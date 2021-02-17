15 привычек, которые мешают нравиться окружающим

Успех многих аспектов нашей жизни зависит от того, как мы ладим с окружающими. Однако мы редко задумываемся о том, что можно изменить в своем поведении, чтобы оставлять хорошее впечатление у людей. Вот 15 дурных привычек, от которых необходимо избавиться, чтобы вызывать у собеседников лишь положительные эмоции.

№1. Уходить не попрощавшись

Такие люди в конце рабочего дня покидают офис или любую другую встречу, не прощаясь. Многие воспринимают такое поведение как проявление грубости и невоспитанности.

Это может быть уместно на крупном мероприятии, когда сложно отыскать знакомого человека в толпе. Даже в этом случае желательно найти пригласившего вас человека, чтобы сообщить о своем уходе. Иначе на последующих встречах вы можете оказаться нежелательным гостем.

№2. Критиковать людей

Никто не хочет общаться с человеком, от которого слышит критику в свой адрес. В некоторых ситуациях это может быть необходимо, однако не следует этим злоупотреблять.

Такое поведение также может сказаться на репутации.

№3. Придумывать отговорки

Если вас пригласили на какое-то мероприятие, необходимо ответить на него или предложить другой вариант, если вы по какой-то причине не можете его принять. Но не стоит принимать приглашение и отказываться в последнюю минуту или вовсе не приходить на встречу без всяких предупреждений.

Часто люди в таких ситуациях придумывают наивные отговорки или внезапно появившиеся дела. Лучше указать вескую причину или, если вас не интересует конкретное мероприятие, предложить другую идею.

№4. Фальшиво улыбаться

Улыбка — отличный способ расположить к себе окружающих. Однако если вы не улыбаетесь при личном общении с кем-то, они могут посчитать вас угрюмым и нетактичным.

Но это не значит, что нужно улыбаться все время или заставлять себя это делать. Люди легко считывают фальшь в эмоциях собеседников. Поэтому старайтесь проявлять искренние чувства в общении с окружающими.

№5. Неправильно произносить имена

Запоминание имени — это признак того, что человек заинтересован в собеседнике. Исследования показывают, что мы забываем имена людей по причине отсутствия интереса. А это в свою очередь может настроить человека против вас.

Если вас только что представили собеседнику, но вы не помните, как его зовут, можно сказать: «Я не расслышал ваше имя». Кроме того, если его сложно произнести, желательно уточнить сразу, как именно обращаться к человеку. Это также повысит вашу привлекательность в глазах окружающих.

№6. Отвечать односложно

Светская беседа — один из самых полезных социальных навыков. Это отличный способ знакомиться с людьми и налаживать отношения. Однако если кто-то пытается завести с вами разговор, а вы отвечаете односложно или даже игнорируете вопросы, у собеседника сложится о вас плохое впечатление.

Если вы не в настроении, необходимо деликатно донести это до человека и предложить пообщаться в другой раз.

№7. Игнорировать людей в компаниях

Допустим, вы участвуете в светской беседе, и к вам присоединился новый собеседник. Зачастую люди продолжают разговор, игнорируя нового человека. Да, возможно момент неподходящий, но это не значит, что вы должны действовать так, словно его тут нет.

В этой ситуации правильнее всего будет представиться новым участникам, а затем продолжить разговор и, возможно, поинтересоваться их мнением.

Как писал Эли Визель: «Противоположность любви — это не ненависть. Это безразличие».

№8. Перебивать собеседника

Прерывание чьей-либо речи не только вредит репутации, но и нарушает ход беседы, вынуждая говорящего занять оборонительную позицию.

Да, возможно, вам в голову пришла новая идея, или вы захотели донести свой комментарий, но это не является веской причиной. Необходимо дождаться, пока человек закончит свое предложение.

№9. Давать непрошеные советы

Возможно, у вас есть опыт решения проблемы, с которой столкнулся собеседник, но не стоит сразу учить окружающих жизни. Прежде чем помочь, необходимо спросить, хотят ли люди услышать ваш совет.

Некоторые люди воспринимают непрошеное мнение, как критику. Поэтому воздержитесь от навязывания своего видения окружающим.

№10. Считать себя особенным

Наверняка многие сталкивались с высокомерными людями, которые считают себя лучше окружающих. Иногда они даже не разговаривают с теми, кто недостаточно образован, а предпочитают собеседников, которые достойны их времени.

Однако у всех нас есть сильные и слабые стороны. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Social and Personal Relationships, нас привлекают те, кто похож на нас. Поэтому не стоит вести себя так, будто вы лучше других, иначе вы определенно будете меньше нравиться людям.

№11. Использовать отрицательные слова

По возможности избегайте употребления негативно окрашенных выражений и слов отрицания. Исследования показывают, что когда вы используете их в своей речи, даже если это просто «нет», вы и слушатель выделяете гормоны стресса, что в итоге сказывается на отношениях.

№12. Задавать неуместные вопросы

Во время разговора важно внимательно слушать собеседника и задавать уместные вопросы по теме. Исследования, проведенные в Гарвардском университете, показывают, что умение слушать и поддерживать разговор с помощью вопросов повышает симпатию.

Если вы не уверены в своем вопросе или ответе, можно просто уточнить это у человека, с которым вы ведете беседу.

№13. Не поддерживать зрительный контакт

Некоторые люди имеют привычку отвлекаться во время диалога и смотреть по сторонам. Исследования показывают, что в разговоре лучше всего использовать правило 50/70 — 50% времени смотреть в глаза собеседнику во время разговора и 70% — по время слушания.

Если не поддерживать зрительный контакт во время разговора, собеседник может терять концентрацию.

№14. Отвлекаться на телефон

В нынешних реалиях люди чувствуют тревогу и беспокойство, если под рукой нет смартфона. Но не стоит смотреть в экран во время разговора. Это может отрицательно сказаться на мнении окружающих.

Говорящий может решить, что его собеседник не заинтересован в общении и стремится его закончить. Желательно держать телефон в сумке во время встреч.

№15. Быть непоследовательным

Излишняя непоследовательность и непредсказуемость может раздражать людей. Такое поведение мешает создать первое хорошее впечатление.

Например, если человек предлагает свою помощь, а затем отказывается от своих слов или ищет отговорки, это определенно повлияет на его репутацию.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash