковать сострадание к себе.

«Мы все неудачники — по крайней мере, лучшие из нас», — Дж. М. Барри.

2. Справляться с отвлекающими факторами

Некоторые люди считают, что им не хватает дисциплины, и пытаются сопротивляться окружающим факторам. Они ищут способы стать более сосредоточенными, волевыми и сопротивляться искушению.

Но дело в том, что от некоторых отвлекающих факторов невозможно избавиться, однако большую часть из них можно избежать.

Например: если вы стремитесь стать более дисциплинированным в какой-то из областей вашей жизни, необходимо исключить из зоны видимости все раздражители. Если вам необходимо сосредоточиться на работе, уберите телефон как можно дальше и отключите интернет, если он вам не нужен. Закройте все ненужные вкладки в браузере, которые могут отвлечь вас и держите свое рабочее место в чистоте.

Не пытайтесь бороться с раздражителями, если вы можете просто устранить их. Этот принцип можно применять во многих сферах жизни.

Предположим, вы хотите соблюдать новую диету. Не стоит полагаться на силу воли, просто не приносите мороженое в дом.

Если вы на протяжении длительного времени безуспешно пытались справиться с отвлекающими факторами, может быть, пришло время для нового подхода? Может, вместо того, чтобы пытаться изменить себя, стоит попробовать изменить свое окружение?

«Умение фокусироваться зависит от умения говорить "нет"», — Стив Джобс.

3. Игнорировать увлечения

Некоторые люди сталкивались в детстве с негативной реакцией на их любознательность. Грустно представить, как какому-нибудь пытливому ребенку говорят, что его интересы глупы или не важны. Но еще хуже то, что это влияет на способность добиваться целей в будущем.

Если обратить внимание на людей, которые кажутся очень дисциплинированными, сосредоточенными и мотивированными, выявляется общая закономерность: им нравится то, что они делают.

Например, люди, исправно занимающиеся спортом на протяжении долгого времени, вероятнее всего, просто получают от этого удовольствие. Им не нужно заставлять себя это делать, потому что они отдают себе отчет в том, что это полезно и необходимо для них же.

Причина, по которой так много людей стремятся стать более дисциплинированными, заключается в том, что они выбирают неправильные увлечения и работу.

Очень трудно поддерживать какую-либо привычку или распорядок, если нет внутренней мотивации. А это, в свою очередь, результат того, что в детстве их увлечения считали несерьезными и глупыми.

Поэтому игнорировать собственную любознательность вредно. Это приводит к хронически низкой мотивации и плохой дисциплине.

Когда вы начинаете прислушиваться и заниматься тем, что вам действительно интересно, дисциплина и мотивация не заставят себя ждать.

«Усердно учите то, что интересует вас больше всего, самым недисциплинированным, непочтительным и оригинальным образом», — Ричард Фейнман.

4. Слишком много думать о целях

Допустим, вы хотите научиться играть на гитаре.

Сколько времени вам следует потратить на размышления о своей цели? Практически нисколько!

Слишком длительные рассуждения могут иметь обратный эффект.

Если вы новичок, но часами мечтаете о том, как здорово будет по-настоящему хорошо играть на гитаре, вы, вероятно, будете чувствовать себя хуже из-за того, какой длинный путь вам придется преодолеть. В результате шансы разочароваться и сдаться довольно высоки.

Необходимо применять подход «установить цель и забыть о ней».

После того, как мы обозначили конечную точку, большую часть внимания следует уделять небольшим действиям, которые в конечном итоге приведут к цели.

Это парадоксально, но если вы изо всех сил пытались достичь цели, значит вы слишком поглощены этим процессом, что на самом деле мешает прогрессу.

Сосредоточьтесь на маленьких рутинных действиях, которые, если их выполнять последовательно, приведут вас к результату.

«Путь на вершину горы важнее, чем ее достижение», — Ивон Шуинар.

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