Пять особенностей ведения бизнеса в Азии

Феликс Демин, владелец отелей Bubble Hotel Bali, успел пожить и поработать во многих странах: Китай, Турция, Гонконг, Камбоджа, последние семь лет живет и занимается своими проектами в Индонезии. Он рассказал о том, какие подводные камни могут быть при ведении бизнеса в Азии.

В сети очень много материалов о том, как устроена бизнес-эмиграция и жизнь наших предпринимателей в США, Европе или Австралии. Как правило, все довольно прозрачно, с понятными процедурами.

Сложность бизнес-коммуникаций

Первое что бросается в глаза, когда пытаешься установить деловые взаимоотношения с партнерами — совсем другая ментальность людей, совсем по-другому строятся бизнес-вопросы. Именно поэтому многие проекты так и базируются только в своей стране, а попытки выстроить аналогичные процессы в другой часто заканчиваются неудачей.

Наши соотечественники в попытках вести бизнес в Азии сталкиваются с большим количеством иррационального поведения партнеров.

К примеру, на Бали почти нет государственной земли, она в частной собственности. Но фактически это некая общественная земля, так как участвовать в обсуждении и принятии решений о ее покупке или сдаче в аренду могут десятки людей.

Человек может представляться владельцем, долго с вами обсуждать детали сделки, но потом вы узнаете, что он лишь один из тех, с кем надо договориться.

Вы можете долго вести переговоры с целой деревней, но потом один из жителей высказывается резко против, и вся сделка аннулируется. Отмена любых договоренностей даже после внесения депозита — это распространенная практика.

Нужно научиться воспринимать все как данность, учитывать в рисках и обязательно находить помощника из местных, кто иногда будет выступать в роли психотерапевта и говорить, что это у них в порядке вещей. Более того, пока я делал бизнес в Китае, стал увлекаться дзен-практиками — они помогают абстрагироваться от подобных переживаний.

Разный менталитет

Если отличается менталитет и этические правила ведения бизнеса у партнеров или подрядчиков, то они отличаются и у наемных сотрудников. Поэтому многие принципы и методы, по которым вы строили команды в России, за рубежом могут не работать.

Характерный пример — другое восприятие денег. Западный мир, и Россия в том числе, более ориентирован на прагматичные ценности. В ряде азиатских стран денежная мотивация тоже является крайне важной, например, в Китае. Но вот на Бали это не решающий фактор.

Человек, который продал землю и стал долларовым миллионером, продолжает работать парковщиком на пляже.

Не так работает и премирование, в том числе неформальное. В их менталитете очень много связано не с работой на внешнюю аудиторию, как например демонстративное потребление дорогих товаров и услуг или гордость за присутствие на условной доске почета, а на работу внутри себя. Настолько, что в индуистской культуре есть даже специальный день тишины — Ньепи — когда никто и ничего не работает, даже уличное освещение, а все заняты целый день медитацией и саморефлексией.

В Азии сотрудникам очень сложно провести границу между личным и профессиональным.

Они очень восприимчивы к критике результатов своей работы и часто воспринимают ее как личную обиду.

Главный совет — больше общаться за пределами своего комьюнити экспатов, интегрироваться в местное сообщество, чтобы лучше прочувствовать этот менталитет.

Ориентация только на российский рынок

Зачастую даже после перебазирования в зарубежные страны многие предприниматели продолжают ориентироваться на привычный им русскоязычный рынок. Однако такой подход не всегда оправдан.

С одной стороны, сохраняются риски предпринимателя, которые есть в России. К примеру, нестабильный курс рубля, из-за которого маржинальность может упасть в два раза за короткий срок.

С другой стороны, у предпринимателей с иностранными паспортом больше сложностей, например, в управлении финансами. Оформить PMA-компанию с лицензиями на себя на Бали — кипа документов с суммарными затратами около $5 тысяч. Записать все на местную компанию и формального местного владельца, конечно, раз в пять дешевле, но и риски соответствующие.

Отдельная сложность связана с открытием банковских счетов и обслуживанием.

Российский сервис на финансовом рынке с его возможностями по удаленному управлению и разрешению вопросов вам покажется опережающим аналоги на десятилетия по сравнению с Гонконгом. Фраза-мем «Где открывали счет — туда и приходите» давно не про Россию, а про некоторые азиатские страны.

Прибавим к этому непонимание менталитета, дороговизну всего для экспатов, по сравнению с местным населением, и получается совсем рискованная история.

Поэтому, если приняли решение базироваться в другой стране, то нужно ориентироваться на глобальный рынок, а не продолжать работать только на привычную аудиторию.

В сети Bubble Hotel Bali только 5% приходится на русскоязычных гостей. Я сознательно не делал таргетинг на нашу аудиторию, а развивал именно как международный бренд, работая, в первую очередь, с глобальными площадками, вроде Booking и Airbnb.

Цифры

Единственный способ борьбы с иррациональностью и разным менталитетом — это переходить на универсальный язык, понятный обеим сторонам. И это не английский, а язык цифр.

Язык цифр применим везде. При поиске персонала стоит говорить с соискателем языком цифр, который понятен профессионалу, независимо от его происхождения.

Акцент на этом позволяет сбить всю пену и оставить только самую суть: что человек умеет, что делал на предыдущей работе, и какие были результаты.

Это же касается и предварительного анализа. К примеру, при поиске новой локации для открытия я анализирую 1200 локаций по десятку ключевых универсальных параметров, в первую очередь макроэкономических. Это позволяет отсеивать большой объем и только после этого стоит переходить на более глубокий уровень, включающий «разведку» на местности.

Проверка на себе

Вокруг любой страны есть множество стереотипов. Какие-то из них, безусловно, правдивы. Например, про то что в Китае могут сделать копию чего угодно, но при этом совершить катастрофическую ошибку, перепутав единицы измерения и выпустив продукт не в том масштабе. Есть и стереотипы, с которыми можно поспорить.

Самым важным является то, насколько сам предприниматель чувствует себя «на своем месте» в новой стране.

Речь про самые разные вещи: от климата и еды до взаимоотношений людей.

Поэтому прежде, чем запускать бизнес за рубежом, следует предварительно пожить в ней не как турист.

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