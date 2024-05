5 советов, чтобы побороть стресс в середине недели

Определите, почему испытываете стресс

Первое и самое важное — выявить первопричину стресса, утверждает Фридерика Фабрициус, нейробиолог и автор книги The Brain-Friendly Workplace: Why Talented People Quit («Рабочее место с пользой для мозга: почему талантливые люди увольняются»).

«Многие люди сразу переходят к, например, упражнениям для осознанности и дыхательной гимнастике, — говорит она. — Они очень эффективны, но если вы в браке не с тем человеком, вам нужен развод, а не восьминедельный курс по снижению стресса на основе осознанности».

Проанализируйте ситуацию и определите, почему вы испытываете стресс.

Рабочий день слишком длинный? Добавьте перерывы, чтобы он казался короче.

Получаете слишком много электронных писем? Попробуйте сократить их количество — например, можно отправлять меньше сообщений или отписаться от рассылок.

У вас токсичный начальник? Подумайте о том, чтобы перейти в другой отдел или даже компанию.

Используйте техники релаксации

Иногда стресс и беспокойство возникают из-за внезапного ощущения перегруженности. По словам Фабрициус, с этими чувствами можно справиться сразу. «Нейронаука показывает, что тело и мозг связаны и переплетены, — объясняет она. — Если удается успокоить тело, получится успокоить и мозг».

Выполните тренировку, займитесь дыхательной гимнастикой, поменяйте позу, увеличьте количество сна или сходите на массаж — это успокоит тело и, следовательно, окажет положительное влияние на мозг.

Установите четкие приоритеты

Руководитель по вопросам медитации Balance Лия Санта Круз рекомендует еще один способ справиться со стрессом — каждый день выделять несколько минут на то, чтобы распределить свое время и выбрать три главных приоритета.

«Что сейчас наиболее важно и окажет наибольшее влияние на вашу жизнь? — говорит она. — Например, проводить время с детьми, завершить большую презентацию на работе или подготовиться к предстоящей поездке».

Затем выделите определенное время, которое будете посвящать только тем задачам и действиям, что приближают вас к этим целям. Старайтесь не увлекаться незначительными делами, которые кажутся срочными, но не имеют большого значения.

«Работать умнее, а не усерднее — это должно стать вашим девизом, чтобы побороть выгорание и беспокойство в середине недели», — говорит Санта Круз.

Сделайте юмор привычкой

Смех — лучшее лекарство. «В течение недели каждый день записывайте три вещи, которые вам кажутся забавными и смешными, — советует Пол Осинкап, корпоративный тренер и автор книги The Humor Habit: Rewire Your Brain to Stress Less, Laugh More, and Achieve More’er («Юмор как привычка: перенастройте свой мозг, чтобы меньше стрессовать, больше смеяться и достигать большего»).

Исследование показывает: если практиковать это в течение всего одной недели, это может повысить уровень счастья и уменьшить симптомы депрессии на срок до полугода. «К тому же вы перенастраиваете свой мозг на то, чтобы активно искать забавные моменты в течение дня», — добавляет Осинкап.

Перерывы улучшают продуктивность. Однако исследование, опубликованное в Journal of Business and Psychology, показало, что люди, которые смотрели смешные видео во время перерыва, были еще более продуктивны, когда возвращались к работе.

Измените образ мышления

Санта Крус рекомендует сосредоточиться на позитивных моментах. Например, попрактикуйте благодарность: составьте список того, что ценно для вас в данный момент.

Постарайтесь не зацикливаться на препятствиях, стоящих на вашем пути — рассматривайте проблемы как шанс для роста. В каждой неудаче можно найти возможность учиться, расти и выбрать лучшее решение.

