Кто такой байер, сколько зарабатывает и как им стать

В статье рассмотрим, кто такой байер, что входит в его обязанности, какие навыки нужны для этой профессии, сколько он зарабатывает и как освоить эту область.

Он анализирует рынок, выбирает поставщиков, договаривается о выгодных условиях и следит за качеством продукции. От его решений зависит ассортимент, цены и успешность продаж. Эта профессия подходит тем, кто умеет анализировать тренды, вести переговоры и самостоятельно принимать решения. Байеры работают в модных брендах, маркетплейсах, продуктовых сетях и других сферах.

Введение

Байер — кто это простыми словами? Специалист по закупкам, который выбирает изделия для магазинов, интернет-платформ или компаний. Благодаря его работе на полках супермаркетов появляются популярные товары, а бизнес получает прибыль от удачных сделок.

Профессионалы работают в самых разных сферах: одни закупают одежду и аксессуары, другие — электронику, мебель, косметику, продукты или промышленное оборудование.

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Кто такой PR-менеджер и чем он занимается

Они могут работать как внутри страны, так и за ее пределами, организовывать поставки из Китая, Турции и других стран. Именно поэтому важно знать, как становятся байером и на какие навыки стоит обратить внимание, чтобы успешно справляться с задачами.

Особенности профессии

Его задача — найти качественный продукт по лучшей цене и договориться о выгодных условиях поставки. Работа сочетает аналитику, переговоры и поездки.

Ниже рассмотрим особенности профессии «байер». Это кто и чем занимается:

Изучает рынок, анализирует спрос, тренды и предпочтения покупателей. Например, если в моде яркие куртки, байер одежды заказывает именно такие модели. Выбирает поставщиков, сравнивает их предложения, проверяет качество продукции. Если одна фабрика предлагает обувь дешевле, но из плохих материалов, а другая — дороже, но из качественной кожи, специалист оценивает, что выгоднее для бизнеса. Ведет переговоры, обсуждает цены, скидки, условия доставки. Например, если компания закупает 10 тыс. единиц изделий, байер может договориться о том, чтобы снизить прайс на 10-20 %. Контролирует поставки, следит за сроками, документами, качеством. Если партия техники приходит с браком, он решает вопрос с возвратом или компенсацией. Планирует закупки на сезон вперед. Например, весной специалист спортивного магазина заказывает зимнюю экипировку, чтобы к сезону все было в наличии.

Какие качества нужны:

Внимательность — нужно будет проверять документы, отслеживать поставки.

— нужно будет проверять документы, отслеживать поставки. Коммуникабельность — предстоит договариваться с подрядчиками, решать спорные вопросы.

— предстоит договариваться с подрядчиками, решать спорные вопросы. Аналитическое мышление — специалист будет ооценивать спрос, рассчитывать выгоду.

— специалист будет ооценивать спрос, рассчитывать выгоду. Ответственность — важно не бояться принимать решения, от которых зависит ассортимент и прибыль.

Например, если байер косметического магазина не просчитает популярность нового крема, товар может залежаться, а компания потеряет деньги. Если специалист по мебели выберет ненадежного поставщика, заказы могут задержаться на месяцы, что повлияет на продажи.

Что покупает байер

Одежду и обувь. Например, в начале года заказывают зимние куртки, чтобы осенью магазин был готов к сезону. Косметику и парфюмерию. Если в моду вошли матовые помады, специалист добавит их в ассортимент. Электронику и гаджеты. Если компания Apple выпускает новый iPhone, сотрудник заранее договаривается о поставках, чтобы первые продажи начались вовремя. Продукты питания. Байер сети супермаркетов выбирает, какие сорта яблок и помидоров появятся на полках, ориентируясь на сезонность и качество. Строительные материалы. Договариваются о поставках кирпича, цемента, краски. Например, строительная организация закупает бетон заранее, чтобы не прерывать работу. Мебель и товары для дома. Если в моде минимализм, профессионал выбирает простые и функциональные предметы интерьера.

Что учитывает работник, когда выбирает изделия:

Спрос и популярность. Например, если в прошлом году хорошо продавались кроссовки белого цвета, в этом году закажет их снова. Качество и репутацию бренда. Сотрудник, который работает с детскими товарами выбирает только сертифицированную продукцию. Цену и выгоду. Когда закупается большая партия одежды, может договориться, чтобы снизили стоимость, например, как постоянному клиенту. Тренды и сезонность. Например, весной покупает зонты и дождевики, а осенью — теплую одежду и обогреватели.

Особенности доставки

Когда байер выбирает и заказывает изделие, важно не только договориться о цене, но и правильно организовать доставку. Если товар задержится или придет с браком, предприятие потеряет деньги и клиентов. Сотрудник должен заранее продумать маршрут, выбрать надежного перевозчика и учесть возможные риски.

Какие факторы учитывает байер:

Сроки поставки. Договаривается, когда товар должен прибыть. Например, если одежда для зимнего сезона приедет в январе, она уже не будет нужна. Стоимость. Оценивает, какой способ выгоднее. Например, если заказать телефоны маленькой партией по воздуху, цена за единицу товара будет выше, чем при доставке контейнером по морю. Таможенные вопросы. Для международных поставок нужен полный пакет документов. Например, при ввозе продуктов питания из Китая сотрудник оформляет ветеринарные сертификаты и декларации соответствия. Риски и форс-мажоры. Продумывает запасные варианты. Если груз застрянет на границе или сломается транспорт, он заранее договаривается о страховке или альтернативном маршруте. Способ транспортировки.

Например:

Автотранспорт — подходит для доставки внутри страны или между соседними странами. Например, если магазин закупает мебель из Беларуси, ее привезут грузовиками.

— подходит для доставки внутри страны или между соседними странами. Например, если магазин закупает мебель из Беларуси, ее привезут грузовиками. Железнодорожный транспорт — удобен для тяжелых и крупных партий. Например, строительная компания получает цемент и кирпичи поездами.

— удобен для тяжелых и крупных партий. Например, строительная компания получает цемент и кирпичи поездами. Морские перевозки — дешевле, но дольше. Например, одежда из Китая или электроника из Южной Кореи чаще всего доставляются морем, а путь занимает несколько недель.

— дешевле, но дольше. Например, одежда из Китая или электроника из Южной Кореи чаще всего доставляются морем, а путь занимает несколько недель. Авиаперевозки — быстрый, но дорогой вариант. Например, если косметическая сеть срочно заказывает лимитированную коллекцию духов, их отправят самолетом.

Как контролирует доставку:

Следит за передвижением груза с помощью трекинга и логистических отчетов. Например, маркетплейсы отслеживают поставки в реальном времени, чтобы товар не пропал в пути.

Проверяет документы, чтобы избежать штрафов и задержек на таможне. Например, при доставке электроники требуется сертификат соответствия, без него посылку могут не пропустить.

Работает с логистическими компаниями, выбирает надежных перевозчиков. Если одна организация часто срывает сроки, байер меняет партнера.

Какая зарплата у байера

Доход зависит от сферы работы, опыта, региона и размера предприятия. Это зависит от множества факторов, но в целом средняя зарплата варьируется в зависимости от уровня и сферы работы. В крупных торговых сетях и международных корпорациях специалисты зарабатывают больше, чем в небольших магазинах.

Рассмотрим, сколько зарабатывают байеры в среднем:

Начинающий байер (без опыта, помощник) — 50-70 тыс. рублей.

(без опыта, помощник) — 50-70 тыс. рублей. Опытный специалист (2-5 лет работы) — 80-150 тыс. рублей.

(2-5 лет работы) — 80-150 тыс. рублей. Старший байер (руководитель направления) — 150-250 тыс. рублей.

(руководитель направления) — 150-250 тыс. рублей. Директор по закупкам (управляет отделом) — от 250 тыс. рублей.

Доход зависит от:

Опыта работы — чем больше успешных сделок у специалиста, тем выше его ценность. Например, сотрудник, который несколько лет работал с известными брендами, получает предложения с более высокой зарплатой. Сферы деятельности — байеры в сфере моды, электроники и премиальных товаров зарабатывают больше, чем в продуктовых магазинах. Например, специалист, который закупает дизайнерскую одежду, может получать выше средней зарплаты из-за высокой наценки на товар. Размера компании — в крупных международных сетях доход выше, чем в небольших магазинах. Например, профессионал, работающий с маркетплейсом, будет получать больше, чем специалист в региональном торговом центре. Бонусов и процентов от сделок — многие фирмы выплачивают байерам премии за успешные контракты. Например, если специалист договорился о поставке одежды с выгодной скидкой, он получает процент от суммы сделки.

Что нужно знать, чтобы стать байером

Эта профессия требует гибкости, ответственности и умения быстро принимать решения. Чтобы выбрать и закупать изделия для компании, важно разбираться в рынке и уметь вести переговоры, поэтому многим интересно, кто такой байер. Как стать успешным специалистом и какие знания нужно иметь, разберем ниже.

Рассмотрим, как стать байером и что надо уметь:

Анализировать рынок и тренды.

Вести переговоры.

Работать с цифрами и документами.

Разбираться в логистике и поставках.

Понимать потребителей и ассортимент.

Как развивать навыки:

Следить за трендами, читать новости индустрии, изучать отчеты. Например, маркетплейсы публикуют списки самых продаваемых товаров, и байер может использовать эти сведения для закупок.

Уметь договариваться даже в повседневной жизни. Например, пробовать обсуждать скидки в магазинах, изучать техники убеждения.

понимать, как формируется стоимость товара, учитывать все расходы. Например, если сотрудник не учтет таможенные пошлины, изделие может оказаться слишком дорогим для покупателей.

Изучать способы перевозки товаров, разбираться в документации. Например, человек, знающий, как работает растаможка, может быстрее организовать поставку.

Карьерный рост специалиста

Профессия открывает возможности для роста. Начать можно с помощника, затем перейти на позицию самостоятельного специалиста и со временем занять руководящую должность.

Чем больше опыта и успешных сделок, тем выше зарплата и ответственность. Если хотите узнать, как стать байером в России, важно понимать, какие шаги нужно предпринять, чтобы развиваться в этой области.

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Рассмотрим, как примерно выглядит карьерный путь в этой профессии (точный карьерный путь зависит от компании, сферы деятельности, политики и стратегии фирмы и других факторов).

Если начинать с нуля, то должность будет «ассистент байера».

Он:

Помогает оформлять документы, вести базы данных, составлять отчеты.

Следит за поставками, переписывается с поставщиками.

Например, в сети магазинов одежды ассистент ведет каталоги, анализирует продажи и помогает профессионалу подбирать коллекции.

Затем идет байер (специалист по закупкам).

Он:

Самостоятельно выбирает товары, договаривается с поставщиками.

Контролирует качество продукции, оценивает спрос.

Например, байер косметики выбирает новые бренды, тестирует образцы и заключает контракты на поставку.

Можно вырасти до старшего байера и:

Руководить закупками в крупном сегменте.

Работать с ключевыми поставщиками, отвечать за крупные контракты.

Руководитель отдела закупок:

Управляет командой подчиненных, разрабатывает стратегию закупок.

Контролирует бюджеты, оценивает эффективность работы отдела.

Например, в международной сети электроники начальник отвечает за ассортимент во всех филиалах компании.

Далее идет должность «директор по закупкам».

Он:

Определяет глобальную стратегию закупок организации.

Работает с крупнейшими поставщиками, контролирует логистику и ценообразование.

Где можно получить профессию

Можно получить диплом в вузе, пройти курсы или начать с практического опыта в торговле. В учебном заведении смогут рассказать, кто такой байер простыми словами, объяснят его основные обязанности, научат анализировать рынок, работать с поставщиками и управлять ассортиментом.

Где учиться:

Экономические и торговые специальности в университетах. Например, Московский государственный университет (МГУ), Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский экономический университет (РЭУ) имени Плеханова.

Колледжи, где обучают коммерции, маркетингу, логистике.

Программы по закупкам, логистике, управлению ассортиментом. Например, курсы на платформах Skillbox.

Тренинги по переговорам, аналитике продаж, международной торговле.

Начать с работы ассистентом байера в магазине, маркетплейсе, торговой компании. Например, стажер в Wildberries помогает анализировать спрос и оформлять заказы.

Работа продавцом в магазине дает понимание, какие изделия покупают чаще, а какие остаются на складе.

Примеры сфер с вакансиями байера

Профессионалы нужны в разных сферах: от модных брендов до продуктовых супермаркетов. Вакансии можно найти в крупных сетях, на маркетплейсах и в оптовых компаниях.

Байеры востребованы:

на маркетплейсах,

в магазинах одежды и обуви,

в продуктовых сетях,

в сетях электроники и бытовой техники.

Фото на обложке: Freepik