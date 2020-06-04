Контроль за удаленными сотрудниками: почему он может принести больше вреда, чем пользы

Очевидно, что такой контроль нарушает личные границы подчиненных. Но дело не только в этом: исследования показывают, что он негативно влияет на продуктивность — отвлекает сотрудников, снижает их мотивацию и усиливает кадровую текучку.

Во время пандемии коронавируса выросла популярность таких программ для контроля за удаленными сотрудниками, как Interguard и Time Doctor . Они могут отслеживать посещения сайтов, движения мыши и нажатия клавиш. Цифровой мониторинг стал еще одной тенденцией на рынке труда, которая усилилась из-за COVID-19.

Качество важнее количества

Брэд Миллер, CEO Awareness Technologies, разработавшей программу Interguard, отмечает: противникам систем для мониторинга стоит задуматься, как вообще появились компании, работающие в офисах. Руководителям, которые привыкли наблюдать за подчиненными, такие программы помогают восстановить контроль за процессами. «Есть причина, по которой существуют офисы. Это не случайность. Есть причина, по которой существуют менеджеры и супервайзеры: они контролирует тех, кто работает в офисе», — говорит Миллер.

Но возможности Interguard намного шире. Программа регулярно делает скриншоты экранов сотрудников, из которых формирует видео об их работе. Она также может отслеживать наличие определенных ключевых слов на мониторе, чтобы обнаруживать домогательства, утечку конфиденциальной информации или посещение сайтов с вакансиями.

Миллер признает, что есть вероятность злоупотребления такими сервисами. «Бывают как плохие подчиненные, так и плохие руководители», — соглашается он. По мнению Миллера, большинству компаний не интересно, чем именно занимаются их сотрудники. Им важна общая картина, например, время, потраченное на не связанные с работой приложения. Interguard отвечает этому запросу: она ставит оценку, учитывая программы и сайты, которые человек запускал в течение дня.

Эта перспектива может быть заманчивой для менеджеров, которые больше не видят, чем заняты их сотрудники, но сооснователь и CTO Basecamp Дэвид Хайнемайер Хенссон считает, что такой подход к удаленной работе уже устарел.

По его мнению, руководителям нужно следить не за временем, проведенным за рабочим столом или в определенных программах, а за качеством и количеством выполненных задач.

«Менеджер, который способен контролировать только время работы, — это никчемный менеджер, — уверен он. — Хороший руководитель оценивает результат, независимо от того, где ведется работа: в офисе или из дома».

Миллер считает, что такие направления деятельности, как клиентское обслуживание или обработка страховых претензий, в принципе нельзя оценить по результатам, но Хенссон с ним не согласен. На его взгляд, такая работа, как ввод данных и поддержка покупателей, как раз оценивается проще всего. Пока подчиненные выполняют план и не допускают ошибок, руководителя не должно волновать, что сотрудник тратит часть рабочего времени на Facebook или YouTube.

«Я думаю, что основная проблема здесь заключается в том, что многие руководители переживают, что сотрудники прекратят работать, если они перестанут размахивать хлыстом, — говорит Хенссон. — А зачем им вообще понадобился хлыст?»

Доверие — залог успеха

Есть доказательства того, что чем меньше контроля — тем лучше. В исследовании 2017 года Бэйлорский университет прогнозировал вероятность увольнения работников на основе заполненных ими анкет. Обнаружилось, что использование программ для мониторинга коррелирует с большей напряженностью сотрудников и меньшей удовлетворенностью компанией, повышая желание ее покинуть. «Если организации могут контролировать поведение сотрудников с помощью технических средств, это не означает, что они должны это делать», — отмечается в исследовании.

В 2019 году ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии изучали последствия использования мониторинговых программ, в том числе с помощью опросов. Выяснилось, что наблюдение незначительно стимулирует желание получить вознаграждение или избежать наказания, но может значительно снизить мотивацию и негативно отразиться на креативности. Более того, если работники знали, что их интернет-активность контролируется, они меньше проявляли инициативу.

«Иными словами, хотя интернет-мониторинг и сокращает время, которое сотрудники тратят на онлайн-серфинг, он не гарантирует положительные результаты для организации», так как может снизить эффективность иными способами, заключили ученые.

Даже исследования, отмечающие положительное влияние программ для мониторинга, указывают на то, что контроль должен быть ограничен. Например, опрос работников Шри-Ланки, проведенный местным Университетом Моратувы, показал, что удовлетворенность от труда не снижается, если о применении таких сервисов сообщается открыто и если коллектив согласен с необходимостью улучшить качество работы. Кроме того, участники опроса выступили против отслеживания активности на таких сайтах, как Facebook, потому что это нарушает их приватность.

Все это подтверждает слова сторонников удаленной работы: подчиненные больше стараются, если чувствуют, что к ним хорошо относятся, а не подозревают по умолчанию. «Если вы изначально не доверяете людям, то я думаю, что вы уже проиграли битву», — говорит Амир Салихефендик, основатель и CEO Doist, компании, которая полностью работает удаленно и разрабатывает таск-менеджер Todoist.

Рабочая культура тоже важна

На протяжении многих лет Doist стремилась создать здоровую культуру удаленной работы. Сотрудники получают хорошую зарплату, и в компании подчеркивают, что никто не должен задерживаться дольше восьми часов в день, какой бы график он ни выбрал. Doist также не поощряет работу в выходные дни всех отделов, кроме службы клиентской поддержки, которая в качестве компенсации получает отгулы в течение недели.

«Если вы хорошо относитесь к людям, даете им хорошие бонусы и хорошую зарплату, большинство из них будут стараться хорошо работать», — добавляет Салихефендик.

Такие компании, как Doist и Basecamp, имеют в распоряжении все инструменты, необходимые для продуктивной работы в удаленном формате. Обе применяют собственные программы, а также пользуются такими решениями для разработки программного обеспечения, как Github.

Компании, покупающие программы для мониторинга, оправдывает то, что они функционируют в совершенно новых условиях и вынуждены внедрять инструменты для удаленной работы. Конечно, не каждый руководитель заботится о хорошем отношении к сотрудникам и справедливой оплате их труда — в этом случае цифровой мониторинг является симптомом более крупных проблем. Но для остальных контроль — это лишь удобная временная мера.

В перспективе было бы разумнее выбрать новый способ оценки эффективности. Подступиться к этому непросто, но, как утверждает Хенссон, выход есть всегда. «В конце концов, основная задача рабочего процесса — создать продукт или услугу, а не сидеть на месте, изображая занятость».

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