9 вопросов, которые помогут найти причины выгорания

ВОЗ определяет выгорание как комплекс трех состояний: продолжительную усталость, чувство собственной неэффективности и психологическую отчужденность от собственной работы. Как правило, причиной служит комплекс факторов. Эти вопросы помогут определить, с чего начать работать с выгоранием и, возможно, предотвратить его в будущем.

Выгорание могут провоцировать разнообразные факторы, как на индивидуальном уровне, так и на уровне организации, индустрии или общества. Если игнорировать проблему, состояние человека будет усугубляться.

В каждом случае причины будут индивидуальными — и разобраться в них помогут эти вопросы.

Продолжительное чувство усталости

Это не просто усталость в конце недели или насыщенного квартала. Это чувство полной опустошенности, которое возникает после чрезмерного напряжения в течение длительного периода времени, когда у человека не было возможности отдохнуть и восстановиться.

Если вы постоянно чувствуете себя уставшим, спросите себя:

От чего я больше всего устаю или нервничаю?

Что мешает мне полноценно отдохнуть или регулярно делать перерыв?

Что заряжает меня энергией, но отсутствует в моей работе или жизни?

Усталость, сопровождающая выгорание, может быть вызвана множеством факторов. Возможно, это перфекционизм, завышенные ожидания руководителя или коллеги, необходимость работать за себя и за коллегу, который не справляется с задачами.

Если командные или творческие задачи заряжают вас энергией, но вы не находите на них время, сил на рутину просто не останется.

Личная неэффективность

Чувствуете себя Сизифом, который изо для в день вынужден толкать в гору камень, только чтобы он скатился с нее? Это не просто вызывает огромное разочарование, но и подрывает достижения, эффективность и значимость как работника.

Чтобы справиться с этим, спросите себя:

В чем я чувствую себя наименее эффективным?

Что меня больше всего разочаровывает или мешает мне?

На что я трачу намного больше энергии, чем нужно?

Иногда это состояние — результат бюрократии, которая замедляет процессы и создает ненужное трение даже в простых вещах. Бывает также, что команда или организация настолько тяготеет к коллективному согласию, что даже простые решения могут отнимать очень много времени.

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Наконец, если цели компании постоянно меняются, сотрудники просто не чувствуют, что хоть чего-то достигают — любой прогресс становится бессмысленным, ведь завтра все придется начинать заново.

Психологическая отчужденность

Еще один признак выгорания — падающая вовлеченность, цинизм и даже негатив по отношению к работе. В какой-то степени дистанцироваться может быть даже полезно, но откровенная антипатия и даже отвращение — это полная противоположность того, что нужно каждому работодателю и работнику.

Если вам знакомы похожие чувства, спросите себя:

Что вызывает у меня негативную реакцию или цинизм?

Что мне раньше нравилось в работе, а теперь нет?

Когда произошло это изменение и что к нему привело?

Ответить на эти вопросы не так легко. Чтобы разобраться в своих ощущениях, наверняка потребуется покопаться в себе.

Все эти вопросы помогут выявить основные проблемы и найти причину выгорания. Однако чтобы справиться с ними, понадобятся продолжительные изменения, а не разовый отпуск. Тем не менее, это упражнение служит отправной точкой и может дать информацию о шагах, которые помогут справиться с выгоранием и, возможно, предотвратить его повторение в будущем.

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