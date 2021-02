Возможности для предпринимателей: на чем сэкономить с бизнес-картой Mastercard

На топливе

Разные банки предлагают дополнительные возможности малому бизнесу. Например, бизнес-карта Mastercard в «Промсвязьбанке» позволяет экономить на бензине. Держатели карты получают кэшбэк 10% и документы для возмещения НДС, расплачиваясь бизнес-картой через приложения «Яндекса» — «Яндекс.Заправку», «Яндекс.Карты» или «Яндекс.Навигатор». Этой бизнес-карте RB.RU и Mastercard посвятили специальный конкурс «Заправь свой бизнес» — интервью с его победителем можно прочитать на сайте.

На бухгалтерии

Среди партнеров программы «Бизнес-Бонус» — 13 компаний, предоставляющих различные бухгалтерские и финансовые услуги. Так, «Сбер Решения» предлагают скидку 30% на аутсорсинг бухгалтерии, «МодульБухгалтерия» и «Мое Дело» — 15% на бухгалтерское обслуживание; «Фингуру» — месяц доступа к консультациям специалиста со скидками для ООО и ИП.

Для тех предпринимателей, которые продают свои товары через интернет, есть опция подключить интернет-кассу — «МодульКасса», «MTC Касса» и Subtotal помогут подключить услугу и настроить ее, а также пользоваться ей со скидкой или бесплатно тестировать сервис в течение целого месяца.

На создании сайта или чатбота

Современный бизнес невозможно представить без сайта — желательно удобного в использовании и понятного потребителю. Он нужен не только для продаж, но и для общения с клиентами, обработки запросов и просто повышения узнаваемости. А если есть чат-бот, который может круглосуточно отвечать на вопросы пользователей (или перенаправлять их в службу поддержки) — ещё лучше. Сегодня 40% пользователей из поколения миллениалов пользуются чат-ботами ежедневно и 21% считают их самым удобным средством общения с компанией.

Участники «Бизнес-Бонуса» могут со значительными скидками или вовсе бесплатно создать себе сайт — такую возможность предоставляют компании Nethouse или Insales. С их помощью можно запустить сайт и получить два месяца обслуживания бесплатно. Кроме того, можно на выгодных условиях создать и обслуживать собственного чат-бота в сервисе YourBots.

На рекламе и продвижении

Для тех, кто впервые собирается воспользоваться сервисом «Яндекс.Директ», в программе есть на выбор несколько вариантов: от 3 до 10 тысяч рублей на первую рекламную кампанию. При этом вы можете воспользоваться услугами специалистов, которые напишут тексты и настроят для вас рекламу.

На командировках

Ограничения из-за коронавируса начинают снимать — командировки скоро снова станут нормальной частью жизни. И вопрос экономного расходования средств по этой статье расходов вновь окажется актуальным. Так что возможность сэкономить будет очень кстати: участники программы Mastercard «Бизнес-Бонус» могут получить скидку в сервисе One Two Trip For Business и Ozon Travel или же получить премиум-обслуживание в сети Azimut Hotel.

На доставке

Сложно представить бизнес, который не пользуется доставкой — будь то доставка закупленного сырья, документов или заказов. Участники программы могут потратить бонусы на бесплатную курьерскую доставку в сервисе СДЭК, скидку в сервисе Dostavista или DPD.

На подборе персонала

Два ведущих портала по поиску кадров — HeadHunter и SuperJob — предлагают участникам программы скидки на свои услуги. Так, HeadHunter предоставляет один месяц бесплатного пакета «Стандарт Плюс» по промокоду, а SuperJob — 50% скидки на подбор персонала и рекламу.

На обучении сотрудников

Современное поколение работников не собирается ограничиваться знаниями, полученными на университетской скамье. Каждый пятый из миллениалов хочет учиться, в том числе и на курсах. Среди партнеров «Бизнес-Бонуса» — Alibra School, Skyeng, Skillbox, Level One и другие образовательные проекты. Они предлагают скидки на обучающие вебинары, курсы иностранных языков и другие программы для вас и ваших сотрудников.



На цветах партнерам

В программе есть даже такая услуга — 5% скидки на создание цветочной композиции и доставку предоставляет компания «Русский букет».

Мы перечислили много вариантов экономии, но ими дело не ограничивается — со всеми возможностями и партнерами программы «Бизнес Бонус» можно ознакомиться по ссылке. Оформить бизнес-карту Mastercard и начать экономить можно уже сейчас.



