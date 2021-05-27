Кроссовки-проездной: как прошла необычная кампания Adidas и общественного транспорта Берлина

В 2018 году Adidas к 90-летию BVG (Берлинский общественный транспорт) выпустила ограниченную серию из 500 кроссовок, в дизайне которых использовались характерные цвета общественного транспорта Берлина. В язычок также был вшит годовой безлимитный проездной билет. Рассказываем, почему эта маркетинговая кампания так удачна и чему у нее можно поучиться.

В серии было всего 500 пар стоимостью 180 евро. Цена годового проездного — 728 евро. Одна только 75% процентная скидка на проезд привлекла огромное количество покупателей.

Кампания получила широкое освещение в таких крупных немецких и австрийских журналах, как FAZ, W&V, Die Zeit, Die Welt, Tiroler Tageszeitung и многих других.

Фото: BVG

Счастливые обладатели лимитированной обуви делились своими покупками в социальных сетях с хэштегом #bvgsneaker.

Кампания понравилась как СМИ, так и фанатам. Год спустя многие клиенты надеялись на продолжение этой акции.

В чем достоинства этой маркетинговой кампании?

Одна из главных причин успеха кампании заключалась в том, что продукт создавал дополнительную ценность для клиентов — ровно 548 евро. Они приобретали не только необычную пару кроссовок, но и экономили на проезде в общественном транспорте.

Чем меньше товара, тем он привлекательнее. Поскольку партия была ограниченной, продукт стал еще более желанным . Кроссовки стали своего рода трофеем, который люди могли демонстрировать как символ статусности.

Удачный выбор города. Берлин — столица прогрессивных молодых людей. Другие города Германии гораздо более консервативны. Дух целевой аудитории столицы соответствовал характеру продвижения.

На этапе запуска и в течение последующих 12 месяцев спрос на продукт был очень большим. Каждый раз, когда один из владельцев показывал кроссовки билетному инспектору, другие пассажиры обращали на это внимание.

Дизайн модели также очень удачен.

Чему мы можем научиться у этой кампании?

Существует множество хороших маркетинговых кампаний, но лишь часть из них превращается в хиты.

Фото: BVG

Вот чему можно научиться у #bvgsneaker.

Обращайте внимание на культурные особенности

Для того, чтобы эффективно продвигать товары или услуги, необходимо исследовать культурные и социальные рамки своего направления. Рекламные стратегии должны соответствовать культурному наследию, тенденциям в обществе и мировоззрению людей.

Если не учесть эти факторы, легко допустить провал: это произошло, когда H&M опубликовала фото темнокожего мальчика в толстовке с двусмысленной надписью, или когда двое австрийцев придумали продавать розовые перчатки для утилизации тампонов.

Создавайте для продуктов дополнительную ценность

Обувь без вшитого проездного продавалась бы не так хорошо, верно? Эти кроссовки стали так популярны, что некоторые из них были перепроданы на eBay с увеличением стоимости на 566–1200%. Adidas, Nike и другие бренды довольно часто используют эту стратегию, например, сотрудничая с известными музыкантами или художниками.

Используйте маркетинг дефицита

В этой кампании бренды создали ограниченную серию по двум причинам:

ограниченный тираж способствовал росту спроса,

продажа большого количества билетов со скидкой в 75% привела бы к снижению стоимости проездного.

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