Microsoft запустил функцию записи и расшифровки аудио в Word

Microsoft объявила о добавлении в Word новой функции расшифровки аудиозаписей Transcribe. Она позволяет сначала записать разговор, чтобы впоследствии получить его транскрипцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Transcribe обнаруживает разных говорящих и отмечает их в транскрипции. Стенограмму можно отредактировать, если в ней будут какие-либо неточности. После разговора есть возможность вернуться к отдельным частям записи, воспроизводя аудио с разной скоростью.

Транскрипция будет расположена рядом с документом Word вместе с записью.

«Допустим, вы хотите взять идеальную цитату из интервью, чтобы поддержать основную мысль вашей истории — просто щелкните значок плюса в любой строке стенограммы и будет вставлена точная цитата»,— говорится в сообщении.

Также всю странскрипцию можно перенести в документ Word, нажав на «добавить все в документ».

Записывать аудио можно как в приложении, так и вне его. Загрузка сторонних аудио- и видеофайлов доступна для форматов mp3, wav, m4a или mp4.

Функция доступна в интернет-версии для пользователей Microsoft 365 и поддерживается в новых браузерах Microsoft Edge или Chrome. Пока что опция работает только на английском языке. По заявлению компании, поддержка других языков сейчас разрабатывается, а мобильная версия появится к концу 2020 года.

Размер каждой загруженной записи не может превышать 200 МБ. Кроме того, продолжительность расшифровки ограничена 5 часами в месяц.

В июне 2017 года в Microsoft 365 появилась функция Dictate для диктовки и преобразования речи в текст в Word, Outlook, PowerPoint и OneNote. По собственным данным, за это время сервисом воспользовались миллионы пользователей.

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