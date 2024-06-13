Как стать оптимистичнее

Живут богаче и дольше, а также более успешны в жизни, работе и отношениях — так в исследованиях описывают оптимистов. Если вы от природы пессимист, эти советы помогут изменить образ мышления.

Многочисленные исследования с участием более 200 тыс. человек показывают, что оптимизм связан со многими положительными результатами. Как правило, у людей с таким образом мышления крепче иммунитет и здоровее сердце, а также они меньше ощущают физические симптомы и боль в целом.

Помимо этого, оптимисты живут богаче и дольше, а также более успешны в жизни, работе и отношениях.

Возможно, это как проблема курицы и яйца: кто не был бы оптимистом, если бы был здоров, богат и успешен в работе и отношениях? Тем не менее есть способы, которые помогут пессимистам изменить свое мышление.

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Один из них — модель ABC, которая означает активирующее событие, а также то, как человек его оценивает и как на него реагирует.

Например, если другой водитель подрезает вас на дороге, вы можете либо посчитать его неприятным человеком, либо подумать, что он спешит из-за чрезвычайной ситуации.

Другая тактика — упражнение «три благословения», придуманное американским психологом и отцом позитивной психологии Мартином Селигманом.

Идея проста: каждый день записывайте три хороших события, произошедших с вами. Дело в том, что большинство людей много жалуются (часто неосознанно), а благодарность помогает избавиться от этой привычки.

Вот еще несколько способов научить свой мозг мыслить оптимистично.

Сосредоточьтесь не на рисках, а на результатах. Вместо «Что может случиться в худшем случае?» спросите себя: «Каковы наилучшие возможные результаты?»

Вместо «Что может случиться в худшем случае?» спросите себя: «Каковы наилучшие возможные результаты?» Окружите себя оптимистичными людьми и новостями. Если вы сталкиваетесь с негативными комментариями и точками зрения, постарайтесь их оспорить.

Если вы сталкиваетесь с негативными комментариями и точками зрения, постарайтесь их оспорить. Делитесь оптимистичным взглядом с другими.

Конечно, стать оптимистом — задача не из простых. Однако преимущества такого образа мышления стоят затраченных усилий.

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Фото на обложке: Shift Drive / Shutterstock