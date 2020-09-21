Больше 80% россиян продолжают работать по сниженной из-за карантина ставке

Сервис «Работа.ру» выяснил, изменилась ли зарплата жителей России из-за пандемии, и вернулась ли она на прежний уровень после выхода из карантина. Об этом говорится в сообщении компании.

В опросе приняли участие более 3900 пользователей сервиса из всех регионов страны.

Абсолютное большинство респондентов (58%) отметили, что работодатель снизил их заработную плату во время карантина. У 39% опрошенных зарплата осталась неизменной, а у 3% — повысилась

При этом лишь 10% респондентов отметили, что работодатель обещал им компенсировать издержки от снижения зарплаты в будущем.

81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке. У 18% участников исследования зарплата уже вернулась на докарантинный уровень, а 1% респондентов указали, что их заработная плата даже выросла.

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