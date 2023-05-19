Максимум отдачи: как читать литературу о бизнесе

Книги о бизнесе пользуются большой популярностью: только в США ежемесячно публикуется более тысячи изданий. Как убедиться, что на эту книгу стоит потратить время, и получить от этого времени максимальную отдачу — рассказывает писатель Тимоти Кларк.

Чтение деловой книги — это упражнение в эффективности, а не в литературной эстетике. Вы пытаетесь максимизировать отдачу от вложенного времени. Для руководителя умение распределять время так же важно, как и распределение капитала. Итак, подходя к любой бизнес-книге, мы преследуем две цели:

понять, сможет ли книга помочь в выполнении вашей работы; найти самый быстрый способ извлечь эту ценность.

Автор многочисленных книг о бизнесе Тимоти Кларк считает, что процесс извлечения ценности состоит из трех этапов: сжатие, усвоение и применение.

Почти всегда слагаемые одни и те же:

концепции (ключевые идеи);

цифры (данные и статистика);

инструменты (фреймворки и диагностика);

примеры (истории и кейсы в качестве иллюстраций).

Задача в том, чтобы извлечь информацию для улучшения суждений и навыков для повышения производительности.

Отметим, что литературу такого рода пишут три группы людей:

практики — руководители и фаундеры, которые занимаются бизнесом и делятся опытом;

исследователи — ученые и преподаватели, которые анализируют данные, проверяют гипотезы и создают новые теории;

советники — консультанты и эксперты в предметной области, которые консультируют тех, кто занимается бизнесом (обычно они находятся на стыке теории и практики).

В каждой группе можно найти хорошие произведения, но стоит помнить, что новые книги о бизнесе появляются постоянно. Хорошая бизнес-литература представляет собой оригинальный вклад в теорию и практику или дополняет область их применения.

Остальные книги, как правило, — это поверхностная переработка оригинальных материалов.

Следующие советы помогут в сжатии, усвоении и применении информации.

Сжатие

Начните с цели

Составьте план чтения с учетом потребности или возможности. В противном случае вы рискуете потратить время на посредственные или нерелевантные книги. Если вы читаете не для того, чтобы вынести какой-то урок, вы, скорее всего, все равно забудете прочитанное.

Определите свой вариант использования. Вы хотите обосновать свое решение, проанализировать ситуацию или развить какой-то навык?

Для этого полезно завести документ, в котором будете планировать следующие 5 ресурсов к прочтению. Регулярно пересматривайте и корректируйте его в зависимости от меняющихся потребностей и пользы, которую вы получаете от чтения. Такой подход поможет оставаться сосредоточенным, расставлять приоритеты в плане чтения и оптимизировать процесс.

Прочтите введение

Ознакомительное чтение позволит оценить потенциальные затраты времени. Хорошее введение насыщено идеями, последовательно и убедительно. Оно должно излагать тему, формулировать проблему и объяснять центральную идею.

Остерегайтесь затянутых книг

Некоторые авторы пытаются добавить авторитетности за счет объема материала. Если автор не может добраться до сути, значит, он не разбирается в теме. Как напоминает Юваль Ной Харари, «В мире, наводненном нерелевантной информацией, ясность — это сила». А ясность означает краткость.

Есть некоторые исключения, в которых авторы предлагают хорошие идеи, но перегружают свои произведения утомительными, многословными примерами и тематическими исследованиями. В таких случаях их можно бегло просмотреть или пропустить.

Усвоение

Попытайтесь оспорить основную идею

Независимо от темы, о которой вы читаете, не существует однозначного ответа, единого авторитетного источника и универсальной формулы, которая решит вашу проблему. Даже если вы открываете книгу, потому что доверяете автору, данным, аргументам или рецензиям, возьмите на себя обязательство быть лояльной оппозицией.

Поспорьте с автором. Помните, что по каждой бизнес-теме существуют конкурирующие советы. Если вам придется сделать ставку, исходя из советов автора, чем вы будете руководствоваться? В конце концов, автор — ваш мыслящий партнер. Он здесь для того, чтобы бросить вам вызов, а не думать за вас. Никогда не передавайте свое критическое мышление на аутсорсинг.

Прочтите, пролистайте или пропустите

После введения решите, к какой категории отнести эту книгу. Если введение не даст нужной информации, то же самое будет справедливо и для книги. Дальше можно не читать.

Если вы смогли почерпнуть в нем, что-то ценное, то вы преодолели планку для беглого просмотра. Вот как это делается:

проанализируйте оглавление;

прочитайте заголовки и краткое содержание глав;

сбавьте темп и найдите в каждой главе то, что имеет к вам непосредственное отношение;

обратите внимание на диаграммы и выноски;

просмотрите заключение.

В любой момент, будь то первая или сотая страница, если соотношение затрат и выгод от дальнейшего чтения не будет вас устраивать, книгу можно отложить. Нет ничего героического или нравственного в том, чтобы закончить книгу. В то же время, если вы видите в ней пользу, ее стоит дочитать.

Применение

Погрузитесь в книгу

Не забывайте выделять основные моменты и делать заметки на полях, указывайте ключевые идеи и критические замечания. Если вы слушаете аудиокнигу, останавливайте запись, чтобы сделать пометку, или запишите голосовую заметку, когда узнаете что-то важное.

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Сохраните этот список или файл в доступном формате и периодически просматривайте его. Не забудьте поделиться полученными знаниями с коллегами и сотрудниками — нет лучшего способа усвоить полученные знания.

Тестируйте кейсы

Книга о бизнесе не должна учить, что думать; предполагается, что она научит, как думать. Это создает перспективу, которая позволяет сформулировать, интерпретировать и решить проблему. Как только вы усвоите концепцию, аргумент, теорию или инструмент, найдите способ применить то, чему вы научились. Пока вы не примените ее на практике, концепция остается непроверенной гипотезой.

Не гонитесь за количеством.

В любом коллективе быстро становится ясно, что 100 сотрудников среднего уровня не равны одному первоклассному. Почему? Потому что последний создает и обеспечивает ценность, и она не накапливается из-за количества. Точно так же 100 посредственных книг о бизнесе не будут такими же полезными, как одна хорошая.

Пост в LinkedIn с длинным списком книг и заголовком «100 книг, которые я прочитал в этом году» может вдохновить на чтение. Но помните: дело не в количестве, а в качестве. Отдача от потраченного времени измеряется позитивными изменениями в поведении и применением инструментов для достижения лучших результатов, а не количеством прочитанных книг. Возможно, вместо того, чтобы читать еще одну книгу, стоит дважды прочесть хорошую.

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