Критерии оценки успешности бизнеса

По статистике 80% предприятий закрываются в первый год работы. Одна из причин — некорректная оценка эффективности бизнеса. Предприниматели следят лишь за очевидными показателями — доходами, расходами и суммой на счету. Между тем успех бизнеса зависит от гораздо большего количества факторов. Финансовые параметры важны, но нужно обращать внимание не только на прибыль и убыток, но и на другие показатели — оборачиваемость активов, рентабельность, движение денег в бизнесе, эффективность управления в компании. В статье узнаете про критерии успеха бизнеса, как контролировать финансы компании, зачем оценивать уровень конкурентоспособности и что влияет на рост и развитие предприятия.

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Финансовые показатели

Для стабильности и роста компании финансовая жизнеспособность крайне важна. Однако многие предприниматели склонны переоценивать значение таких показателей, как доходы и расходы. Много внимания уделяется прогнозам продаж и параметрам бюджета.

Односторонний подход приводит к тому, что финансовое руководство компании фактически переходит к отделу продаж. Ключевыми показателями выступают объем отгруженного товара, выручка, но не фактическая прибыль или динамика роста предприятия. Последние два показателя крайне важны для долгосрочного успеха бизнеса — они свидетельствуют о его экономической эффективности.

Начинающие предприниматели преувеличивают значение доходов — речь идет о суммах, которые поступают в кассу и на счета предприятия за реализованные продукты и услуги. Эти суммы могут смотреться внушительно, но нужно помнить о расходах предприятия — к расходам относятся затраты на оборудование, зарплату сотрудникам, аренду и налоги. Нельзя забывать о коммунальных платежах и других регулярных отчислениях.

Об успехе бизнеса можно говорить лишь в том случае, если доходы компании превышают расходы. Но это слишком общий подход, поскольку значение имеет конкретная разница между этими двумя величинами.

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Как раскрутить свой бизнес

Даже если бизнесмен работает на УСН или патенте, когда не нужно подсчитывать расходы для отчетности, ему все равно нужно знать свои финансовые показатели. Это поможет понять, насколько успешный бизнес выстроил бизнесмен. Стоит выбрать важные группы расходов, чтобы определить убыточные и прибыльные направления.

Пример: производитель одежды анализирует расходы на закупку материалов, аренду помещения, зарплаты и маркетинг и обнаруживает, что наиболее затратное направление — это материалы. Лучше поискать альтернативных поставщиков или закупать материал оптовыми партиями, чтобы снизить убытки. При анализе доходов предприниматель видит, что прибыль приносят комбинезоны для малышей, а куртки для подростков наоборот. Возможно, стоит произвести больше одежды для малышей, а подростковый сегмент сократить.

Рассмотрим другие важные для успеха бизнеса финансовые показатели.

Себестоимость продукции

Этот параметр нужно правильно рассчитывать. В себестоимость входит не только закупка расходных материалов, но и зарплаты сотрудников, платежи за электроэнергию и аренду, амортизация и обновление оборудования, расходы на транспорт.

Если неправильно рассчитать себестоимость, розничная цена тоже будет некорректной. Если она слишком низкая, компания будет работать в убыток.

Собственный капитал

Для малого бизнеса собственный капитал — важный показатель стабильности. Активы компании должны расти — если этого не происходит, значит, в бизнесе есть явные или скрытые проблемы.

Собственный капитал — средства, которые предприниматель вкладывает в бизнес на старте. Это могут быть кредиты или личное имущество. Помимо того, что заемные средства нужно отдавать с процентами, активы компании должны иметь устойчивую тенденцию к росту. Если капитал компании уменьшается, убыточность очевидна.

Движение финансовых средств

Многие путают этот показатель с прибылью, но это не совсем так. Прибыль — разница между доходами и расходами в конкретном периоде, а движение средств — реальный оборот финансов. Нередко между номинальной прибылью и оборотом денег присутствует разрыв.

Производитель может поставлять продукцию с отсрочкой платежа, в этом случае он получает деньги только после того, как продаст товар. В какой-то период у компании могут начать возникать проблемы с финансами.

Прогнозировать движения денежных потоков нужно хотя бы на несколько недель вперед, чтобы знать фактическое количество денег на счету. Это поможет подготовиться к кассовым разрывам, когда номинально деньги есть, но по факту их нет — нечем оплачивать налоги и нет средств на закупку материалов.

Объем продаж

Показателем продаж для успеха бизнеса считается объем проданных товаров. Рекомендуется следить за объемом постоянно и раз в месяц фиксировать показатели. Если торговля стоит на месте или снижается, нужно искать причину такой ситуации. Дело может быть в качестве продукции, ценовой политике, неэффективном маркетинге.

Разбираться в бумагах и отчетах — задача слишком утомительная. Однако в помощь предпринимателям созданы десятки различных онлайн-сервисов, в которых проще вести учет и отслеживать конкретные показатели.

Рентабельность

Рентабельность показывает процент чистой прибыли с оборота («Return On Investment»), сокращенно ROI. Если предприниматель вложил 1 млн рублей в компанию, ему нужно знать, какие средства будут получены сверху с учетом всех расходов и издержек. Показатель в 10-20% считается высоким, но бизнесмену нужно думать о повышении ROI и сокращении убытков.

Удовлетворенность клиентов

Ориентированность на клиентов — это не просто обязательство каждой компании, а главный фактор успеха в бизнесе. Потребности и запросы потребителей должны быть удовлетворены в полной мере, иначе предприятие потерпит крах. Можно регулярно тратить средства на маркетинг и продвижение, но важны не количественные, а качественные показатели этих процессов Одним из качественных критериев — LTV-клиента — его пожизненная ценность. Эта метрика показывает, какой доход приносит компании один клиент.

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Нужно также следить за обратной связью, чтобы знать, какие претензии, предложения и пожелания есть у покупателей. Успешный бизнес — это прежде всего довольные клиенты, которые готовы вернуться, чтобы совершить еще одну покупку.

Уровень конкурентоспособности

Если бизнесмен не следит за конкурентами, это приведет к отставанию по основным показателям. Следить за работой компаний, поставляющих на рынок аналогичные продукты и услуги — прямая обязанность предпринимателя. В больших компаниях этим занимаются специалисты, отвечающие за развитие компании.

В условиях преобладания предложения над спросом нужно находить нетривиальные способы привлечения покупателей. Хороши все этичные способы выделиться из ряда аналогичных предприятий.

Рост и развитие бизнеса

Приходит в упадок тот бизнес, который не развивается. Нужно постоянно следить за отраслевыми трендами и инновациями, чтобы своевременно их осваивать и внедрять в производство.

Стабильность финансовых показателей — это базовое условие для выживания компании. Но если владелец бизнеса хочет получать больше прибыли, ему полезно ориентироваться на поступательный рост.

Речь не только о финансовых активах, но и о репутационных приобретениях. Расширяя свое присутствие на рынке, компания повышает коммерческий потенциал, привлекает больше клиентов и партнеров.

Эффективность операций

Эффективность бизнес-процессов и производительность труда на предприятии — основные показатели, влияющие на прибыль и успех бизнеса. Компания, в которой не отлажены рабочие механизмы, неизбежно сталкивается с трудностями. У нее возникают проблемы с выполнением заказов в условленный срок, повышаются затраты, становится меньше клиентов.

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Верно и обратное: отлаженные механизмы на предприятии позволяют расходовать ресурсы с максимальной продуктивностью, постоянно повышать качество услуг, в полной мере удовлетворять потребности клиентов.

Минимизация издержек — направление, о котором нельзя забывать даже если у компании стабильные финансовые показатели. Часть рутинных операций сегодня можно автоматизировать, а сам бизнес подвергнуть цифровой трансформации, освободив тем самым время сотрудников для креативных задач.

Снижать затраты по производству актуально как для гигантов бизнеса, так и для малых компаний со штатом из трех человек.

Управление командой и персоналом

Важно, чтобы удовлетворенными были не только клиенты, но и сотрудники компании. На длинной дистанции невозможно делать бизнес в команде, которую не устраивают условия труда. Важно выстроить на предприятии эффективную систему, при которой деятельные и мотивированные сотрудники получают вознаграждение за работу.

Управление бизнесом — комплексный процесс, состоящий из конкретных этапов. Это планирование, организация, грамотное руководство и мотивация. При этом важен контроль на каждом этапе.

Решения руководства — основа управления. Если фирмой управляет менеджер, который раньше не руководил, его решения будут препятствовать росту бизнеса. По этой причине качество управления в компании нуждается в строжайшей проверке.

Роль играет и организационная структура. Решения, принятые руководителем, должны в неискаженном виде доходить до исполнителей на местах и воплощаться в реальность. Иначе ценность таких решений будет близка к нулю.

Репутация и общественное признание

Компании заботятся о репутации и поддерживают социально ответственную позицию. У каждой организации есть миссия, которая декларирует в качестве целей нечто большее, чем получение прибыли.

Опытные специалисты при выборе компании отмечают репутацию и уровень общественного признания. Если организация вкладывает средства в развитие социальных институтов, это благоприятно сказывается на ее имидже.

Компания должна приносить пользу людям. Качественные товары и услуги в итоге приносят больше прибыли, а значит, приносить пользу людям — в интересах компании.

Достижение целей

Если компания достигает поставленных целей, это говорит об эффективности ее бизнес-процессов и грамотном управлении. Значимая цель для многих компаний — постоянный рост показателей таких показателей, как прибыль, рентабельность, количество клиентов. Кроме того, для руководства важно правильно формулировать промежуточные цели бизнеса и фиксировать их достижение.

Чтобы оценить успешность бизнеса, важно проанализировать целый ряд критериев и показателей. Эффективность в узком смысле — соотношение затрат и результатов. Чем меньше расходов и выше прибыль, тем эффективнее бизнес-процессы в компании.

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