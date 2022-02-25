5 шагов, которые помогут лучше запоминать изученное

Обучение — это метанавык, и один из самых важных: знания помогают нам адаптироваться к любым изменениям и ситуациям. В течение жизни нас учат самым разным вещам, но, к сожалению, не тому как учиться. Рассказываем о методике, которая помогает удержать полученные знания.

Обратитесь к вдохновению

Потребление информации можно разделить на два типа:

принужденное (вне зависимости от того, заставляют ли человека учиться или он сам принуждает себя),

(вне зависимости от того, заставляют ли человека учиться или он сам принуждает себя), вдохновленное (искреннее стремление узнать что-то).

Пример принужденного потребления — чтение неинтересной книги. Фактически на нем и строится традиционная система образования. Именно поэтому мы так плохо сохраняем в памяти изученное.

Вдохновение заставляет нас получать удовольствие от потребления материала и полностью сконцентрироваться на нем, удерживая его в памяти.

Делайте произвольные записи

При первом знакомстве с материалом делайте заметки. Неважно, что вы для этого используете — специальное приложении или бумагу с ручкой. Здесь не нужна система — это должен быть свободный поток мыслей.

Вот что стоит записывать:

основополагающие идеи,

новые инсайты,

то, что заставляет задуматься или удивиться,

отсылки к другим темам,

вопросы или сомнения,

яркие реакции на новую информацию.

Помните: эти заметки должны быть беспорядочными. Запоминать идеи помогает сам процесс письма.

Объединяйте информацию

На следующем этапе предстоит просмотреть сделанные заметки. Какие идеи кажутся наиболее интересными? Какие из них наиболее непонятны?

Теперь требуется вновь изучить информацию, концентрируясь на том, чтобы упорядочить заметки. Условно говоря, если произвольные записи — это точки, то теперь вам нужно провести между ними линии.

Структура не обязательно должна быть совершенной, но на этом этапе у вас должна появиться более ясная картина, поскольку теперь вы осознанно потребляете контент.

Ищите аналогии

Использование аналогий — наиболее эффективный, но малоизвестный способ закрепить информацию. Он помогает взять только что изученное и сделать его частью своих ментальных карт, образуя сравнения и связи между новыми и существующими знаниями.

В качестве примера Сахил Блум приводит следующую аналогию. Он изучал стратегию TSMC и ее производственную модель, которая позволила независимым конструкторам чипов создавать собственные компании. Примерно то же самое сделала Shopify, разработав инфраструктуру, которая помогала независимым продавцам торговать онлайн.

Сравнение помогло ему создать контекст для ментальной карты и надолго запомнить эту информацию.

Отрабатывайте идеи

Новая идея — все равно что мышца. Без практики она атрофируется. Чтобы запомнить идею, нужно ее отработать.

Вот как это сделать:

упомянуть ее в разговоре,

обсудить с другом,

попытаться научить ей кого-нибудь,

практиковать интервальное повторение.

Последний — наиболее формальный и действенный способ запоминания.

Интервальное повторение — научно доказанный способ удерживать информацию. Он подразумевает потребление информации с нарастающими промежутками, пока она не закрепится в долгосрочной памяти. Кроме того, метод помогает выровнять кривую забывания.

Он работает следующим образом. Допустим, вы хотите выучить несколько фактов об Apple — историю компании, бизнес-сегменты, финансовые показатели и так далее.

Если бы знания потребовались для экзамена, можно было бы пойти привычным путем: запастись кофе, зазубрить факты и надеяться, что они закрепятся в памяти до следующего дня.

Но если мы хотим запомнить что-то на всю жизнь, придется действовать иначе.

Мы потребляем новую информацию в 8:00. После этого мы начинаем «повторения», то есть пытаемся воспроизвести все по памяти и заполняем пробелы:

повторение 1: 09:00 (1 час спустя);

повторение 2: 12:00 (3 часа спустя);

повторение 3: 18:00 (6 часов спустя);

повторение 4: 06:00 (12 часов спустя)

и так далее, с возрастающими интервалами...

Почему это работает?

Вернемся к аналогиям. Если мозг — это мышца, то каждое повторение — тренировка. Наращивая интервалы, мы увеличиваем нагрузку на мышцу, и приучаем себя удерживать информацию в памяти.

Просто учиться больше недостаточно — важно сохранять в памяти изученное. Используйте эти пять шагов, чтобы не забыть нужную информацию:

обратитесь к вдохновению,

делайте произвольные записи,

объединяйте информацию,

ищите аналогии,

отрабатывайте идеи.

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