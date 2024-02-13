3 маркетинговые стратегии, чтобы увеличить прибыль перед Днем всех влюбленных

Компании тоже важно найти лучшие способы «очаровать» клиентов. Но, скорее всего, это будут не конфеты и розы: предлагаем три маркетинговых приема, которые помогают привлечь внимание.

В День святого Валентина хочется впечатлить особенного человека: прислать красивый букет или пригласить на романтический ужин.

Рассылайте бумажные письма

70% потребителей сообщают, что чувствуют себя ценными клиентами, когда получают бумажные открытки и письма от брендов. Согласно статистике, коэффициент вовлеченности для прямой почтовой рассылки составляет 95%, а потребитель взаимодействует с письмом как минимум четыре раза.

Благодаря автоматизации можно составить план по рассылке открыток и писем сразу на весь год, заранее определив триггеры (например, когда пользователь добавляет товары в корзину, но не покупает их).

Предлагайте подарки и скидки

Чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, предложите им скидку или бесплатный товар. По данным исследования, 64% состоятельных потребителей утверждают, что купоны и скидки побуждают их быстрее решиться на покупку.

Предложение стоит добавить как в бумажные рассылки, так и на сайт, в email-маркетинг и цифровую рекламу.

Формы для регистрации помогают собирать контактную информацию потенциальных клиентов. Большинство людей неохотно оставляют личные данные, и чтобы побудить их это сделать, предложите подарок или купон.

Это может быть бесплатное руководство, подарок при первой покупке или недельная пробная версия услуги. Изучите конкурентов и выясните, какие предложения в вашей отрасли считаются наиболее привлекательными.

Если клиент добавил товар в корзину и покинул сайт, ему также можно предложить скидку, указав его имя и название добавленного товара. Подарки и скидки — возможно, не единственная причина выбрать вас, а не конкурента, но они помогают принять окончательное решение.

Используйте интегрированный маркетинг

Как заинтересовать потенциальных клиентов настолько, чтобы превратить их в лояльных? Исследование 2023 года показывает: 60% потребителей с большей вероятностью реагируют на рекламную кампанию, если видят ее в нескольких каналах.

Таким образом, чтобы привлечь аудиторию, нужно постоянно общаться с ней на разных платформах. Создайте воронку продаж и следите за тем, откуда приходят потенциальные клиенты, на какой канал чаще всего реагируют и как различные площадки стимулируют активность.

Например, если многие пользователи добавляют товары в корзину, но не покупают, автоматически отправляйте им открытку со специальным промокодом, которого нет на других каналах.

Через несколько месяцев проверьте, сколько людей совершило покупку с этим промокодом. Если продажи принесли больше денег, чем было потрачено на рассылку открыток, это действие можно добавить и в другие части воронки или же увеличить бюджет для него.

Экспериментируйте, чтобы найти оптимальную частоту контактов и воронку продаж. Пересматривайте воронку продаж каждый квартал, а также в случае снижения активности.

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock