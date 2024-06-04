Как рассчитать чистые активы по балансу

Основная цель каждой компании — получение прибыли. При регулярном ее отсутствии компания не сможет существовать на рынке. Есть множество экономических показателей, по которым можно определить прибыльность организации. Наиболее наглядным и быстро определяемым считается показатель чистые активы (ЧА). До того чтобы рассчитать стоимость чистых активов, нужно рассмотреть такие определяющие понятия — активы, пассивы фирмы, уставный капитал. В статье рассказали, что такое чистые активы и как повысить показатель чистых активов.

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Уставный капитал

Сразу при регистрации фирмы учредители обязаны установить размер собственных средств, обязательных к внесению в счет работы этой фирмы. Эти средства образуют уставный капитал этой фирмы (УК). Минимально допустимая сумма УК общества с ограниченной ответственностью (ООО) равна 10 тыс. рублей. Ее надо обязательно внести деньгами.

Средства сверх этой суммы можно внести либо деньгами, либо имуществом. Размер УК можно увеличивать или уменьшать. Участники ООО могут внести средства уставного капитала все сразу при регистрации бизнеса или частями в течение последующих четырех месяцев. Эти правила установлены в третьей главе Закона № 14-ФЗ от 08.02.1988 в ред. от 13.06.23 об ООО (Далее — Закон).

Средства уставного капитала фирма может свободно задействовать для своих нужд, покупать оборудование, сырье, материалы, выплачивать заработную плату.

Активы и пассивы

Общая сумма УК отражается в пассивах организации. Деньги и имущество, внесенные участниками, относятся к активам.

Пассивы — источники формирования средств фирмы. Кроме уставного капитала, к пассивам также относятся:

Добавочный капитал, сформированный за счет безвозмездных вкладов, инвестиций, средств от продажи акций, увеличения стоимости при переоценке ценностей;

Нераспределенная прибыль, предназначенная для выплаты дивидендов, премий, формирования резервов;

Обязательства фирмы перед контрагентами.

Активы — материальные и нематериальные объекты, которые участвуют в процессе работы компании. К ним относятся: деньги, имущество, материалы, сырье, НМА, долги дебиторов перед фирмой, например, долг покупателя за отгруженную продукцию и другое.

Активы приобретаются или создаются исключительно за счет источников — пассивов. Поэтому между активами и пассивами всегда существует баланс, то есть равенство их общих показателей.

Определение понятия «чистые активы»

В случае ликвидации фирмы доход от продажи всего ее имущества должен превысить стоимость уставного капитала. Только тогда можно утверждать, что компания работала безубыточно и ее кредиторам обеспечена гарантия их интересов (п.1 ст.14 Закона). Чтобы не допустить обратной ситуации, нужно производить расчет стоимости чистых активов.

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Чистые активы — резервы фирмы, которые остаются в ее распоряжении после уплаты всех долгов. Это разность между всеми активами компании, за исключением задолженности участников по УК и всеми обязательствами за исключением доходов будущих периодов (ДБП).

Порядок расчета чистых активов установлен приказом Минфина РФ № 84н от 28.04.14 в ред. 24.05.23. По его правилам расчет для ООО можно привести к следующей формуле:

ЧА = (Стоимость активов — задолженность участников по УК) - (Обязательства — ДБП)

Например, ООО на начало года имеет на своем балансе такие средства:

Внеоборотные активы — 1,5 млн руб. Оборотные — 600 тыс. рублей. Долги перед контрагентами – 800 тыс. рублей. Недовнесенный УК — 100 тыс. рублей. ДБП — 100 тыс. рублей.

Чистые активы ООО составят:

ЧА = (1100000 + 600000 - 100000) - (800000 - 100000) = 900 тыс. рублей.

Чистые активы — вычисление по балансу

Согласно Приказу (п.7), оценка чистых активов должна быть выполнена на основе данных бухгалтерского учета. В формулу расчета все показатели включаются по стоимости, отраженной в бухгалтерском балансе в соответствующих строках.

ЧА = (Строка 1600 — задолженность по вкладам в УК из состава строки 1170) — (строка 1400 + строка 1500 — строка 1530).

При условии, что все взносы в уставный капитал участниками ООО полностью внесены и на балансе нет доходов будущих периодов, величина чистых активов предприятия равна итоговой сумме третьего раздела баланса (стр. 1300). Это видно из структуры баланса. В таком случае следующий несложный алгоритм поможет выполнить анализ ЧА:

Если все строки в третьем разделе имеют положительные значения, то можно с уверенностью утверждать, что ЧА больше уставного капитала — предприятие в безопасности. Если одна из строк третьего раздела будет иметь отрицательное значение, а это может быть только нераспределенная прибыль – убыток (стр. 1370), ЧА могут оказаться меньше, чем УК. Поэтому далее необходимо сравнить итоговую сумму раздела (стр. 1300) и сумму УК (стр. 1310). Если первая меньше второй, то предприятие в опасности, и ему по закону угрожает ликвидация.

Кто и когда оценивает чистые активы?

В начале каждого года ООО обязательно должно рассчитывать чистые активы по балансу (п. 3 ст. 30 Закона). Результат расчета отображается в годовом отчете об изменениях капитала в строке 3600 третьего раздела. Если после оценки ЧА оказалось, что их стоимость меньше, чем сумма уставного капитала, то общество в срок до истечения 6 месяцев после окончания отчетного года должно либо уменьшить сумму УК, либо ликвидировать предприятие (п. 4 ст. 30 Закона).

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Пошаговая инструкция по уменьшению уставного капитала ООО

Об уменьшении размера уставного капитала надо уведомить налоговую службу и всех кредиторов компании. Если при минусовых ЧА УК уже имеет минимальный размер, инициативу о ликвидации ООО может проявить налоговая. Решение о ликвидации в этом случае принимает арбитраж.

Основной обязательной причиной расчета стоимости чистых активов считается оценка финансового состояния фирмы. При подготовке бухгалтерской отчетности нужно выполнить расчет ЧА. Существуют и другие ситуации, когда нужно это сделать

Выход из ООО участника или продажа им своей доли. Реальная ее цена равна части стоимости чистых активов, пропорциональной размеру его номинальной доли в УК.

Выплата дивидендов. При величине чистых активов меньшей, чем УК, дивиденды выплачивать нельзя.

Повышение суммы уставного капитала. Это нужно, чтобы привлечь инвесторов или укрепить гарантии при получении кредита.

Кредиторы и другие контрагенты могут ориентироваться на показатель чистых активов при рассмотрении ООО в качестве партнера. Это осуществляется для уверенности, что их требования к ООО будут удовлетворены с высокой степенью вероятности. Высокий показатель ЧА — хороший стимул к началу или продолжению сотрудничества.

Как повысить показатель чистых активов?

Чистые активы будут увеличиваться автоматически, если предприятие получает прибыль. Если этого не происходит, то увеличить стоимость ЧА можно такими способами:

Оплатить все недоплаченные взносы в УК. Увеличить УК за счет имущества фирмы или за счет новых вкладов одного из его участников. Ввести нового участника в ООО. Принять безвозмездную финансовую помощь от одного из участников. Выполнить переоценку активов. Списать кредиторскую задолженность по истечении срока давности.

Решение о тех или иных мероприятиях с целью повышения показателя чистых активов принимается на общем собрании участников ООО.

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