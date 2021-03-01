Наука «чтения мыслей»: насколько хорошо мы понимаем окружающих

Чтение мыслей ассоциируется у нас с научной фантастикой. Однако этот термин является психологическим понятием, который подразумевает то, как хорошо мы понимаем окружающих. Мы используем его каждый день, когда взаимодействуем друг с другом. Разбираемся, почему некоторые преуспевают в этом больше других.

Чтение мыслей, также известное как ментализация, отличается от психологического процесса эмпатии. Он подразумевает осознание мыслей других людей («Мария знает, где хранится печенье»), тогда как эмпатия предполагает понимание эмоций других людей («Марии было бы грустно, если бы ее печенье съели»). Как правило ученые не разграничивают эти понятия, поэтому многие психологические тесты некорректны.

Хоть эти процессы имеют много общего, важно различать их, чтобы понимать, как люди действуют в условиях социума. Это также важно, например, для понимания психопатии. Психопаты, как правило, хорошо читают мысли, но не умеют сочувствовать. Это значит, что они могут манипулировать другими, оставаясь эмоционально отстраненными от своих действий.

Четкое разграничение этих процессов также помогает нам понять аутизм. Люди, страдающие им, часто испытывают трудности с чтением мыслей и более способны к сочувствию.

Пониженная эмпатия — не всегда плохой признак, поскольку иногда такое состояние позволяет принимать более логичные, а не эмоциональные решения. С другой стороны, неспособность к чтению мыслей может стать причиной трудностей с социальным взаимодействием и психическим здоровьем.

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Используя данные более 4 тысяч человек в Великобритании и США, исследователи обнаружили, что для измерения способностей к чтению мыслей достаточно всего четырех вопросов. Этот тест может показаться упрощенным, но такой подход позволил собрать данные из очень больших выборок.

Ученые также использовали эту информацию для проведения расширенного статистического анализа ментализации, который раньше никогда не проводился. Он показал, что ни пол, ни аутизм не искажают результаты. Это означало, что его можно было использовать для точного сравнения этих групп по их навыкам чтения мыслей.

Разумеется, анкеты могут быть неточными, потому что участники иногда отвечают не то, что они думают, а то, что, по их мнению, представит их в более выгодном свете. Но в этом опроснике эта погрешность не критична.

Женщины впереди мужчин

Результаты исследования показали, что женщины лучше умеют читать мысли. Их показатели были незначительно, но неизменно выше, чем у мужчин на протяжении всей выборки. Однако причина половых различий в чтении мыслей является предметом множества споров. Некоторые утверждают, что они связаны с генетикой или гормонами, в то время как другие считают, что они являются результатом влияния факторов окружающей среды, таких как наше воспитание и окружение.

Исследование также показало, что люди с аутизмом испытывают большие трудности с ментализацией, чем люди без него. Средний балл аутичного человека будет находиться в пределах 25% самых низких баллов неаутичных. Эти результаты могут показаться не новыми, однако это одно из первых исследований, в котором аутичных людей спрашивали именно об их опыте взаимодействия с окружающими, а не подвергали компьютерным экспериментам.

Трудности с этим процессом не подразумевает незаинтересованность в общении с другими. Например, многие люди с аутизмом усердно работают, чтобы «компенсировать» эти недостатки.

Этот короткий и тщательно продуманный тест позволит врачам, исследователями и предприятиями быстрее и точнее измерять способность к ментализации. Он также позволит лучше понять, почему люди проявляют разный уровень владения этим навыком.

Также его можно использовать для подбора персонала на должности, требующие хорошего понимания людей.

В более долгосрочной перспективе исследования в этой области помогут в разработке технологий, которые смогут читать наши мысли и помогать в повседневной жизни. Без дополнительных психологических исследований маловероятно, что мы когда-либо разработаем искусственный интеллект, который сможет понять себя или то, что мы думаем.

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