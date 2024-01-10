Эти компании планируют отправиться на Луну в 2024 году

Рассказываем, какие лунные миссии запланированы на этот год.

Однако добраться до спутника нелегко: в прошлом году миссии России и Японии не увенчались успехом. Тем не менее Индии удалось стать четвертой страной в мире, успешно посадившей космический аппарат на Луну.

Космические агентства разных стран используют Луну в качестве научной площадки уже более 60 лет. Теперь к ним присоединились и частные игроки.

Посадочный модуль Peregrine от Astrobotic

Запуск посадочного модуля Peregrine от американской компании Astrobotic состоялся 8 января. Astrobotic сотрудничает с NASA в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Высота аппарата составляет около 2 м. Он оснащен примерно 20 инструментами (пять из них принадлежат NASA), каждый из которых будет изучать лунную среду разными способами, например измерять радиацию или искать подземные воды.

Посадочный модуль Peregrine от Astrobotic. Фото в тексте: Astrobotic

Полет проходит на борту ракеты Vulcan Centaur от United Launch Alliance (совместное производство Boeing и Lockheed Martin). Планировалось, что Peregrine окажется на Луне 23 февраля, а миссия продлится восемь дней.

Однако, как сообщает Astrobotic, аппарат не сможет совершить мягкую посадку на Луну из-за утечки топлива.

Миссии Intuitive Machines — IM-1 и IM-2

В середине февраля американская компания Intuitive Machines — еще один участник программы CLPS — планирует запустить посадочный модуль Nova-C на ракете SpaceX Falcon 9 в рамках миссии IM-1.

Nova-C имеет высоту почти 4 м и доставит на Луну необычные грузы:

камеру EagleCam, которая попытается сделать первое селфи во время посадки;

арт-куб американского художника Джеффа Кунса с 125 миниатюрами лунных фаз;

ILO-X, который попытается сделать первый снимок центра Млечного Пути с поверхности Луны;

пять научных приборов NASA.

Позднее в 2024 году компания собирается провести еще одну миссию — IM-2, в рамках которой доставит PRIME-1, оснащенный ледобуром для изучения льда на южном полюсе Луны, а также Lunar Trailblazer, орбитальный аппарат NASA для исследования круговорота воды на спутнике.

Китайский посадочный модуль «Чанъэ-6»

Миссии «Чанъэ», названные в честь китайской богини Луны, принесли Китаю несколько достижений.

В 2019 году модуль «Чанъэ-4» высадил первого роботизированного ровера на обратной стороне Луны.

В 2020 году «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунной породы впервые с того момента, как это сделала советская «Луна-24» в 1976 году.

«Чанъэ-6» может быть запущен уже в мае. По данным Планетарного общества, аппарат полетит на китайской ракете Long March 5 и проведет 53 дня в кратере Аполлон в бассейне Южный полюс — Эйткен, чтобы собрать около 2 кг образцов из недр Луны.

Hakuto-R — миссия японской компании ispace

В прошлом году японская компания ispace уже пыталась совершить посадку на Луну, но посадочный модуль Hakuto M1 разбился из-за неправильных вычислений.

Посадочный модуль Resilience от ispace. Фото в тексте: ispace

Ispace запланировала вторую миссию Hakuto-R на последний квартал 2024 года. Посадочный модуль Resilience будет перевозить небольшой ровер высотой примерно 25 см, а также исследовать и фотографировать поверхность Луны с помощью небольшой HD-камеры.

Модуль Griffin от Astrobotic

Когда луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) отправится на Луну на борту посадочного модуля Griffin от Astrobotic, который разрабатывается в рамках программы CLPS, он может затмить более известные марсоходы NASA.

Концепция дизайна VIPER от NASA. Фото в тексте: Даниэл Раттер, NASA

VIPER может быть запущен с помощью ракеты Falcon Heavy от SpaceX в конце 2024 года. Аппарат отправится на южный полюс Луны и в течение 100 земных дней будет искать там водяной лед, который в будущем может стать источником питания и топлива для астронавтов.

Миссия NASA Artemis II

В конце 2022 года первая миссия Artemis облетела Луну без пассажиров, чтобы продемонстрировать безопасность капсулы «Орион».

На сайте NASA сообщается, что астронавты Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен совершат полет не раньше ноября 2024 года. Из-за задержек миссию могут перенести на 2025 год.

Миссия Artemis II будет запущена с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System и продлится 10 дней. Она будет полностью орбитальной — высадка планируется лишь в следующей миссии Artemis III.

Модуль Blue Ghost от Firefly Space

В этом году американская компания Firefly Space, которая также участвует в программе NASA CLPS, планирует запустить на Луну миссию Blue Ghost Mission 1. Посадочный модуль доставит 10 аппаратов NASA, которые в течение двух недель (одного лунного дня) будут выполнять научные задачи.

Blue Ghost Mission 1 направится на Море Кризисов, расположенное на видимой стороне Луны. Firefly будет использовать собственную ракету, поскольку стремится предоставлять комплексные услуги по перевозке грузов на Луну.

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Фото на обложке: muratart / Shutterstock