Как уйти от негативного имиджа и понравиться аудитории?

Одна оплошность — и мы уже не белые и пушистые, а окружающие начинают воспринимать наши действия с недоверием и настороженностью. Можно ли исправить ситуацию и как изменить минус на плюс? Отвечает на этот вопрос Елена Лебедева, Media Director PR-агентства Comunica.

Все мы хотим, чтобы окружающие воспринимали нас позитивно. То же самое относится и к компаниям — любая заинтересована, чтобы клиенты, сотрудники, партнеры ее ценили и положительно о ней отзывались. Но так бывает не всегда — порой случаются ситуации, которые могут негативно сказаться на репутации. Вот руководитель компании в гневе кинул степлер в сотрудницу. Вот в продукции другой фирмы нашли личинки насекомых. А вот человек под воздействием эмоций выложил спорный пост в соцсетях или некорректно вел себя на корпоративе, а коллеги все снимали и выкладывали в социальные сети.

Чего не нужно делать

Под влиянием остроты момента и представители компаний, и люди, понимающие, что их репутации нанесен серьезный ущерб, начинают суетиться и совершать необдуманные поступки, которые еще сильнее ухудшают ситуацию. Поэтому для начала рассмотрим, чего точно не стоит делать.

Врать. Ни в коем случае не нужно пытаться представлять черное белым и рассказывать красивые сказки, что все было не так, все напутано, а ситуация совершенно противоположная.



С распространением социальных сетей и появлением огромного количества источников информации, которые создают не отдельные привилегированные компании и люди, а фактически любой желающий, всякое вранье или серьезное искажение через непродолжительное время может вскрыться и еще больше навредить и без того подмоченной репутации. Обвинять конкурентов / врагов / иностранную разведку / инопланетян / магнитные бури и т. д. Это всегда выглядит как драка в детском саду. «Марьиванна, меня Петя ударил!» — «Он все врет! Он первый начал!» Такая позиция показывает неуважение к целевым аудиториям, отношение к ним как к недалеким и убеждение, что никто вокруг не сможет докопаться до правды.



На самом деле большинство окружающих прекрасно все понимают, и позиция обвинения лишь сильнее ухудшает отношение к бренду или человеку, который таким образом пытается обелить свою репутацию. Чрезмерно правдиво или с избыточными эмоциями рассказывать о произошедшем негативном событии. Никто не ждет от малознакомого человека, что тот раскроет душу и расскажет все секреты и тайные страхи. Есть нормы делового общения. На них и стоит опираться в решении кризисных ситуаций. Кардинально менять свою позицию в отношении текущей ситуации или «путаться в показаниях». С самого начала необходимо выработать единую позицию, которой вы будете последовательно придерживаться.



Понятно, что реакцию окружающих на нее не всегда можно предсказать. Кроме того, на ситуацию влияет огромное количество факторов. В определенных условиях позиция может быть изменена, но хотя бы с кратким пояснением причин. Когда же компания или человек сегодня говорит одно, а завтра — диаметрально противоположное без каких-либо внятных объяснений, это вызывает сомнения в адекватности и честности.

Что нужно делать

Максимально полная информация — залог успеха

В первую очередь нужно организовать сбор максимально полной информации по ситуации или проблемному аспекту репутации, систематизировать ее и проанализировать. Это поможет оценить критичность ситуации и выработать правильную позицию.

Попытка решить проблему без анализа текущей ситуации похожа на прогулку в тумане в компьютерной игре: никогда не знаешь, какие чудовища оттуда могут на тебя выпрыгнуть и как с ними придется бороться. Мониторинг помогает предсказать проблемные места защитной стратегии, сформулировать острые вопросы, на которые можно заранее продумать ответы.

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Что такое репутационный менеджмент и почему он так важен?

Однозначно не стоит собирать информацию просто ради того, чтобы попереживать и подумать о том, как сейчас все плохо. Информация о текущем состоянии — это только основа, от которой стоит отталкиваться для разработки дальнейшей стратегии.

Не распыляем усилия

Мнение широкой общественности, конечно, важно. Но чтобы на него воздействовать, обычно требуются огромные усилия и бюджеты. В условиях их ограниченности желательно определить, какие целевые аудитории являются приоритетными — мнение каких людей, кругов, общественных групп будет важно в первую очередь. И в дальнейшем сконцентрировать коммуникацию именно на них.

Формулируем официальную позицию

Это один из самых важных шагов во всей коммуникации, поэтому к формулированию официальной позиции следует подойти вдумчиво и внимательно. Обычно она должна включать:

Краткое описание ситуации (вспоминаем правила в начале материала: не врать и не эмоционировать). В любой коммуникации крайне важную роль играют акценты. Именно они помогают описать ситуацию так, чтобы из «черной» сделать ее хотя бы «серой», при этом избегая откровенного вранья. Отношение компании или человека к произошедшему.

Рассмотрим на конкретном примере, как может выглядеть официальная позиция компании. Представим, что в супермаркете крупной сети произошел несчастный случай — покупатель поскользнулся, неудачно упал и погиб, ударившись виском о край холодильника (все совпадения с реальными ситуациями случайны).

Неудачная формулировка официальной позиции:

«Компания ХХХ отрицает свою причастность к несчастному случаю, произошедшему по адресу <...>. По нашей информации, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к трагическому происшествию».

Как могла бы выглядеть эффективная коммуникация:

«Компания ХХХ подтверждает, что в супермаркете, расположенном по адресу <…>, произошел несчастный случай со смертельным исходом. На данный момент идут следственные действия. Представители компании тесно сотрудничают с компетентными органами. Более подробные комментарии в отношении инцидента возможны только по итогам проведенного следствия. Выражаем свои соболезнования семье и близким погибшего».

Обычно мы не рекомендуем проактивно рассылать официальную позицию компании, чтобы не увеличивать число публикаций о кризисной ситуации (часто бывает так, что СМИ или блогеры пропустили инцидент, а официальная рассылка заставила их заинтересоваться, и в итоге число публикаций возросло). Имеет смысл рассылать официальную позицию в те издания, паблики и тем блогерам, которые уже упомянули произошедший инцидент.

Прорабатываем Q&A (примерные ответы на возможные острые вопросы, обвинения или комментарии)

Любой кризис вызывает, с одной стороны, большое количество эмоций, а с другой — необходимость действовать в сжатые сроки, когда нет возможности остановиться и все тщательно продумать. Поэтому желательно заранее сформулировать и прописать варианты ответов на вероятные острые вопросы и обвинения. Но важно помнить, что все они должны органично ложиться в официальную позицию компании.

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Наполняем информационное поле позитивными поводами

Мы живем во времена информационного перенасыщения, поэтому любой кризис или инцидент быстро отойдет на второй план, только если специально не продолжать привлекать к нему внимание.

Наполнение инфополя позитивной информацией о компании позволит постепенно оттянуть внимание от кризиса и сбалансировать репутацию. Что нужно учитывать для выбора позитивных поводов?

Опираться на предварительно определенные целевые группы и искать информационные поводы, которые интересны для них.

Выбирать инфоповоды, которые частично пересекаются с тем направлением, где возник кризис, и помогают скорректировать ситуацию.

Допустим, между руководителем компании и подчиненным произошел громкий конфликт, вылившийся в публичную плоскость. Для корректировки репутации имеет смысл выбирать информационные поводы, где компания предстает в качестве ответственного работодателя, с которым интересно и комфортно работать.

Такими поводами могут быть, например, индексация заработной платы, расширение соцпакета, поощрение идей и инициатив снизу, истории успеха сотрудников и т. д.

Заручиться поддержкой лидеров общественного мнения (ЛОМ)

В любом кризисе или конфликте есть две стороны. Крайне редко бывает, что прав кто-то один. Поддержка людей, чье мнение важно целевым аудиториям, поможет укрепить репутацию. Следует учитывать, что ЛОМ должны быть релевантны вашей целевой аудитории — нет смысла выбирать модных молодых блогеров, если вы выпускаете сложное оборудование для атомной энергетики.

Но вместо того, чтобы работать с негативной репутацией, менять минус на плюс, лучше кризис предупредить. Любой грамотный учебник по PR наставляет, что связи с общественностью и выстраивание репутации важны в том числе с точки зрения более легкого и безболезненного прохождения кризисов.

Когда компания изначально воспринимается как ответственная, надежная, уделяющая пристальное внимание качеству своих продуктов и услуг, в моменты кризисов аудитория ей проще верит и быстрее забывает негативные ситуации. То же касается и репутации отдельно взятого человека.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney