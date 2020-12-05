Как перестать беспокоиться и начать инвестировать в IPO

Конец 2020 года на фондовом рынке похож на всеобщий праздник — едва ли не каждая новость побуждает инвесторов покупать акции и подогревает рост индексов. С начала ноября американский индекс S&P 500 прибавил больше 10%, причем за неделю, на которую пришлись выборы в Штатах, он повысился на 7%. Индекс обновил абсолютные максимумы и пошел выше 3600 пунктов. Российский РТC за месяц вырос на 20%.

Разрешившаяся неопределенность с итогами выборов в США действительно радует инвесторов. Хотя Трамп до сих пор официально не признал поражения и продолжает оспаривать результаты подсчета голосов, он заявил что готов покинуть Белый дом. Так что с высокой вероятностью следующим президентом США будет все-таки демократ Байден. Хорошее настроение подогревают и новости о вакцинах. Коронавирус, правда, никуда не делся и, более того, распространяется по миру даже быстрее, чем весной, но для инвесторов, как всегда, будущее важнее настоящего. «Покупай на слухах, продавай на фактах». Поэтому рост заболеваемости ковидом до рекордных уровней не вызывает заметного негатива, а вот готовность в будущем обеспечить население эффективной вакциной сопровождается сильным ростом на рынках.

Упустить прибыль не хочет ни один инвестор, даже начинающий. Как он действует в текущих условиях? Разбираем пять стадий его поведения.

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Отрицание: попытки быть самым быстрым

Познакомьтесь с инвестором Анатолием. Недавно он открыл брокерский счет и хочет заработать как можно больше и быстрее, но деньги потерять боится. Анатолий решает следить за новостями и, исходя из сообщений, оперативно пересматривать свой портфель.

Вакцина от Pfizer (NYSE: PFE) и BioNtech (NASDAQ: BNTX) эффективна на 90%? Покупаем их акции, а заодно «энергетиков», авиакомпании и индустрию путешествий в целом! Ведь теперь вырастет спрос на акции компаний в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. Когда вакцина дойдет до потребителей, котировки этих компаний и индексов будут заметно выше текущих уровней, точно-точно. И не забываем продавать Zoom (NASDAQ: ZM) и Netflix (NASDAQ: NFLX), которые никому не будут нужны после пандемии.

Препарат Pfizer и BioNtech хранится при -70 градусах по Цельсию, а от Moderna (NASDAQ: MRNA) — при -20 градусах? А еще Moderna сообщила, что ее вакцина защищает от тяжелых случаев коронавируса со стопроцентной эффективностью. Скорее менять фармкомпанию в портфеле!

Гнев: почему не заметил раньше

Потом наш прыткий инвестор смотрит на отчетности IT-гигантов и замечает, что их акции растут на десятки процентов с начала года не просто так — это прямой результат развития бизнеса и хороших финансовых показателей. Но акции Apple или Microsoft слишком дорого стоят и могут по отдельности не вырасти еще на 100% или больше.

Что делать Анатолию, который хочет получить трехзначную доходность? В ответ приходят заветные буквы: IPO.

Торг: не так уж рискованно

Анатолий знает, что котировки компаний после первичного размещения акций на бирже — того самого IPO — могут расти на сотни процентов, а некоторые эмитенты за 3-4 года подорожали в 10-20 раз. Про успех провайдера цифровых платежей Square (NYSE: SQ) инвестор наслышан — с размещения в ноябре 2015 года акции компании прибавили 1967%. Заманчиво!

Но знает он и о провальных IPO. Производитель каннабиса Sundial Growers (NASDAQ: SNDL) в ноябре 2019 года, через три месяца после размещения, потерял 76%. Сейчас акции торгуются уже на 98% ниже первоначальной цены.

Депрессия: сплошные ограничения

Помимо опасений за свои кровные, приобщиться самостоятельно к высокодоходному (и высокорисковому) рынку IPO Анатолию не позволяет статус неквалифицированного инвестора (профессиональный опыт на рынке акций или капитал не менее 6 млн рублей на счету). Но, кстати, даже статус квалифицированного инвестора не решил бы проблему до конца — аллокацию по его заявке вряд ли удовлетворят по верхней границе.

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Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе IPO. Например, аллокация в 2% означает, что вместо бумаг на $1 млн, который инвестор был готов потратить, ему продадут акций только на $20 тыс. Чем выше интерес к IPO, тем ниже будет аллокация.

Что же делать Анатолию, который очень хочет зарабатывать на первичных размещениях на американском рынке? Тем более, что там сейчас идет бум IPO — с начала 2020 года состоялось больше 200 размещений, тогда как в 2019 году их было 192. В этом году в секторе здравоохранения прибавилось 82 публичных компании, на втором месте по частоте размещения — компании из IT-сектора, 25 IPO.

Объем привлеченных средств уже сейчас превысил прошлогодние показатели на 30%. 2020-й может стать рекордным для глобального рынка IPO за всю его историю по объему привлеченного капитала.

И в этом году еще есть время для нескольких дебютов на бирже. Многие ждут, к примеру, возможность купить Airbnb или Gitlab.

Принятие: выбор правильного решения

Анатолий сформулировал, почему для него важно участвовать в IPO и как можно больше снизить связанные с этим риски. Рассуждал он так:

IPO — это высокая доходность, но и потерять деньги на размещении тоже можно. Может, вкладываться в несколько размещений?

Неквалифицированный инвестор-россиянин вообще не может принять участие в IPO на зарубежных рынках. Но даже без этого было бы сложно выбрать самому компании для вложений. А если стать «квалом» и ориентироваться на рекомендации аналитиков?

Заявки частных инвесторов не очень часто одобряют по верхней границе. Может, попробовать паевой инвестиционный фонд (ПИФ)? На Московской бирже как раз торгуется ЗПИФ «Фонд первичных размещений» — компании выбирают аналитики, стоимость пая не кусается и купить можно любому неквалу даже на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет).

Решено — Анатолий инвестирует в желанный рынок IPO, максимально снизив риски остаться без акций или потерять много денег.

Как устроен ПИФ?

Паевой инвестиционный фонд собирает деньги инвесторов, чтобы вложить в определенные инструменты. Пропорционально вложенным деньгам инвесторы получают ценные бумаги фонда, которые называются паями.

Управляет фондом специальная структура — управляющая компания (УК). Она продумывает инвестиционную стратегию фонда, привлекает инвесторов, выпускает паи, продает их и покупает. Одна УК может управлять несколькими фондами. Инвестиционная стратегия фонда фиксируется в его инвестиционной декларации.

В чем преимущества «Фонда первичных размещений»?

«Фонд первичных размещений» участвует в IPO, отобранных по специальному алгоритму. По статистике ИК «Фридом Финанс» (маркетмейкер этого ЗПИФа), с 2012 года средняя доходность по сделкам IPO, в которых участвовала инвестиционная компания, к концу трехмесячного периода после размещения составляет 59%. У фонда есть сайт, где ежедневно раскрываются его структура и котировки. В 2020 году фонд позволил инвесторам включить в свой портфель более чем в 60 IPO.

В составе ЗПИФа сейчас находятся недавно вышедшие на биржу компании. Например, Prelude Therapeutics — фармацевтика (рост с момента размещения на 151%), Snowflake Inc. — программное обеспечение (+174%), JFrog — программное обеспечение (+58%), Pulmonx Corp. — медицинское оборудование (+189%).

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Фонд самый торгуемый на Мосбирже, в октябре средний дневной объем торгов превысил 300 млн рублей, максимум зафиксирован 16 октября — 1,245 млрд рублей. С июля котировки выросли с 930 рублей до 2020 рублей. Общая оценка фонда составляет 14,7 млрд рублей.

«Фонд первичных размещений» имеет и другие важные для инвесторов плюсы. Фонд вкладывается именно в IPO. Через три месяца после выхода компании на биржу управляющие закрывают позицию в ее акциях и вкладывают деньги в новые отобранные IPO. Свободные денежные средства инвестируются в валютные облигации и ОФЗ. В каждое IPO вкладывается не более 10% средств ЗПИФа. Фонд IPO получает аллокацию по верхней границе, что для частного инвестора редкость.

Справка:

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