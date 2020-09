Карьера и жизнь в Нью-Йорке глазами русской: «Меня не пугает размер налогов. Я знаю, на что они идут»

Я родилась и выросла в Москве, а сейчас живу в Нью-Йорке. В 2013 году я окончила факультет маркетинга в МГУП и после этого работала в iSee Marketing, WPP, Danone и «Яндексе». В «Яндексе» я занималась маркетинговыми коммуникациями «Маркета», а затем перешла в команду перспективных продуктов, которая разрабатывала новые рекламные технологии.

Мой переезд в США состоялся три года назад. До этого момента я периодически думала о том, что мне было бы интересно строить карьеру и развиваться за границей. Но дальше чтения историй экспатов дело не шло, потому что мне было очень интересно в «Яндексе».

Найти работу в Америке помог случай. Я была подписана на Николая Давыдова в Facebook. Как-то раз, в июне 2017 года, увидела у него репост о вакансии маркетолога в финтех-стартап Actual Group (до ребрендинга — Element Group).

Меня сразу привлекли амбициозные задачи — я решила, что это было бы отличной возможностью получить международный опыт, и написала письмо соосновательнице компании. Мы созвонились в Skype и поняли, что наши ожидания и запросы совпадают. После оффера я начала готовиться к переезду.

«В Америке критику высказывают более тактично, чем в России»

За два последующих месяца нужно было решить много организационных вопросов: передать рабочие дела, запустить процесс получения визы O1 (категория рабочей визы, которую еще называют «визой для одаренных сотрудников»; выдается или на три года, или на срок конкретного проекта. — Прим.), подготовить все документы. Первого сентября 2017 года я села в самолет и улетела в Штаты.

В Actual Group я занималась разработкой и реализацией маркетинговых стратегий — как для самого стартапа, так и для наших клиентов. С первого дня у меня было глубокое погружение в работу, поэтому я быстро выросла в директора по маркетингу.

Есть несколько особенностей в коммуникации с американцами, на которые сразу обращаешь внимание. В США более дружелюбная культура общения, причем как на работе, так и вне ее. Тут принято открыто высказывать свою точку зрения и никто ее не осуждает. А обратная связь всегда тактичная — без персональной критики. Люди в целом готовы принимать другие точки зрения, даже если они сильно отличаются от их собственных.

Ко мне не было особого отношения из-за того, что я русская. Америка — многонациональная страна. Почти у всех моих знакомых родственники приехали в Штаты откуда-то еще.

Мне здорово повезло с коллегами: я сразу почувствовала себя своей. Еще я познакомилась с кофаундером моего текущего проекта Анной Богдановой, которая в компании занималась брендингом, позиционированием и контентом. Она живет в Барселоне, но приезжала несколько раз на стратегические сессии.



Пятая Авеню, Нью-Йорк

«Сменила шесть квартир, прежде чем нашла подходящую»

Первые три месяца я жила в Лос-Анджелесе, где находился главный офис компании. Затем мы открыли второй офис в Нью-Йорке, и я переехала туда.

Конечно, для меня все было новым — страна, круг общения, особенности маркетинга в финтехе. К примеру, удивляла скорость запуска сложных технологических проектов: обычно запуску такого уровня предшествует долгий этап планирования, проработки всех сценариев, тестирование; в блокчейне всё происходило очень быстро, планирование маркетинговых кампаний — не исключение.

Почему через полтора года я сменила работу и решила открыть бизнес

Отчетливо помню, когда после первых шести месяцев аренды съемных комнат и квартир на Airbnb я получила Social ID (SSN, номер социального страхования — уникальный девятизначный номер, присваиваемый гражданам и резидентам США. — Прим.) и смогла, наконец, подписать договор на аренду квартиры на год. Очень приятное чувство: до этого я сменила жилье шесть раз.

Примерно через полтора года после моего переезда в США на рынке блокчейна произошел спад, и я стала задумываться о том, как применить свою экспертизу в новой области. Тогда я получила предложение присоединиться к Scentbird, который предлагает духи по подписке и работает с такими брендами, как Versace, Gucci, Burberry. Я отвечала там за рекламу в подкастах. У продуктов по подписке в Штатах большой и динамичный рынок, поэтому мне было интересно на нем работать.

Параллельно мы запустили наше с Анной маркетинговое агентство Shiba500. Мы занимаемся стратегическим маркетингом и брендингом для технологических B2B-компаний. У нас было 20+ проектов, основная часть которых из Америки и Европы. Среди клиентов — датская компания One.com, финтех-проект Bitfury Crystal и платформа Hybrid.ai.

У меня не было резкой смены работы — мы договорились, что первое время я буду совмещать агентство и работу в офисе.

Очень благодарна Анне, которая взяла тогда на себя большую часть обязанностей и операционных задач. Через пять месяцев я поняла, что нужно выбирать между своим бизнесом и стабильной зарплатой.

Анна живет в Барселоне больше пяти лет. Там же находится наша операционная команда из 10 человек, что удобно с точки зрения структуры и более выгодно экономически. Эта модель позволяет конкурировать с американскими компаниями по сервису и обслуживанию и предлагать более выгодные цены клиентам. А команда, которая отвечает за развитие бизнеса, работает вместе со мной в Нью-Йорке.

Мы изначально строили полностью распределенную команду: сотрудники работают там, где им удобно. Первые клиенты приходили органически, в основном по рекомендациям — у нас с Аней был хороший нетворк и репутация на рынке.



Район Трайбека, осень

«В Америке дружелюбное отношение к бизнесу»

У нас есть юрлица в Америке и Европе. В Штатах очень просто зарегистрировать бизнес: все можно оформить онлайн. Я так и сделала через специальную компанию за $400.

В США вообще более дружелюбное отношение к бизнесу, чем в России, так как это основа американской экономики. Бизнес поощряют, дают выгодные займы.

Можно ли вести бизнес «всерую»? Гипотетически, да. Но мои знакомые предприниматели и я ведем бизнес честно: тут легко все сделать легально. У нас есть налоговый консультант: его услуги стоят около $2000 в год. Для бизнеса это небольшая сумма, а я уверена, что документы будут проверены и поданы в срок. Многие оформляют документы самостоятельно.

За 1,5 года я не сталкивалась с проверками бизнеса или другими сложностями. Даже не слышала в США историй о проверках, цель которых — навредить бизнесу или повесить штраф. Был случай, когда к моему знакомому обратилась налоговая служба с каким-то вопросом. Он позвонил, объяснил ситуацию, ему рассказали, какие бумаги нужно предоставить, и вопрос быстро решился.

Сохо. Вид из окна первого офиса

«Не вижу проблем в размере налогов»

Здесь ты не чувствуешь себя в позиции обвиняемого. И даже если к тебе есть вопросы, их можно обсудить.Налоги на прибыль в среднем составляют около 30% — точная цифра зависит от размера бизнеса, штата регистрации компании и других факторов.

Учитывая экономическую ситуацию, а еще — возможности для роста и чувство защищенности меня как предпринимателя, я не вижу проблемы в размере налогов. Я понимаю, на что конкретно идут мои средства. Например, во время коронавируса государство ощутимо поддерживало малый бизнес. А документы на поддержку подать просто.

Нашему агентству полтора года. Прибыль появилась сразу, поэтому мы не привлекали инвестиций и, к счастью, нам пока не требовалась поддержка государства. Недавно мы с агентством попали в список 12 Innovative Marketing Professionals You Should Know американского издания Entrepreneur, чем я очень горжусь.





Как строить нетворк в США

В России Facebook воспринимают как инструмент для работы. Но в Штатах туда вообще нельзя писать даже околоделовые сообщения — это будет восприниматься как нарушение личных границ. Вся бизнес-коммуникация и нетворк строятся только через LinkedIn. В США очень много конференций и митапов, на которых можно встретить интересных людей. Иногда работают даже холодные письма, если правильно обозначить взаимную выгоду. Тут люди позитивно настроены и ищут новые возможности.

Что могу посоветовать? Обязательно заполнить LinkedIn и обновлять страницу — как свою личную, так и компании. Плюс тут большое русскоязычное комьюнити людей из СНГ, которые помогают друг другу. Более того, помочь новичку тут считается хорошим тоном.

Разница между работой в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Москве — в отношении людей к работе и друг к другу. В США люди более приветливы, а культура small talk настраивает тебя на более позитивное общение и расслабляет.

«Градус трудоголизма» тут ниже, и такие люди сконцентрированы в основном в стартапах. А в компаниях, которые уже состоялись, сотрудники более расслабленные. Американцы успешно соблюдают баланс: полностью сосредотачиваются на работе, а потом так же полноценно отдыхают. Почти все активно занимаются спортом и разными хобби.⠀





Как в Штатах относятся к женщинам-топам

Женщин на топовых позициях поддерживают. Есть специальные организации, плюс медиа уделяют много внимания этой теме. Я сама не видела какого-то негативного отношения или неуважения к женщинам-руководителям.

У вас было отличное интервью с Альбиной Ицхоки, у которой и карьера, и трое детей — для меня это как раз пример того, что женщине не обязательно выбирать между работой и семьей. Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг — еще один пример успешной женщины и матери. В своей книге Lean In она много рассуждает на эту тему и активно выступает за то, чтобы компании больше прислушивались к нуждам женщин с детьми.

Когда я только приехала в Америку, мы работали в коворкинге, где были комнаты для кормящих матерей. Это небольшая, но важная вещь. Иногда я читаю посты о том, что в России стыдят за кормление в общественном месте. Но в США понимают, что материнство — это непросто. Есть даже специальные проекты для молодых мам, которые помогают им трудоустроиться.







Лос-Анджелес

Чем Нью-Йорк отличается от Лос-Анджелеса

Мне Нью-Йорк гораздо ближе, чем Лос-Анджелес: «Большое яблоко» чем-то напоминает мне Москву. Лос-Анджелес настолько растянут, что для перемещения обязательно понадобится машина — когда у меня не было прав, приходилось постоянно использовать Uber. В городе не принято ходить пешком: если в Нью-Йорке ты спокойно можешь пройтись по красивым пешеходным улицам, то в Лос-Анджелесе, скорее всего, это будет трасса, которая соединяет два района. Общественный транспорт есть, но местные предпочитают пользоваться своим автомобилем. Права тут получают рано — в 16 лет.

Я росла на фильмах о Нью-Йорке и влюблена в этот город. За три года магия никуда не делась. Когда выходишь поздно вечером с работы и видишь эти огни, тут же забываешь про усталость и понимаешь, в каком волшебном городе живешь.

Среди минусов Нью-Йорка — шум и тараканы. Но я уже привыкла к большому городу и принимаю его таким, какой он есть.



Особенности съемного жилья в Америке

Мне нравится, что в Нью-Йорке, как в Москве, четко выражена сезонность. Но тут очень холодная зима. Дело в том, что Нью-Йорк окружен с двух сторон водой и построен «сеточкой», поэтому здесь постоянно дуют ветра и температура ощущается гораздо более низкой, чем на самом деле. Снег бывает не всегда, но я очень жду эти снежные дни — город замирает и становится сказочным.

В США нельзя так просто снять квартиру, как в России. Для аренды нужно предъявить SSN и кредитную историю — у нее даже больший вес, чем у счета в банке. Когда у меня еще не было SSN, приходилось снимать жилье на месяц-полтора через Airbnb.

Жилье в Нью-Йорке обычно ищут через сайты Zillow или StreetEasy. Свою первую квартиру я искала около месяца: ходила каждый день до и после работы смотреть разные варианты. Я арендую квартиру напрямую у управляющей компании и не платила комиссию агенту — обычно она составляет целых 12-15% от годовой арендной платы.

У долгосрочной аренды жилья есть плюсы: и вы, и арендодатель должны соблюдать договор. Например, тебя не могут выселить внезапно, потому что кто-то приехал и квартира срочно понадобилась. Но и выехать спонтанно ты не можешь: если договор на год — значит, ты год должен жить в квартире. Конечно, если возникают срочные обстоятельства, можно попробовать договориться и найти себе замену. Но по контракту я все равно буду лицом, которое отвечает за ежемесячную оплату.

Подавляющее большинство квартир сдается со свежим нейтральным ремонтом и без мебели. Я могу купить мебель, покрасить стены в определенный цвет и так далее, но есть нюанс: при выезде нужно будет вернуть все «как было».

В новых домах принято задействовать крыши: это зона отдыха с барбекю и столами.

К животным тут относятся лояльно — условия прописываются в договоре аренды. А вот стиральная машина в квартире редкость: чаще всего в доме есть прачечная на 4-6 стиральных машин и столько же сушек, и ты платишь 2-3 доллара за загрузку одной машины. Есть дома и без такой комнаты, тогда нужно идти в отдельный ландромат (прачечную).

Центральный парк

Бродвей, спорт и прогулки по Нью-Йорку

В США везде нужно оставлять чаевые: в ресторане, такси, курьерам и не только. Чаевые составляют 15 до 20% от счета, но не оставить их — плохой тон. С этим просто нужно смириться.

Мне очень нравятся собачьи парки в Нью-Йорке. В Америке вообще любят и защищают животных. Например, нельзя просто так взять животное из приюта: есть специальные службы, которые проверят условия жизни, изучают график работы будущих хозяев. Есть «детские садики» для собак, где можно оставить питомца, пока ты в офисе — да, стоят они дорого, но считается, что там собака общается с другими животными и это идет ей на пользу. Кстати, нельзя не заметить, что собаки тут воспитанные и в целом более спокойные.

Как развлекаются в Нью-Йорке? Тут обожают Бродвей, театры и искусство: люди готовы отдать несколько сотен долларов за билет, потому что это точно будет зрелищно.

Сквер у нью-йорской библиотеки



В Нью-Йорке нет какого-то понятного исторического центра, но много интересных районов, у каждого из которых своя история. Я очень люблю гулять по Гринвич Вилладж: в начале и середине 20 века этот район был центром богемной культуры и свободы творчества. Кстати, там же расположен дом из «Друзей». Помимо Центрального парка в Нью-Йорке есть много маленьких локальных парков, куда местные жители приходят, чтобы почитать книгу или пообедать. Мои любимые — Брайант парк и Мэдисон сквер парк. Мне удалось пожить или побывать в гостях у друзей во многих районах Бруклина, чему я тоже очень рада. Бруклин занимает большую территорию и очень разный: там современные модные районы соседствуют с тихими семейными и историческими.





Брайант парк «Видела Тимоти Шаламе и Наоми Уоттс»

В Штатах развит внутренний туризм: необязательно куда-то выезжать, чтобы покататься на лыжах или заняться серфингом. Популярны кемпинги. Почти все нью-йоркцы занимаются спортом: ходят в тренажерные залы, бегают. И, конечно, тут много бесплатных мероприятий и возможностей для хобби. Например, у меня лежит сертификат на курсы керамики, а недавно я была на кулинарном мастер-классе.

В Нью-Йорке можно найти еду на любой вкус, тут представлены все кухни мира. По русским продуктам не скучаю: в сети супермаркетов Netcost можно купить все — от творога и пельменей до икры, колбасы и бородинского хлеба. А еще тут есть ресторан от Ginza «Мари Ванна». В будни мы с молодым человеком чаще готовим дома, в выходные в основном заказываем еду или ходим в рестораны: из-за карантина пока еще нельзя есть внутри, но на верандах можно.

Видела ли я кого-то знаменитого в Нью-Йорке? Однажды, гуляя по району Трайбека, увидела Тимоти Шаламе и Наоми Уоттс. Но обычно я хожу погруженной в свои мысли и не обращаю внимания на окружающих.