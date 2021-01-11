Как найти работу, если нет опыта: три стратегии для поколения Z

В 2020 году конкуренция на рынке вакансий возросла, а большая часть сотрудников перешла на удаленный формат. Особенно трудно приходится тем, кто ищет свою первую работу, а именно представителям поколения Z. Однако даже в такой ситуации можно заполучить желаемую должность. Рассмотрим три основные стратегии.

Продемонстрируйте способность адаптироваться

Многим представителям поколения Z известна такая концепция, как gap year — добровольный годичный перерыв, как правило, перед поступлением в университет или перед устройством на первую работу после его окончания. 2020 год стал незапланированным перерывом для многих людей, но даже из него можно извлечь пользу.

Покажите будущему работодателю, что вы использовали это время продуктивно. Возможно, вы проходили онлайн-курсы, преподавали онлайн, занимались волонтерством или же разрабатывали собственный бизнес-план.

Таким образом вы продемонстрируете способность расти и адаптироваться к беспрецедентным ситуациям. На этот навык работодатели точно обратят внимание.

Следуйте приоритетам и устанавливайте связи

Многие представители поколения Z активно выступают за проблемы социальной справедливости, разнообразия и инклюзивности в рабочей среде. И недавнее исследование Tallo это подтвердило.

Подавляющее большинство опрошенных предпочли бы работать в компании, где поддерживается этническое и расовое разнообразие персонала. Отвечая на вопрос, выбрали бы они такую организацию, 69% участников ответили «безусловно», а 21% — «вероятно».

Практически каждый третий представитель поколения Z принимал решение не откликаться на вакансию, опасаясь несправедливого обращения из-за гендера, этнической и расовой принадлежности.

68% опрошенных хотят, чтобы работодатель поддерживал важные для них проблемы. Самые острые среди них: права человека, а также медицинские и социальные услуги.

Если вы также разделяете эти взгляды, начните поиск подходящих компаний. И хотя вы, возможно, не сразу получите работу мечты, вы сделаете первый шаг к успешному будущему.

Кроме того, установить связи с интересующей компанией стоит как можно раньше, даже если сейчас она не предлагает открытых вакансий. С этим согласен 81% опрошенных представителей поколения Z. Время — ключевой фактор в поиске работы, а создание и поддержание сильных связей с потенциальными работодателями дает значительное преимущество.

Будьте честны и продемонстрируйте целеустремленность

Компании, в свою очередь, также ищут сотрудников, которые будут соответствовать их целям и приоритетам. Поэтому честно заявите о том, чего вы хотите и какие преимущества можете принести организации.

В своем исследовании компания Tallo также обнаружила, что представители поколения Z стремятся к большей стабильности трудоустройства, чем их предшественники:

Менее 6% опрошенных с большей вероятностью будут работать по принципу гигономики — заниматься фрилансом и подрабатывать в убероподобных сервисах.

51% хотят остаться на первой работе минимум на три года.

Рекрутеры знают: если брать на работу «правильных» сотрудников, это повысит удовлетворенность работой и продуктивность персонала, а в конечном счете снизит текучку. Поэтому работодатели стремятся инвестировать в того, кто соответствует более широкой картине компании.

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