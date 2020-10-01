Коллега не справляется с обязанностями. Что делать?

Что делать, если кто-то из коллег не справляется с обязанностями? Профессор психологии и маркетинга Техасского университета в Остине Арт Маркман предлагает три практических совета для решения проблемы.

Обучение в университете можно сравнить с индивидуальным видом спорта: каждый выполняет задания в одиночку и получает оценку за собственные знания. Бизнес — командный вид спорта. Чтобы добиться в нем успеха, необходима совместная работа. После университета у многих нет критически важного опыта групповых проектов — и это может негативно сказаться на общем результате.

Проявить эмпатию

В социальной психологии есть такое понятие, как фундаментальная ошибка атрибуции. В чем ее суть: человек часто объясняет поступки других людей аспектами их личности, а не внешними обстоятельствами. При этом собственное поведение человек склонен связывать с воздействием обстановки, а не со своими качествами.

Когда коллега не справляется с обязанностями, легко предположить, что он ленив или не заботится о благе компании. Однако причинами такого поведения могут оказаться события, происходящие в его жизни.

Для начала стоит узнать, как дела у коллеги. Во время пандемии многие факторы могут мешать эффективной работе: не с кем оставить детей, болеет кто-то из близких, человек ощущает тревогу и депрессию. Если понять жизненные обстоятельства коллеги, есть шанс разобраться в том, как повысить его продуктивность и вернуть в рабочий ритм.

Повысить мотивацию коллег

Есть два ключевых аспекта мотивации, которые помогают добиваться результатов: четкое понимание цели и пути к ней.

Если коллега откладывает работу над проектом, возможно, у него нет мотивации для ее выполнения. Например, он считает свою часть задачи ненужной или незначительной. Однако именно она может внести важный вклад в проект в целом — это стоит объяснить коллеге. Осознание того, что его деятельность играет решающую роль в чьей-то работе, может вдохновить на ее выполнение.

Однако бывает и случаи, когда коллега понимает важность порученной ему задачи, но не обладает знаниями и навыками, необходимыми для достижения результата. Не все могут признаться в том, что чего-то не знают — поэтому они откладывают работу в надежде, что кто-то другой выполнит ее. В таких случаях понадобится помощь со стороны, например практические советы по выполнению задачи или коллега-наставник.

Обратиться за помощью

Если первые два шага не принесли результатов, возможно, вам стоит поработать с собственным наставником. Вместо того, чтобы жаловаться руководителю на плохую работу коллег, можно самому обратиться за помощью, описать предпринятые попытки и попросить совета, как действовать дальше.

Основная задача — приобрести навыки лидерства. Обращение за помощью демонстрирует стремление самостоятельно решить проблему и готовность учиться у других. Эти качества повышают привлекательность сотрудника в глазах компании и помогают дальнейшему развитию карьеры.

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