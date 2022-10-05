Где международному бизнесу искать удаленных сотрудников?

16% компаний по всему миру уже предлагают полностью удаленную работу. Поставщик HR-решений WorkMotion разработал собственный рейтинг The Local Talent Index , который поможет международному бизнесу оценить, где искать удаленных сотрудников и на какие факторы обращать внимание.

Самые привлекательные города

Некоторые города попадают в лидеры рейтинга, поскольку обладают всей необходимой инфраструктурой для удаленных работников. В Европе это Прага, Таллин и Лиссабон.

Оценки городов по легкости удаленной работы. Источник: WorkMotion

Питер Манден, руководитель по доверию и соответствию работодателей в WorkMotion, признается, что не ожидал увидеть в рейтинге Таллин. Столица Эстонии редко рассматривается как центр притяжения удаленных сотрудников. По его мнению, на рейтинг города повлиял уровень цифровизации, а также более низкие требования к зарплатам.

«Идея нанимать людей в дешевых локациях звучит не очень, но если вы разработчик и платите сотрудникам в Лондоне и арендуете студию, почему бы не присмотреться к Таллину?», — говорит он.

За пределами Европы аналогичные обсуждения поднимаются и вокруг Буэнос-Айреса, столицы Аргентины. Это не просто политический центр страны — это сосредоточение экономики, правительства, культуры, университетов и многого другого.

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Инструкция — как открыть международную франшизу

По данным The Local Talent Index, город вошел в пятерку по младшим и старшим специалистам практически в каждой категории профессий. Это подразумевает доступ к кадрам, местным зарплатам и инфраструктуре для удаленщиков из самых разных отраслей — от разработки видеоигр до дата-сайенс.

Трудности законодательства

Статус цифрового кочевника невероятно привлекателен для работников, но для работодателей он подразумевает немало сложностей — от местного трудового и налогового законодательства до международной бухгалтерии, а также ответственности, здоровья и безопасности.

Лондон и Бухарест — самые привлекательные города Европы для поиска разработчиков. Источник данных: WorkMotion

«В вопросе юридического обеспечения удаленных сотрудников основное препятствие — отсутствие единой международной системы, — отмечает Манден. — В каждой стране свои правила, но их фундаментальная основа похожа».

«Если посмотреть на Великобританию, Германию или Нидерланды, там есть некоторая форма персонального налога на доход и местное трудовое законодательство, которые очень схожи с соседними странами. Но всегда будут особенности правоприменения. И это делает юридическое обеспечение для работодателей таким сложным», — добавляет он.

Как повысить привлекательность города

Местные власти имеют важную роль в упрощении этих процедур для бизнеса.

Радха Вияс — соосновательница Flash Pack, стартапа, которые организует туры для одиноких путешественников в возрасте 30-50 лет. Она верит, что правительства смогут упростить привлечение иностранных сотрудников для стартапов, предоставляя больше консультаций о биржевых опционах — например, как выпускать их за границей или какие возможности доступны в разных странах.

16% компаний в мире предлагают на 100% удаленную работу. Источник данных: WorkMotion



«В Великобритании есть отличная схема, которая предлагает действительно хорошие налоговые льготы для сотрудников при выпуске биржевых опционов, — говорит Вияс. — Но не так легко разобраться, какие правила действуют за рубежом, и я думаю, что правительства могли бы помочь, предоставив соответствующее руководство».

Она добавляет, что хорошая коммуникация может повысить привлекательность Лондона (или любого другого города) как хаба для цифровых кочевников.

«Для любого правительства, которое хочет конкурировать с Лондоном за статус глобального технологического хаба, очевидным шагом будет дать четкие разъяснения вопросов, связанных с наймом за рубежом, такие как налоговые обязательства, валютные переводы и контракты».

Поиск сотрудников за рубежом

Что делать стартапу, которые собирается искать кадры за пределами локации, где находится его офис?

«Убедитесь, что у вас готовы все необходимые процессы и инструменты для поддержки удаленной работы, чтобы сотрудники чувствовали себя такой же частью команды, как и их коллеги, регулярно приходящие в офис», — советует Мишель Заппала-Вуд, директор по кадрам в Birdie.

По ее словам, в Birdie есть собственный подход, демонстрирующий работу стартапа как распределенной компании и культуру, которую он хотел бы поощрять.

«Очень важно сотрудничать с правильными компаниями, которые будут представлять вас за рубежом, чтобы убедиться, что ваши ценности совпадают и выявить какие-либо проблемы в соблюдении норм», — добавляет она.

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