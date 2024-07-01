Критерии малого предприятия в 2024 году

По масштабу предприятия делятся на три группы — малые, средние и крупные. От группы предприятия зависит, какие бонусы и льготы ему положены. Вопрос выделения субсидирования для предприятий также содержит в себе определенные условия. Например, для попадания под субсидии интересующей нас категории малых предприятий, необходима численность работников менее 100 человек и доход не больше 800 млн рублей в год. В статье узнаете, что такое малое предприятие и какую поддержку от государства получает малый бизнес.

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Малое предприятие: признаки и особенности

Чтобы бизнес мог называться малым, должно быть соблюдено два условия. Годовой доход должен быть менее 800 млн рублей в год. Численность персонала не должна превышать 100 человек. Предпринимателю не нужно самостоятельно проверять, подходит ли его бизнес под условия и заносить его в реестр малого бизнеса. Федеральная налоговая служба сама проверяет и формирует список малых предприятий. Информация в налоговую передается с помощью отчетности.

ООО тоже может относиться к малому предприятию, но для этого нужно соблюсти третье условие — как минимум 51% компании должен принадлежать физическим лицам, микро, малому или среднему бизнесу. Если ООО владеет крупная корпорация, то фирма не сможет получить статус малого бизнеса.

Важно: Если вы хотите убедиться, что ваше предприятие или ИП причислено к малому, проверить это можно по названию компании, ФИО владельца, ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

Как государство поддерживает малые предприятия

Получить статус малого предприятия выгодно, государство выделяет средства для поддержки такого бизнеса. Перечислим основные меры, которые помогают предпринимателям развивать свое дело.

Сниженные выплаты в бюджет . Малые предприятия платят сниженные налоговые ставки и страховые взносы.

. Малые предприятия платят сниженные налоговые ставки и страховые взносы. Финансовая поддержка . Малому бизнесу доступно льготное кредитование и субсидии.

. Малому бизнесу доступно льготное кредитование и субсидии. Минимум документации . Упрощенный процесс работы с наличными без кассовой книги для ИП.

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. Сниженные штрафы. Малые предприятия платят 50% от суммы для крупных компаний. Это касается только административных штрафов.

Как отличить малое предприятие от микропредприятия

В классификации бизнеса есть еще одна суб-категория, идущая ниже малого предприятия — микропредприятие. Две ключевые особенности микропредприятия — численность персонала не более 15 человек, а годовой доход не более 120 млн рублей. Если хотя бы один пункт не попадает под условия, бизнес перестает быть «микро».

У малых предприятий и микропредприятий есть определенные ограничения по составу участников — не более 25% государственных или общественных компаний и не более 49% от иностранных компаний.

Малое предприятие и микропредприятие — не одно и то же, это разные формы бизнеса. Главные отличия — доход и персонал.

Дополнительные аспекты малого бизнеса

В качестве важной особенности малого бизнеса можно назвать его адаптивность. Малые предприятия в целом лабильнее и быстрее реагируют на изменения рынка и потребительских запросов. Это позволяет им оставаться наиболее конкурентоспособной формой предприятий и постоянно находить новые ниши для развития бизнеса.

Малые предприятия — источник идей и инноваций, чему способствует упрощенная организация бизнеса и отсутствие огромного бюрократического и кадрового аппарата. Идеи в малом бизнесе реализуются быстро, а большая конкуренция стимулирует рост качества предоставляемых товаров и услуг. Малые предприятия пополняют рынок труда вакансиями и стимулируют экономический рост в целом.

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На практике малый бизнес может включать розничную торговлю, услуги и высокотехнологичные стартапы. Поддержка и развитие малого бизнеса — приоритет для государства, поэтому мы наблюдаем такую государственную инициативу, направленную на стимуляцию роста сферы малого бизнеса и создание для него благоприятных условий.

Классификация по учредительному составу, объемам выручки и количеству сотрудников является формальной и универсальной для Российской Федерации. Однако следует брать в расчет, что оно не раскрывает особенности малых предприятий как форм хозяйствования, а потому не может раскрыть сущности процессов, в которые вовлечены малые предприятия, их преимущества и недостатки.

Еще одно определение сущности малых предприятий раскрывает взаимосвязь понятий малого предпринимательства и малого бизнеса. Малый бизнес — любая экономическая деятельность в малых предприятиях, направленная на получение прибыли. Предпринимательство — это такой малый бизнес, в котором главным субъектом выступает предприниматель, рационально использующий факторы производства (земля, труд, капитал), осуществляющий деятельность под полную экономическую ответственность с целью получения прибавленной прибыли (предпринимательского дохода).

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