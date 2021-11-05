«К черту скромность»: как зарабатывать столько, сколько вы достойны

Мы публикуем главу «Что делать дальше», посвященную адекватной оценке размера зарплаты, которую вы хотели бы получать, и способам достижения повышения ее повышения (если это необходимо).

«„Не высовывайся“ — это худший совет в мире», — считает автор книги, работавшая экспертом по самопрезентации с компаниями Unilever, Warner Music, Google, ASOS и другими.

Издательство «Альпина Паблишер» выпустило книгу Стефани Сворд-Уильямс «К черту скромность! Как преодолеть неуверенность и начать продвигать себя» о правильной работе над личным брендом и обретении уверенности в себе и своем профессионализме.

Недавно я получила такой совет: когда речь идет об оценке уровня заработной платы и производительности, всегда ПСЗ (прикрывай свою задницу).

Как и на любой другой встрече, вы можете легко увлечься моментом, договориться о разных замечательных вещах, но так и не дождаться результатов или последующих шагов.

Возьмите на себя наблюдение за этими последующими шагами, чтобы избежать разочарований или задержек.

Запишите все, что вы обсудили, поделитесь информацией с «владельцем кошелька» и попросите его просмотреть ваши записи и внести в них дополнительные комментарии или добавить то, что вы, возможно, упустили.

В зависимости от результата переговоров может потребоваться выполнить одно или несколько действий…

Выберите песню

В жизни вам пригодятся две песни: одна для того, чтобы посылать всех к черту, а вторая — чтобы отмечать успехи.

Если вам отказали, выберите ту, в которой посылаете всех к черту.

Пусть это будет песня, которую вы сможете слушать на повторе до тех пор, пока не испарится злость и не пропадет желание стукнуть босса чем-то тяжелым.

Если же все идет по плану, подберите что-нибудь оптимистичное и мотивирующее, чтобы трубить о своей победе.

И та песня, что посылает всех к черту, и та, что отмечает ваш успех, — отличный способ отпустить ситуацию.

И, судя по опыту, они действительно помогли мне переживать разные варианты развития событий после подобных переговоров.

Что включено?

Подтверждая предложенную вам зарплату или ставку, вы должны четко себе представлять, что входит, а что не входит в сумму, которую вы будете получать.

Я потратила годы на составление клиентских бюджетов, в которых был очень четкий список «исключений».

В нем прописывалось все, что не включено в гонорар, чтобы не возникало никакого недопонимания.

Убедитесь, что при обсуждении суммы обе стороны ясно осознают предъявляемые требования, касается ли это количества рабочих часов, объема выполненной работы или распределения обязанностей.

Вряд ли вы захотите лечь костьми, согласившись на непосильный труд или неприемлемый образ жизни ради пары дополнительных фунтов.

Если вы фрилансер, всегда стоит вместе с договором о выплатах составить и документ об объеме работ и добиться, чтобы его подписали все ключевые заинтересованные лица, причем до начала вашей работы над проектом.

Не дайте боссу улизнуть

Если вас не устраивает зарплата, но вы решили не покидать компанию, договоритесь с руководством о регулярных встречах, которые помогут вам понять, что вы на верном пути к получению своего вознаграждения.

Не давайте начальнику повода прикрываться вашим молчанием — сохраняйте готовность, пунктуальность и держите под контролем свои ожидания и ход событий.

Я бы также посоветовала установить для себя дедлайн, до которого вы готовы ждать перемен.

Это поможет вам мыслить трезво, чтобы не получилось так, что вы и оглянуться не успели, как прошло три года, а воз и ныне там.

Попробуйте вместе с руководителем составить график достижения своих целей. И если выяснится, что вас постоянно «кидают», пора расставаться с этой компанией.

Оцените долгосрочные выгоды

Итак, вы не получили желаемую должность или зарплату, но достаточно ли этого, чтобы все бросить?

Смотрите шире и подумайте о тех нефинансовых выгодах, которые вы получаете от работы в этой компании.

Компенсируют ли они недостаток денег?

Способствует ли работа в компании развитию ваших навыков, укреплению репутации, открывает ли она перед вами двери, к которым вы, возможно, не смогли бы иначе получить доступ?

Чем бы вы ни занимались, старайтесь получать новости о развитии компании и иметь представление о ее будущем, чтобы легче было принимать обдуманные решения.

Следует дать себе по меньшей мере месяц, чтобы взвесить все плюсы вашей работы и, что еще важнее, понять, по-прежнему ли вы хотите ее выполнять.

Переходите к плану Б

Если не удалось реализовать план А, приступайте к выполнению резервного плана Б, чтобы время, которое вам осталось провести на работе, прошло для вас как можно более сносно.

Если вы хотели перейти на позицию менеджера, но вам сказали, что у вас недостаточно опыта, попросите отправить вас на обучение: пусть оплатят повышение квалификации (неважно, планируете ли вы остаться в компании).

Или, если вы считаете свою нагрузку чрезмерной для этого уровня дохода, начните уходить домой «по звонку» и подберите команду, которая снимет с вас часть нагрузки, пока вы планируете для себя стратегию увольнения.

Какой смысл сидеть и страдать?

Выжмите из компании все, что можете, и приведите себя в лучшую форму, чтобы двигаться дальше.

Сохраняйте уверенность в себе

Можете не сомневаться: неполучение желаемого станет ударом по вашей уверенности в себе.

Это очень тяжело пережить, поэтому, как правило, такой итог гарантирован.

Вот несколько важных советов, как не допустить, чтобы неудача на переговорах подкосила вас:

Обсудите с руководителем свои достижения и убедитесь, что вы знаете свои слабые стороны.

Обсудите ситуацию с человеком со стороны: обратитесь к наставнику или просто к другу и поделитесь своими чувствами.

Окружайте себя людьми, которые видят ваши положительные качества — будь то в профессиональном или личном плане. Так вы убедитесь, что вас ценят хотя бы в некоторых сферах жизни.

ваши положительные качества — будь то в профессиональном или личном плане. Так вы убедитесь, что вас ценят хотя бы в некоторых сферах жизни. Проходите собеседования в других компаниях, чтобы набраться опыта и понять, что о вас думают за пределами вашей компании.

Пересмотрите свои личные и профессиональные цели. Сумеете ли вы перераспределить свое время и силы?

Уделяйте время работе над проектами или увлечениям, в которых чувствуете себя уверенно , чтобы снова прийти в форму.

, чтобы снова прийти в форму. Составьте список мотивирующих подкастов о людях, которым удалось преодолеть поражения и неудачи.

Найдите место, где можно получить поддержку и ценные указания.

Ведите дневник эмоций, записывайте, в чем чувствуете себя ущемленными <...>. Это отличный способ определить, у вас просто плохое настроение или же сработали определенные триггеры.

Говорите с людьми — с друзьями или родственниками, наставниками и коллегами — и ищите у них поддержки. Вам не обязательно справляться со всем в одиночку.

С каждым годом, месяцем, неделей и днем ведения переговоров о деньгах вы станете находить все более действенные способы продавать свои рабочие навыки.

Универсального подхода к этому вопросу нет, и вам почти всегда придется приспосабливаться к потребностям человека, который вам платит.

Но пока вы учитесь и привыкаете вести переговоры, помните: вы должны быть всегда готовы говорить о деньгах, искать поддержки, прислушиваться к советам из книг и подкастов — ко всему тому, что может помочь вам разнообразить свою тактику.

Вы заслуживаете денег, о которых просите, нужно только завернуть свой запрос в такую обертку, чтобы ваша ценность была видна каждому.

Фото на обложке: Ink Drop/Shutterstock