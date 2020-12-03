Как обновить данные в нескольких документах Microsoft Word с помощью связанного текста

В Microsoft Word можно с легкостью добавить связанный текст в несколько документов, который будет обновляться автоматически при изменении оригинала. Эта функция также позволяет сохранить форматирование, которое часто копируется неправильно. Чтобы не изменять одни и те же параметры вручную множество раз, воспользуйтесь этим руководством.

Откройте новый документ в Microsoft Word и введите текст, который нужно добавить в несколько документов. Для примера возьмем адрес, который будет находиться в нижней части страницы. Наша задача — сохранить это форматирование без изменений при копировании.

Скриншот: Брайан Кларк

Сохраните файл, чтобы создать ссылку. Учтите, что, если вы переместите исходный файл с текстом в другое место, ее потребуется обновить. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по документу и выберите «Обновить ссылку».

Скриншот: Брайан Кларк

Выделите текст, на который нужно создать ссылку в новом документе, и скопируйте его. Для этого щелкнете правой кнопкой мыши и выберите «Копировать» либо нажмите CTRL+C на клавиатуре. На устройствах Mac воспользуйтесь Command+C.

Скриншот: Брайан Кларк

В новом документе поставьте курсор в то место, где хотите разместить ссылку на текст.

Скриншот: Брайан Кларк

На вкладке «Главная» нажмите на «Вставить». В выпадающем меню выберите «Специальная вставка».

Скриншот: Брайан Кларк

В открывшемся окне нажмите «Вставить ссылку», а затем выберите из предложенных опций «Форматированный текст». Нажмите «ОК», чтобы вставить ссылку.

Скриншот: Брайан Кларк

Если вам понадобится обновить адрес или добавить номер телефона, достаточно будет изменить текст только в оригинальном файле. Затем он автоматически обновится во всех остальных документах.

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