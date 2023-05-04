5 критериев, которые помогут нанять эффективного пиарщика

PR-специалист — фактически лицо компании. От того, как он подаст информацию, будет зависеть имидж бизнеса. И чтобы человек достойно представлял вас на рынке и мог повернуть даже негативные ситуации в плюс, нужен толковый специалист.
Управляющий партнер коммуникационного агентства Lumo Татьяна Смирнова рассказала, как разглядеть его на собеседовании и о чем спросить, чтобы понять, что слова соискателя правдивы.
Что спросить
Первая встреча руководителя с PR-специалистом — собеседование. Обычно к этому моменту потенциальный кандидат уже прошел формальный отбор, HR-департамент проверил его резюме, и оно соответствует обозначенным критериям: образование, опыт работы, кейсы.
Какие вопросы задавать и на что обращать внимание руководителю при первой встрече?
Что плохого вы знаете о компании?
Работа PR-специалиста — выявить и правильно использовать как положительные, так и отрицательные моменты в истории компании. Последнее необходимо, чтобы верно оценить и минимизировать риски и правильно выстроить антикризисные коммуникации в случае необходимости.
Как правило, действительно заинтересованный и опытный PR-специалист при выборе места работы оценивает его медиапотенциал, анализирует информацию и вероятные репутационные риски для компании, изучая разные источники, специальные базы.
Если человек знает о вашей компании только то хорошее, что написано на сайте, есть риск, что в процессе работы он может вовремя не выявить кризисную ситуацию.
Что вы сегодня читали в СМИ
PR-директор — это человек, работа которого — быть погруженным в контекст текущей повестки, в информационное поле. Именно это позволяет ему:
- оперативно реагировать на новости,
- предлагать журналистам интересные комментарии,
- своевременно оповещать руководителя о рисках,
- формировать антикризисные решения.
Если потенциальный PR-специалист на вопрос о том, что он читал, долго задумывается и не называет конкретные информационные поводы, СМИ, телеграм-каналы, это может свидетельствовать либо о его некомпетентности, либо о том, что на предыдущем месте работы он устал, выгорел от объемов информации, с которыми ему нужно было работать, и не сможет активно включиться в решение ваших PR-задач.
Общая эрудиция и критическое мышление
Действительно эффективный PR-специалист совмещает креативные и рутинные задачи. Ему необходимо будет следить:
- за новостной повесткой,
- контекстом,
- трендами в коммуникациях,
- новыми форматами подачи информации в соцсетях и мессенджерах.
И при этом одновременно уметь анализировать таблицы с цифрами для измерения эффективности инструментов коммуникации.
Пиарщик из другой сферы на входе может быть не погружен в специфику работы вашей компании и отрасли, но важно понять, на каком уровне он погружался в проект на предыдущем месте работы.
Для этого подойдут вопросы:
- Кто был регулятором рынка в его сфере?
- Кто основные ньюсмейкеры рынка?
- Какие последние громкие проекты и новости произошли в предыдущей сфере?
Пиарщик должен уметь искать креативные подходы к решению самых разных вопросов.
Для оценки его критического мышления и умения предлагать нестандартные пути можно дать ему задачку придумать, как он подаст журналистам новость о том, что в компании второй раз за полгода меняется заместитель генерального директора.
Важно смотреть на то, какие вопросы будет задавать потенциальный кандидат, как будет мыслить и рассуждать.
Если он спросит, завершились ли какие-то глобальные проекты, над которыми работал предыдущий заместитель, или появились ли в компании новые задачи, для решения которых был привлечен топ-менеджер, это означает, что потенциальный пиарщик умеет искать пути решения для коммуникационных задач.
Для оценки мышления специалиста подойдут стандартные креативные задачи из разряда как перевезти в лодке волка, козу и капусту на другой берег реки.
Что должно насторожить
Ложь
Если потенциальный PR-специалист говорит, что у него есть очень широкая база контактов СМИ, но не может с ходу назвать ни одного СМИ и ни одной фамилии журналиста, с которым работает — потенциальный сотрудник вас обманывает.
Даже высокоуровневые PR-специалисты должны знать конкретные фамилии корреспондентов и редакторов СМИ, которые работают в их сфере и теме.
Узкая специализация
Потенциальный PR-директор подчеркивает, что он специалист в работе с деловыми СМИ и поэтому считает этот инструмент работы единственно правильным?
Такой специалист маловероятно сможет решить коммуникативные задачи вашей компании на должности руководителя PR. В современном мире коммуникации включают в себя множество каналов: это и СМИ, и социальные сети, и подкасты, и собственные медиа компаний.
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Публикации в СМИ цитируются и интерпретируются в Telegram-каналах, поэтому претендующий на позицию PR-директора человек должен понимать, как с ними работать. Игнорировать digital-инструменты коммуникаций в 2023 году невозможно.
Что должен спросить у вас PR-специалист
PR-директор, который действительно заинтересован в формировании положительной репутации и продвижении вас и вашей компании в медиаполе, обязательно спросит у будущего руководителя эти вещи.
О миссии и ценностях вашей компании
Работа PR-специалиста требует большого погружения. Как правило, все, с кем работает пиарщик, отождествляют его с компанией или спикером, поэтому для действительно ответственного и нацеленного на результат PR-специалиста важно, чтобы его ценности совпадали с миссией и ценностями компании.
Где искать информацию
Всем контрагентам, с которыми PR-директор будет работать в публичном поле (журналисты, организаторы мероприятий), всегда важна конкретика: цифры, кейсы, примеры. Вся эта фактура для качественных коммуникаций может быть найдена и сформирована только внутри компании с помощью сотрудников.
Если на этапе принятия решения о работе в вашей компании пиарщик не задает вопросы:
- С кем ему нужно будет работать для сбора информации?
- От каких подразделений он сможет ее получать?
- С какой скоростью коллеги смогут ее предоставлять?
Это может говорить о том, что он не заинтересован в результате.
KPI
Конечно, заинтересованный специалист спросит и про это — профессиональный сотрудник всегда хочет понимать, каких результатов от него ожидают. Специалисту важно оценить, достижимы ли предлагаемые показатели.
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Сколько времени вы как руководитель готовы уделять PR
Руководитель компании, как правило, выступает основным спикером, и его вовлеченность необходима для достижения высоких результатов работы PR-специалиста.
Хороший пиарщик понимает, что ему нужно будет общаться с руководителем часто, что могут возникнуть ситуации, при которых иногда ему придется звонить руководителю в нерабочее время.
Для заинтересованного в результате специалиста важно понять готовность руководителя к работе с PR.
О скорости процессов в компании
Как правило, пиарщик работает в условиях жестких дедлайнов со стороны журналистов и продюсеров. Для PR-специалиста, ориентированного на достижение коммуникационных целей компании, важно понимать, насколько оперативно он сможет получать фидбек и информацию от коллег и согласование от руководителей.
Опыт, портфолио
PR-специалисты должны уметь качественно и наглядно представлять информацию о себе.
Вот два шага при поиске PR-профессионала:
- Посмотреть на визуальное представление портфолио: оно должно быть кратким, емким и наглядным.
- Задать вопросы по конкретным кейсам. Если в портфолио указаны антикризисные коммуникации, необходимо спросить у PR-специалиста, с чем была связана кризисная ситуация и какие инструменты применялись в ходе работы над ней.
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Часто PR-специалисты подписывают NDA и не могут раскрывать подробности, но если человек указал этот кейс в портфолио, а при конкретных вопросах задумывается и не может сказать ничего, это повод уточнить, какую роль он играл в реализации данного и остальных кейсов.
На самом деле решающий конкретные задачи специалист сразу сможет рассказать:
- какие вводные анализировал в ходе ситуации,
- какие решения принял,
- какой логики придерживался при формулировке антикризисных комментариев или принятии решения о том, чтобы не комментировать ситуацию.
Поиск PR-специалиста, который действительно обладает профессиональными компетенциями и желанием работать над продвижением, репутацией и имиджем вашей компании — непростой процесс.
Самое главное при выборе сотрудника — помнить, что без совпадения видения, ценностей и отдачи работе эффективный PR не получится, поэтому важно искать не просто подчиненного, а фактически PR-партнера, который готов работать для вашей компании долгосрочно.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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05 мая 2023
05 мая 2023