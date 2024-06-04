Код бюджетной классификации (КБК), где его узнать и как указать

Каждый предприниматель регулярно платит деньги государству. Налоги, госпошлины, штрафы, пени — все эти платежи идут в бюджетные фонды и позднее используются органами власти в соответствии с установленными для них задачами. В статье узнаете, что такое КБК, для каких целей используется и чем опасна ошибка в коде бюджетной классификации.

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Код бюджетной классификации: что это?

КБК — комбинация цифр, которая показывает, на какой именно из счетов (и субсчетов) нужно зачислять средства, которые поступают в государственный бюджет. Хотя формально такие коды применяются для всех, в первую очередь они интересны юридическим лицам и ИП. Именно они обязаны по закону указывать КБК в своих платежных банковских документах, направляя средства в государственный или муниципальный бюджет соответствующего уровня.

Сами по себе коды бюджетной классификации были введены в оборот в 1998 году, когда вступил в действие бюджетный кодекс РФ. Введение КБК оказалось настоящим спасением как для бухгалтеров, так и для фискальных органов (то есть тех, кто пополняет казну, взыскивая с налогоплательщиков и прочих лиц необходимые суммы).

Для каких целей используется КБК?

Код бюджетной классификации нужен, чтобы разнести поступления в бюджет по разным субсчетам. Чтобы:

Поступления достались именно тем органам власти, кому по закону положено финансирование.

Налог от деятельности компании или ИП не перепутали, например, с госпошлиной за обращение в суд, оплатой судебной экспертизы, таможенными платежами или иными видами средств, которые поступают в финансовую систему государства.

КБК нужно указать в банковском платежном поручении, без него банк не примет этот документ в обработку и не переведет средства.

Как он формируется?

Структура кода бюджетной классификации такова:

Первые 3 цифры — номер федерального органа власти, в адрес которого производится платеж. Например, 020 — Минпромышленности, 056 — Минздрав, 073 — Минпросвещения. 4–6 цифры — коды самого поступления средств. Например, 101 — налоговый платеж после получения прибыли или дохода, 200 — безвозмездный перевод. 7–11 знаки — указание конкретного вида платежа. Например, уплата налога на прибыль в федеральный или региональный бюджет имеют разные коды (01011 и 01012 соответственно). 12–13 — точный получатель (РФ, ее субъект, муниципалитет, Социальный фонд). 14–17 — тип поступления средств (штраф, налог). 18–20 — экономическая классификация поступления (принудительное изъятие, вид налога).

Тут работает тот же принцип формирования кода, что и для других видов платежей, проходящих через банковскую систему.

Где взять номер?

Коды бюджетной классификации установлены Приказом Минфина №85н от 2019 года. Именно там налогоплательщик может найти всю важную информацию о том, что именно указывать в качестве реквизитов в банковском документе.

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При использовании платежных онлайн-сервисов КБК может формироваться и автоматически. Если запрос со стороны налоговых органов включает в себя требование уплатить конкретные средства по заранее установленному основанию — коды бюджетной классификации в этом случае будут сформированы автоматически.

Чем опасна ошибка в КБК?

Организации и ИП отражают коды классификаций в поле 104 платежки. До тех пор, пока информация не будет отражена в бухгалтерском документе, средства не поступят на нужный счет, и ИФНС будет учитывать недоимку и насчитывать пеню за просрочку оплаты.

Однако при этом надо учесть следующее:

Штраф не будет назначен — формально перечисление будет означать, что налог субъект оплатил, а претензии лишь к сумме.

В России начал действовать ЕНС — Единый счет по уплате налогов и взносов в фонды за определенный период. Нужно лишь перевести средства и указать в качестве реквизита код ЕНС. Далее финансовые органы могут самостоятельно определить, что именно и куда конкретно зачислять. Положительное сальдо при уплате бюджетных средств на ЕНС сейчас фактически выступает как страховка от ошибок при указании неверного КБК, если на счету достаточно средств, то коды бюджетной классификации можно указать лишь приблизительно, недоимку спишут с ЕНС.

Ошибки в отчетности могут быть как критичными (уточнить нельзя, нужно возвращать средства и перечислять их заново), так и некритичными (достаточно подать уточненную платежку для зачисления финансов на нужный субсчет с правильным кодом назначения в финансовом документе). В последнем случае опасность минимальна — достаточно подать в банк платежку в исправленном виде с правильно указанным кодом бюджетной классификации.

Что будет, если для бюджетной организации неправильно указать кодировку счета или субсчета, на который станут поступать финансы от плательщика?

Штраф не будет назначен — налог уплачен вовремя. А вот пеню насчитают — если не был осуществлен платеж ЕНП (общий перевод средств на ЕНС, с которого затем будут вычитаться финансы по соответствующим статьям бюджетного законодательства). Может быть приостановлено обслуживание расчетного счета в банке. Контроль за соблюдением финансового законодательства в 2024 году предельно строгий. Неправильно примененные вычеты по НДС для ООО могут быть поводом для проверок со стороны ИФНС.

Чтобы избежать таких последствий, организация или ИП должны направить в ИФНС документ, в котором коды бюджетной классификации будут указаны правильно и будет содержаться требование скорректировать данные в соответствии с правильными обстоятельствами, при которых будет совершен платеж.

Это часть работы бухгалтерии, финотдела или службы финансовой безопасности предприятия.

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