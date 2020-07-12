Как стартапу опубликоваться в СМИ: рассказывает бывший редактор Forbes
Региональный центр инноваций StartupSamara провел прямой эфир с журналистом и автором Telegram-канала о венчурном рынке The Edinorog Дмитрием Филоновым. В своей онлайн-лекции эксперт рассказал, как стартапу опубликоваться в СМИ и почему иногда не стоит этого делать. Запись можно посмотреть здесь, а мы публикуем самые интересные тезисы лекции.
Что стартапы могут публиковать в СМИ
- новости о компании (например, о новом раунде: чем выше сумма инвестиций, тем более крутое издание опубликует);
- истории развития компании или запуска продукта;
- факапы команды проекта;
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UGC (то, что делает команда проекта, например, колонки).
Как понять, что новость заслуживает размещения в СМИ
Событие, о котором вы хотите рассказать, должно уже произойти. Нельзя предложить новость, которая звучит так: «Мы собираемся поднять крупный раунд». Эти планы волнуют вас, но не СМИ.
Журналистам интересны значимые новости. Например, пишите им, если крупная компания начала работать с вашим стартапом или вы получили мировую премию. А, может быть, в вас вложился крупный фонд или знаменитость: если в ваш стартап инвестировал Ди Каприо, СМИ с удовольствием про это напишут.
Нужна история, люди их очень любят. Она может быть намного интересней, чем все ваши цифры и проценты. История должна быть понятна аудитории СМИ. Например, расскажите про проблему, которую решает ваш стартап. Или про то, как вы запустили бизнес. Только пусть это будет не просто «Мы как-то собрались с друзьями и вот зарабатываем миллионы».
Если кажется, что новостей нет, то сгенерируйте их. Например, проведите исследование.
Берегите свое время и время журналиста, проверяйте свою новость на значимость. Посмотрите на нее как на статью о стартапе соседа. Спросите себя, захотели ли бы вы сами прочитать ее или рассказать другу в баре?
Почему вам могут отказать
- не сошлись звезды (да, так бывает);
- ваша новость слишком мелкая (инвестиции на $100 тыс. СМИ не заинтересуют);
- СМИ уже писало про похожий проект;
- журналисту не нравится ваш бизнес;
- журналисту не нравитесь вы (это личные взаимоотношения, но такое бывает);
- вы рекламируете свой бизнес (даже если текст для того, чтобы люди узнали о вашей компании, в статье все равно должно быть что-то полезное и интересное)
- вы уже опубликовали этот материал в другом СМИ (такого быть не должно, журналистов интересуют только уникальные тексты).
Возможно, вы сказали одну из этих фраз:
- «Разместите мою новость?»(«размещают» только за деньги, так вы можете обидеть журналиста);
- «Сколько стоит статья?»(табу);
- «Можете поправить заголовок (текст статьи)»;
- «У нас есть готовая статья» (журналисты сами пишут).
Если вам все-таки отказали, попробуйте выждать время или обратитесь к другим журналистам, подумайте над подачей.
Не пытайтесь что-то скрыть или придумать о вашей компании. Журналисты все равно узнают, а проблем будет больше, чем профита.
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Помните
СМИ — это не панацея в продвижении стартапа. Есть много примеров, когда основатели компаний годами не давали интервью, но их проект все равно взлетел и стал успешным. Например, Exist.
Если вы хотите привлечь клиентов и простимулировать первые продажи — сравните затраты на PR с ценой лида из рекламы на Facebook и ответьте себе на вопрос, а стоит ли оно того? Чаще всего упоминание в СМИ необходимо стартапам при поиске инвестора или работе с В2В-клиентом.
Самое главное: делайте бизнес так, чтобы сами журналисты бегали за вами, а не наоборот.
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