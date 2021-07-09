Каннибализация ключевых слов: что это такое и как этого избежать

Среди неопытных специалистов по SEO распространено мнение, что размещение нескольких страниц, оптимизированных под одни ключевые слова, может положительно сказаться на месте сайта в поисковой выдаче. Однако все ровно наоборот. Разбираемся, почему это происходит и как этого избежать.

Что такое каннибализация ключевых слов?

Это когда разные страницы сайта таргетированы на одно и то же ключевое слово. То есть клики, ссылки и контент распределяется между двумя или более страницами, что отрицательно сказывается на SEO. Также это сбивает с толку Google.

Возьмем, к примеру, сайт по продаже гитар. Если «гитары» — это ключевое слово, на которое нацелена буквально каждая страница на этом сайте, Google придется сравнить их и выбрать более релевантную для посетителя. Таким образом страницы конкурируют между собой.

Каковы последствия?

Среди новичков в области SEO популярно заблуждение о том, что таргетинг на одно и то же ключевое слово на нескольких страницах позволяет повысить рейтинг или шансы на то, что сайт окажется на первых позициях в выдаче Google.

Согласно данным Smart Insights, средний CTR для первого места в поиске Google составляет более 35%, тогда как CTR сайтов, которые находятся ниже первой пятерки — менее 5%.

Органический CTR в зависимости от позиции в поиске. Скриншот: Bettermarketing

Каннибализация ключевых слов снижает посещаемость сайта и коэффициент конверсии. Вот еще несколько негативных последствий этого явления.

Пользователи попадают не на те страницы

Вернемся к примеру с гитарами. Многие пользователи, планирующие приобрести себе этот инструмент, уже имеют какое-то представление о том, что именно они хотят. Существует практически неограниченное количество вариантов — от электро- или хеви-метал до акустической гитары.

Если сайт таргетируется только на ключевое слово «гитары», у поисковой системы возникнут трудности с выдачей более релевантной страницы по запросу пользователей.

Если посетитель, ищущий инструмент для хеви-метал, попадет на страницу с джазовыми гитарами, он немедленно покинет ее.

Краулинговый бюджет тратится впустую

Как и в бизнесе, сайт фактически обладает ограниченным «бюджетом» на то, сколько раз Google просканирует его за определенный промежуток времени. Частота будет зависеть от размера и ресурсов сайта.

Это актуально для крупных сайтов электронной коммерции, предлагающих множество товаров. Если несколько страниц таргетируются на одно ключевое слово, они будут сканироваться и индексироваться без необходимости. Это пустая трата краулингового бюджета.

Низкое качество контента

Наличие нескольких страниц с одним ключевым словом подразумевает, что соответствующий контент будет равномерно распределяться между ними.

Пользователь хочет увидеть всю необходимую информацию по теме в одном месте. Google будет рассматривать эти страницы как менее информативный контент, что скажется на рейтинге в поисковой выдаче.

Как обнаружить каннибализацию ключевых слов?

Обнаружить это явление довольно просто. Создайте электронную таблицу со всеми основными URL-адресами и ключевыми словами. Так вы сможете наглядно определить, на каких страницах используется одно и то же ключевое слово.

Каннибализация и таргетирование на разные ключевые слова. Скриншот: Bettermarketing

Также не стоит забывать про теги заголовков, так как они могут таргетироваться на одно ключевое слово без вашего ведома.

Как это предотвратить?

Чаще всего это так же просто, как реорганизовать сайт. Этот процесс чем-то напоминает уборку, когда нужно освободить все ящики и избавиться от всего ненужного. Однако в некоторых случаях приходится прикладывать больше усилий. Вот пять возможных решений проблемы.

Организуйте свой сайт

Самый простой способ остановить каннибализацию ключевых слов — это найти наиболее авторитетную страницу по ключевому слову, и превратить ее в лендинг.

Возвращаясь к нашему примеру, имеет смысл установить ключевое слово «гитары» в качестве главной страницы, а другие варианты, например «акустические гитары» и «электрогитары», могут ссылаться на нее.

Создайте новый лендинг

Создайте главную страницу, а затем свяжите ее с другими вытекающими разделами. Например, главная страница «гитары Fender» может включать ссылки на «Fender Telecasters» и «Fender Stratocasters».

Объедините страницы

Как уже было сказано ранее, скудный, неинформативный контент отрицательно сказывается на рейтинге сайта в поисковой выдаче.

Чтобы этого избежать, необходимо разместить всю необходимую информацию на главной странице.

Найдте новые ключевые слова

В некоторых случаях достаточно просто указать разные ключевые слова.

Часто люди стремятся использовать довольно абстрактные и популярные слова, однако с их помощью сложно получить хороший рейтинг. Вместо того чтобы использовать обширный термин «гитары», попробуйте конкретизировать. Например, «гитары для хэви-метала».

Это также позволит предоставлять пользователям более релевантный контент и повысить коэффициент конверсии.

Используйте 301 редирект

Эта функция позволяет связать весь разрозненный контент с более авторитетной страницей. Важно убедиться, что вы объединяете разделы с аналогичным содержанием, которые соответствуют определенным ключевым словам.

Однако не стоит злоупотреблять этой функцией, так как она может замедлить сайт и ухудшить оптимизацию для мобильных устройств.

Добавьте тег «noindex»

Иногда CMS генерирует отдельную страницу для каждого варианта продукта. Именно здесь часто происходит каннибализация ключевых слов.

Чтобы исправить это, необходимо добавить тег «noindex». Так вы сможете предотвратить индексирование повторяющихся страниц.

Заблуждение о том, что релевантность сайта можно повысить с помощью таргетинга нескольких страниц на одно ключевое слово, только вредит рейтингу сайта в выдаче. Однако каннибализация ключевых слов легко определяется и исправляется.

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