Долг в $200 тысяч до запуска: как бюрократия в Сан-Франциско убивает предпринимательство

30-летний отец двоих детей Джейсон Ю планировал открыть собственный магазин мороженого в Сан-Франциско. Однако проект так и не удалось запустить, а начинающий предприниматель остался с долгом в размере $200 тысяч. И виной тому стала бюрократия в городе.

По информации издания San Francisco Chronicle, Ю начал работу над проектом — магазином мороженого со вкусом зеленого чая — в конце 2018 года. В середине 2019 года она нашел подходящее помещение и заключил договор аренды, по которому был обязан платить $7,300 в месяц. Затем он нанял архитектора для разработки плана по обустройству помещения, который не предполагал каких-либо серьезных изменений.

В ноябре 2019 года Ю представил готовый план в строительную инспекцию. Он также должен был уведомить жителей района об открытии своего бизнеса. Один из них оказался владельцем конкурирующего магазина мороженого и решил оспорить его задумку. Чтобы защитить свое дело перед комиссией городского планирования, Ю пришлось ждать до следующего июня и потратиться на юриста. Ему все же удалось получить разрешение, но на этом дело не закончилось.

Затем, как пишет Chronicle, Ю предстояло получить разрешение. Процесс длился бесконечно долго.

По данным сайта строительной инспекции, в процессе Ю столкнулся с 15 препятствиями, в том числе с необходимостью получить подписи от ряда департаментов.

В завершении он отправился в департамент здравоохранения, который сообщил ему в декабре, что проверка завершена.

Однако, прежде чем наконец начать работу, Ю должен был погасить долг за выдачу разрешений.

На тот момент он потратил уже около $200 тысяч и не получил ничего взамен. Ю решил отказаться от идеи: магазин мороженого стал для него настоящим кошмаром.

С этой проблемой сталкиваются многие владельцы малого бизнеса в Сан-Франциско. Дело в том, что компаниям и жителям города разрешается оспаривать открытие новых бизнесов и строительных объектов в их районе. Некоторые злоупотребляют этим правом: существующий магазин в течение нескольких месяцев может мешать запуску потенциального конкурента, а соседи — выступать против планов по перестройке по самым незначительным причинам.

История Ю стала вирусной и привлекла внимание жителей США к трудностям открытия малого бизнеса в Сан-Франциско. Благодаря пандемии и развитию широкополосного доступа в интернет многие работники и предприниматели покидают большие города и отправляются более спокойные, безопасные и бюджетные места.

Чтобы противостоять этой растущей тенденции, городам, подобные Сан-Франциско, стоит смягчить правила и упростить открытие новых бизнесов. Ситуация, когда будущий владелец магазина мороженого вынужден потратить $200 тысяч, а затем отказаться от своей задумки из-за бюрократии, не способствует будущему экономическому росту.

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