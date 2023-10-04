Эпоха бережливых единорогов: как стартапы «выживают» с ограниченным бюджетом

Теперь экономическая неопределенность побуждает венчурных капиталистов инвестировать с большей осторожностью, а основателей — тратить эти деньги с умом.

Ранее, в 2020 и 2021 годах, фаундеры с легкостью привлекали крупные суммы, за которыми могли спрятать недостатки своих компаний. Но этот период оказался мимолетным.

Создание компаний на аутсорсе

Благодаря облачным сервисам и технологиям с открытым исходным кодом стало дешевле создавать ПО. Новые решения сокращают затраты на создание самих стартапов. Это компании, позволяющие передавать на аутсорсинг такие функции, как управление финансами и людьми.

Одна из них — Nurchr — помогает стартапам на ранних стадиях решать вопросы, связанные с HR, даже если у них пока нет руководителя для этого направления. Nurchr работает по подписке, в проектном формате и с оплатой по дням. Компания выполняет различные задачи, от подбора персонала до разработки кадровой политики и проведения увольнений.

Базовый пакет может стоить $2,4 тыс. в месяц, более активная поддержка — $12 тыс. в месяц.

Ondorse из Франции помогает финтехам быстрее находить и обслуживать клиентов. На прошлой неделе компания привлекла около $4 млн от Eurazeo и ISAI.

По словам руководителя по доходам Янна Ранчера, Ondorse помогла некоторым клиентам автоматизировать до 60% задач, некоторые из которых, например поиск информации о клиентах на сайтах, выполнялись полностью вручную.

Но не все расходы можно сократить

Для многих стартапов аутсорсинг и использование временных специалистов не сильно сократит затраты. Например, для компаний, создающих климатическую инфраструктуру, таких как Northvolt и Verkor, которые в этом году привлекли крупнейшие раунды финансирования в Европе. Это касается и исследовательских компаний из сферы DeepTech.

И даже ИИ, упростивший многие задачи для фаундеров, в дальнейшем может обходиться дороже, чем ожидалось. Сейчас такие инструменты доступны практически бесплатно, хотя оборудование для создания моделей и их обучение требуют высоких затрат.

Пока это спонсируется венчурным капиталом, но однажды станет ясно, что такие технологии стоят намного дороже.

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Фото на обложке: iQoncept / Shutterstock