Дух предпринимательства: почему экс-сотрудники LinkedIn запускают свои стартапы

Это не единичная история — многие из бывших сотрудников LinkedIn запускали собственные стартапы. Рассказываем, как компании удалось сформировать такую культуру и чему можно у нее научиться.

«Добро пожаловать в LinkedIn. Через два года никто из вас не будет делать то, для чего вас наняли», — услышал Стивен Галанис на первой встрече со старшим вице-президентом LinkedIn Майком Гэмсоном. В 2017 году Галанис основал Cameo.

Социальная сеть LinkedIn была запущена 5 мая 2003 года, и с тех пор с ее помощью находили работу люди по всему миру. Однако не все знают, что компания помогала строить карьеру и своим сотрудникам, многие из которых основали собственные стартапы.

Среди них — Alchemy, Cameo, Confluent, Daffy, Notion, Segment, Superhuman и Truepill. В их числе и Figma, которую планирует приобрести Adobe за $20 млрд, что в случае завершения станет крупнейшей сделкой по покупке стартапа, поддерживаемого венчурным капиталом.

Подобными достижениями славится и другая компания — PayPal. Ее первых сотрудников, создавших более десятка крупных стартапов, в том числе YouTube, LinkedIn и SpaceX, называют «мафией PayPal».

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Издание Fast Company поговорило с некоторыми выходцами из LinkedIn и их бывшими руководителями о том, какую роль в их предпринимательском пути сыграла компания. Интервью отредактировано для краткости и ясности изложения.

«Выпускники» LinkedIn приписывают свой дальнейший успех сильной культуре компании, которая особенно процветала с 2008 года, когда должность CEO занял Джефф Уэйнер. По их словам, LinkedIn также гордится тем, что ее сотрудники со временем покидают компанию в поисках следующей цели.

Джей Крепс, инженер LinkedIn (2007-2014) и сооснователь Confluent: За [Уэйнером] было интересно наблюдать. Он пристально следил за исполнением и рабочими деталями, а также усилением культуры.

Арвинд Раджан, вице-президент и управляющий директор LinkedIn (2008-2014), сооснователь Cricket Health: Среди нанятых нами сотрудников и менеджеров было удивительно много тех, кто раньше управлял стартапом. Многим мы сказали: «Раньше вы занимались более крупными делами, но здесь вам нужно выполнить эту небольшую задачу».

Рахул Вохра, сооснователь Superhuman и Rapportive (LinkedIn приобрела стартап в 2012 году, где Вохра проработал до 2014 года): Мы приобрели много компаний: Rapportive, CardMunch примерно годом ранее, а затем агрегатор новостей Pulse. Так через нас проходило много потрясающих предпринимателей.

Крепс: Компании удавалось привлекать специалистов из многих областей. Мы работали над этим в инженерной сфере, и в нее пришли отличные люди.

От стажера к основателю

LinkedIn искала специалистов в том числе и среди стажеров.

«Ди Джей» Патил, главный научный сотрудник LinkedIn (2008-2011) и ведущий дата-сайентист Управления научно-технической политики США (2015-2017): Я встретил Дилана [Филда] на конференции, когда ему было 16 лет. Он сидел рядом со мной и рассказывал о математических задачах, которые его интересовали. Было ясно, что в нем есть нечто особенное. Потом мама Дилана попросила убедить его в том, что ему нужно поступить в колледж. Цель состояла в том, чтобы он проучился там хотя бы год.

Дилан Филд, стажер LinkedIn (2010) и сооснователь Figma: Я учился на первом курсе в Брауновском университете, когда [Патил] позвонил мне и пригласил на собеседование. Он сказал: «Хочешь пройти стажировку в команде по науке о данных LinkedIn этим летом?». Я знал, что наука о данных — новый термин, который он пытался распространить. Но такого понятия еще не существовало.

Патил: Он сработался со всеми, и уже через несколько недель стало ясно, что он может быть не просто стажером, а полноценным сотрудником.

Филд: Вместе со мной стажировку проходили основатель Alchemy и один из основателей Segment, а также многие друзья, которые сейчас занимают ключевые технические позиции в Кремниевой долине.

«Следующая игра»

LinkedIn призывал сотрудников думать наперед, даже если это приводило их в другую область. Уэйнер поддерживал этот подход, который в компании называли «следующей игрой».

Стивен Галанис, менеджер по работе с клиентами LinkedIn (2015-2017) и сооснователь Cameo: На самом деле это фраза баскетбольного тренера [«Дьюк Блю Девилз»] Майка Кшижевски, который всегда говорил команде: «Сосредоточьтесь на следующей игре».

Джефф Уэйнер, CEO (2008-2020) и исполнительный председатель LinkedIn (2020-настоящее время): Я впервые сказал так на общем собрании в LinkedIn, когда объявил, что мы подаем заявку для выхода на биржу. До сих пор я не сталкивался с тем, чтобы новая концепция была принята так быстро и столь многими людьми на такой длительный период времени. Это стало нашей неофициальной мантрой.

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Майк Гэмсон, генеральный менеджер, вице-президент и старший вице-президент LinkedIn (2007-2019): Компания не должна запирать двери для своих сотрудников. Мы использовали противоположный подход: помогали уйти в любое время, укрепить наше наследие, нести за собой черты бренда, выйти в мир.

Галанис: Первым, что я услышал от Майка Гэмсона на первой встрече, которую посетил в компании, было: «Добро пожаловать в LinkedIn. Через два года никто из вас не будет делать то, для чего вас наняли. Ваша задача состоит в том, чтобы найти работу своей мечты внутри компании или за ее пределами и понять, какие навыки нужны, чтобы ее получить».

Вохра: Я помню свою первую личную встречу со [старшим директором по управлению продуктами] Эллиотом Шмуклером. Я сказал: «Эллиот, научи меня всему, что знаешь о виральности, потому что мне это интересно. Я собираюсь реализовать это как в LinkedIn, так и в своей следующей компании».

Финансовая поддержка

Когда сотрудники и выпускники LinkedIn запускали стартапы, они получали не только поддержку, но порой и инвестиции.

Филд: Насколько я помню, [Уэйнер] сказал: «Если ты запустишь компанию, дай мне знать». Джефф запомнил эту историю так: «Когда ты создашь компанию, я инвестирую в нее». Его версия мне нравится больше. В итоге он первым вложился в Figma. А затем вся цепочка управления LinkedIn также инвестировала в посевной раунд.

Галанис: Я придумал идею [для Cameo] во время своего последнего квартала в LinkedIn. Она понравилась всем, кто со мной работал. В последующие годы многие из них покинули LinkedIn и пришли к нам. А спустя три месяца после того, как я ушел из LinkedIn, Майк Гэмсон позвонил мне и возглавил первый крупный раунд финансирования Cameo.

Забота друг о друге

И хотя финансовая поддержка важна, выходцы из LinkedIn гораздо чаще рассказывают о том, что переняли культуру компании и ценят приобретенные знакомства.

Раджан: Культура Cricket почти такая же [как в LinkedIn]. Возможно, некоторые аспекты немного отличаются. Я инвестировал в несколько компаний, основанных выпускниками LinkedIn, и консультировал множество других. Люди, работавшие в LinkedIn, часто сотрудничают друг с другом.

Вохра: Многие обсуждают мафию PayPal. Я считают, что мафия LinkedIn впечатляет еще больше.

Гэмсон: Сейчас слово «мафия», вероятно, звучит неуместно. Лучше говорить «команда выпускников LinkedIn, которые заботятся друг о друге».

Уэйнер: Я пытался окружить себя специалистами, с которыми всегда хотел работать: людьми, которые мечтали по-крупному, трудились и умели веселиться. Оказывается, это довольно хороший способ не только построить компанию, но и вдохновить потрясающих людей на невероятные достижения.

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