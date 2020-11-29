Почему Microsoft прекращает бороться с пиратами

Долгое время корпорация препятствовала распространению нелицензионного ПО. Однако в последнее время ее позиция по отношению к киберпиратам изменилась. Вот как это произошло.

Microsoft — одна из немногих технологических компаний, которые появились давно и сохраняют лидерство на рынке. Она смогла пережить своих конкурентов, но по-прежнему сталкивается с проблемой пиратства. Пользователи продают поддельные копии программ Microsoft или загружают их на torrent-трекеры.

Официальной статистики ущерба, который пираты наносят Microsoft, нет, но сумму можно смело оценить в миллиарды долларов.

Корпорация не озвучивает данные, ведь они навредили бы ее пиару. Вместо этого Microsoft занимается просвещением и рассказывает, какой вред нелицензионные программы наносят бизнесу и потребителям. В 2014 году корпорация провела исследование вместе с компанией IDC и Национальным университетом Сингапура.

Выяснилось, что в 2014 году потребители могли потратить $25 млрд и 1,2 млрд часов на исправление неполадок, связанных с пиратским ПО.

В то же время расходы организаций составили половину триллиона долларов. Проблемы могут иметь самый разный характер — от технического обслуживания до вредоносных программ и вирусов.

Политика Microsoft по борьбе с пиратством

Корпорация всегда активно препятствовала распространению нелегального ПО, и даже проводила рейды в Мексике, чтобы задержать пиратские картели.

Однако в последнее время политика компании смягчилась. Когда в 2019 году портал TechRadar обратился за комментарием по этому вопросу, то получил характерный ответ:

«Мы рекомендуем клиентам приобретать лицензионные Windows и Office 365 у Microsoft или у одного из наших надежных партнеров. По мнению отраслевых экспертов, использование пиратского ПО, включая неоригинальные Windows и Office 365, повышает риск установки вредоносных программ, раскрытия личной информации мошенниками, плохой производительности или сбоев».

Eсли зайти на страницу Microsoft, чтобы сообщить о пиратских копиях, можно найти инструкцию, похожую на руководство к Windows XP. Там нет форм отправки данных, и если вы хотите предоставить информацию, вам придется позвонить.

Кроме того, антипиратские политики Microsoft, созданные в начале 2010-х гг., пропали с сайта или остались необновленными. Например, в 2013 году Microsoft запустила глобальную инициативу по повышению осведомленности о пиратских программах. Сейчас на сайте ее уже нет.

Так почему Microsoft перестала активно бороться с пиратами?

Развитие Saas

Старые версии программ выпускались на физических носителях. Это означало, что если вы получили копию, вы могли нелегально распространять продукт. Нужен был лишь ключ для регистрации программы.

Однако с развитием SaaS (Software as a Service — программа как услуга), подделывать копии продуктов Microsoft стало труднее. Взломать облачные сервисы практически невозможно.

С развитием подписок все больше продуктов перешло на SaaS, и, как видно из приведенного ниже графика Google Trends, все меньше людей искали взломанные программы, потому что просто не могли получить пиратские копии.

Статистика Google Trends по запросам «Microsoft windows crack» или «Microsoft crack». Скриншот: Ричард Лю

Сейчас уже практически невозможно найти взломанные версии таких продуктов, как Slack или Salesforce. Причина в архитектуре этих инструментов.

Даже старые копии программ приходится активировать

Можно сделать вывод, что пользователи, особенно в развивающихся странах, могут нелегально устанавливать устаревшие версии программ с физических носителей. Однако даже эти копии приходится активировать через официальные серверы Microsoft.

Корпорация быстро осознала, что деятельность пиратов нанесла ей не только ущерб в миллиарды долларов, но и стала маркетинговой стратегией для бизнеса.

Для массового распространения продуктов по всему миру Microsoft пришлось бы хранить миллионы CD и сотрудничать с сотнями партнеров. Это обошлось бы компании в целое состояние, не говоря уж о расходах на маркетинг.

Однако благодаря пиратам программы Microsoft распространились по всему миру, поскольку пользователи передавали их незаконно. Это было особенно важно тогда, когда у корпорации была гораздо более жесткая конкуренция.

Это сработало не только для Microsoft. Такие компании, как Adobe, также не препятствовали распространению нелегальных копий, и стали лидерами на своем рынке.

Даже Билл Гейтс признал, что пиратство на самом деле помогло продвижению Microsoft в Китае.

«Нашему программному обеспечению легче конкурировать с Linux при наличии пиратов, чем без них. Вы можете получить полноценный продукт по той же цене», — сказал Билл Гейтс.

По иронии судьбы, пиратство предвосхитило модель freemium, которая подразумевает сосуществование бесплатной версии продукта и его полнофункциональной платной версии. Сейчас большинство программ распространяются по схеме freemium. Сейчас Microsoft конкурирует с Google и стремится поставить свои продукты каждому, чтобы укрепить положение своей ОС и офисных программ.

Теперь Microsoft тратит больше времени на обучение и пытается избежать негативного пиара

Хотя Microsoft по-прежнему преследует случайных реселлеров, которые продают ее продукты, она не так агрессивно действует против потребителей или небольших компаний. Корпорация знает, что если будет слишком агрессивна, ей придется иметь дело с более негативным пиаром, который могут использовать конкуренты. Вместо этого используется более пассивный подход.

В 2015 году хакер по имени Якуб из Чехии был осужден за пиратские копии Windows и другого программного обеспечения. Он был приговорен к 3 годам условного заключения, а также к крупному штрафу в размере около $223,2 тысяч (в пересчете из чешских крон), который он не мог выплатить.

Microsoft не стала добиваться штрафа. Хакеру предложили принять участие в видео против пиратства. Ему обещали, что если оно наберет более 200 тысяч просмотров, он заплатит лишь небольшую часть суммы.

Сегодня у видео более 1,2 млн просмотров. Несмотря на то, что не все восприняли его позитивно, более агрессивные действия Microsoft обошлись бы ей намного дороже.

Microsoft также расширяется в Африке. Вместо того, чтобы агрессивно препятствовать пиратству в регионе, корпорация запустила инициативу «Доступность Windows в Африке».

Она призвана улучшить охват и доступность ПО Microsoft на континенте. Очевидно, что инициатива больше ориентирована на донесение информации о рисках использования нелицензионных программ, а не на борьбу с пиратами.

Потенциально Африка является одним из самых больших растущих рынков, который Microsoft надеется охватить в следующем десятилетии.

Microsoft осознала, что если она займет слишком жесткую позицию в отношении пиратов, то столкнется со слишком негативной реакцией. Похоже, что на данный момент корпорация предпочла объявить перемирие.

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Фото на обложке: Jirik V / Shutterstock