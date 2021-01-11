Шесть способов стать хорошим собеседником

Чтобы стать хорошим собеседником и другом, не нужно пытаться казаться лучше и успешней, чем на самом деле. Психологи считают, что эгоисты отталкивают людей, и советуют быть искреннее, проявлять искренний интерес к окружающим и не бояться казаться уязвимым. Вот несколько эффективных советов, которые помогут вам наладить хорошие отношения и нравиться другим.

Эффективно используйте эмоции

Люди предпочитают собеседников, которые дарят лишь положительные чувства. Постарайтесь вызывать только радость, счастье или восторг — тогда с вами точно захотят продолжить общение. Будьте искренни. Анализируйте то, что хотите сказать. В разговоре сосредоточьтесь на позитивных темах и старайтесь избегать тревожных.

Запоминайте имена

«Вы забываете имена потому, что человек вам не интересен», — говорит Чаран Ранганат, директор программы «Память и пластичность» Калифорнийского университета.

Люди лучше запоминают, когда мотивированы учиться. Иногда имена окружающих кажутся мимолетной информацией, которая не принесет никакой пользы.

Если вы хотите наладить контакт с окружающими, важно искренне интересоваться их целями, мечтами, мыслями и надеждами. Первый шаг проявить заинтересованность в человеке — запомнить его имя.

Не скрывайте свои недостатки

Как правило, люди, которые говорят лишь о своих достижениях, не привлекают окружающих. Собеседнику трудно узнать в таком человеке родственную душу.

Несовершенство — это то, что всех объединяет. Позвольте людям узнать вас настоящего, так они сразу смогут определить, что может получиться из подобного общения.

Делитесь сокровенным

Чтобы человек взаимодействовал с вами на более глубоком уровне, необходимо сначала поделиться личной и, возможно, неудобной информацией. Таким образом, собеседники смогут отказаться от навязанных социальных ролей и искренне будут делиться тем, что их тревожит.

Попробуйте в разговоре использовать идеи и мысли, которые вы обычно не озвучиваете.

Будьте искренни

Не нужно притворяться, что человек вам симпатичен, лишь с целью создать выгодную связь.

Важно быть последовательным во всех своих чувствах. Некоторые люди могут не нравиться и это совершенно нормально. Окружающих привлекают смелые личности, способные исключать из своего круга ненужные знакомства.

Не нужно гнаться за обширной сетью связей. Важно собрать вокруг себя настоящих друзей.

Будьте скромны

Многие люди попадают в ловушку, думая, что они лучше, чем есть на самом деле. Меньше рассуждайте о себе и о своих достижениях. Не хвастайтесь важными знакомствами и партнерствами. Будьте минималистом, когда дело касается вашего эго. Вы больше, когда кажетесь меньше.

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