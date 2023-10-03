«Роскосмос» уточнил технические аспекты крушения «Луны-25»

В «Роскосмосе» разъяснили технические нюансы ошибки, которая привела к крушению миссии «Луна-25». Наиболее вероятной причиной, по данным госкорпорации, стала нештатная работа бортового комплекса управления, вызванная невыключением блока акселерометров из-за возможного попадания в один из массивов данных команд с различными приоритетами их исполнения.
11 августа Россия впервые за 47 лет запустила миссию на Луну: с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз-2.1б», которая должна была доставить автоматическую станцию.
Однако 19 августа из-за того, что двигатель не отключился вовремя и проработал 127 секунд вместо заданных 84, российский космический аппарат столкнулся с Луной и потерпел крушение.
В «Роскосмосе» позднее заявили, что нет необходимости «делать трагедию» из инцидента, и объявили о намерении продолжить миссию.
Проведя работы по выявлению причин крушения, «Роскосмос» выяснил, что в связи с ошибкой в функционировании бортового комплекса в него поступали «нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л».
Этот аспект помешал «зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение» двигателей.
На основе выявленных ошибок госкорпорация сформулировала рекомендации для следующих лунных миссий. Ранее в «Роскосмосе» допустили повторный полет уже в 2025-2026 годах.
После инцидента с российской «Луной-25» NASA направила аппаратуру команды аппарата LRO для получения снимков места крушения. На месте предполагаемого прилунения автоматической станции обнаружили кратер диаметром около 10 метров.
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