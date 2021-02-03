«Apple тоже начинал в гараже». Как построить бизнес в маленьком городе

В конце 2020 года Rb.ru вместе с Mastercard провел конкурс среди предпринимателей «Заправь свой бизнес». Главный приз — 100 тысяч рублей на счет бизнес-карты ПСБ и интервью на сайте. Победителем стал Дмитрий Малков из города Заречный в Пензенской области. Мы поговорили с предпринимателем и узнали, как начать бизнес в период пандемии, как государство помогает малому бизнесу и что помогает идти вперёд.

Дмитрий Малков

Фото: предоставлено спикером

— Дмитрий, расскажите о себе. Насколько я знаю, у вас очень большая семья.

Да, это целая история. В январе мы с женой отметили юбилей совместной жизни — 30 лет. У нас 10 детей: младшей скоро будет 11, а старшей уже 28. Она, кстати, популярный блогер в инстаграме.

Мы живём в городе Заречный в Пензенской области. И в этом отношении географическое положение даже привилегированное. В любую сторону — везде Россия. Климат благоприятный и для жизни, и для работы. И время хорошее. Всё сошлось и всё совпало для того, чтобы достигать успеха.

— Какой предпринимательский опыт у вас был до того, как вы открыли компанию по перевозкам?

Наше предприятие существует уже 10 лет, с 2011 года. Первое время мы с партнёрами занимались отделкой и ремонтом квартир. Несколько лет назад мне поставили диагноз — болезнь Паркинсона. И я чувствовал, что физически уже не могу выполнять свою работу ответственно и качественно — так, как привык. Я понимал, что не осиливаю уже это. И начал искать другие способы обеспечивать семью.

Тогда мне предложили заняться совершенно новым для меня видом деятельности — снабжением организаций через электронные площадки России. И мы взялись за это. Я прошёл обучение и шаг за шагом стал продвигаться в этом направлении.

Среди своих друзей я нашел партнера, напарника. У него есть то, чего недостает мне — организованность. У меня была идея, а у него была потенциальная способность к реализации. Очень хорошо, что мы дополняем друг друга, у нас органичный тандем. Даже в период, когда что-то не получается, есть человек, который поддержит — как Крош и Ёжик из «Смешариков».

Дмитрий Малков (справа) с семьей

Фото: предоставлено спикером

— Необычный пример!

Да, мы с детьми часто смотрели этот мультик, он классный.

— А где вы учились?

В Москве нашел курсы, которые проводит специалист по закупкам Александр Гуськов. Мы были приглашены на обучение и до сих пор чувствуем поддержку других участников. Продолжаются встречи, есть общий чат, где все обмениваются новостями и мыслями. Я даже так скажу: обучение началось, но не закончилось. Невозможно один раз научиться работать с электронной коммерцией. Потому что современные способы электронной торговли предполагают постоянное обучение, рост компетенций, развитие навыков. Есть определенный круг людей, с которыми мы сотрудничаем и взаимодействуем. Они восполняют то, чего не хватает нам, а мы делимся своими наработками.

— С чего вы начали? Помните ли первые дни после решения заняться перевозками?

Мы с напарником время от времени вспоминаем первый день после того, как захотели двигаться в этом направлении. Двое взрослых мужчин решили, несмотря на все трудности, достичь результатов в своей деятельности.

Мы собрались у него дома, взяли его ноутбук. А ноутбук просто отказался работать. Ну как так? Решение принято, а техника в отказ. Так мы его по винтикам разобрали, хотя никто из нас в этом не силен. В поисковике вбили инструкцию, следовали указаниям. И починили. Радовались, как дети.

Действительно, все трудности можно преодолеть, даже когда такие неприятности в самом начале пути. Было бы желание. Мы все вспоминаем историю компании Apple, они ведь тоже начинали свое дело в гараже. Эта мысль очень помогает, когда бывает особенно трудно.

Фото: предоставлено спикером

— Сколько времени прошло от идеи — «буду делать» — до первого заказа?

— Три месяца. Это время мы больше учились и занимались теорией, чем практикой. В апреле 2020 года мы выиграли в тендере первый заказ. Сумма контракта была для нас очень весомой на тот момент, а это была, не поверите, уборка кладбища.

У нас было немного средств для оборотного капитала, так что брались за всё. Проект реализовали, у нас появились деньги, чтобы продолжать. Это стало первым рубежом: мы увидели, что идея работает.

В мае мы уже брали другие заказы, например, поставку литературы по школам и другим учебным заведениям России.

— Получается, вы начали свое дело в сложный период пандемии. Как это сказалось на вашем развитии?

Мы потихонечку встаем на ноги. У нас есть цель: достичь стабильного положения. Знаете, как самолет начинает взлетать, а после набирает высоту и продолжает путь? Мы как раз оторвались от взлетной полосы, хотим достичь высоты и стабильно работать на благо людям. Чтобы нам было хорошо и стране неплохо.

— Как вы видите эту стабильность?

Пока это говорил, задумался. В целом, мы уже чувствуем себя уверенно. Но знаете, как у Лермонтова? «А он, мятежный, просит бури». Думаю, что наш следующий шаг — отвлечься от повседневной деятельности и искать новые возможности. Это будет тогда, когда сотрудники, которых мы обучаем, смогут стать настоящими профессионалами.

Фото: предоставлено спикером

— А где вы находите людей, с которыми работаете?

Прежде всего я привлекаю к своему делу детей. Один мой сын уже работает вместе с нами, хотелось бы заинтересовать и остальных. Чтобы они тоже увидели перспективу и возможности в деле, которым занят я.

В нашей специфике сейчас сложно найти профессионала, потому что направление совсем новое. Фактически 44 закон ФЗ в современном виде вышел только в 2014 году. И если специалисты со стороны предприятий проходят специальное обучение за счет предприятий, то со стороны поставщиков такие специалисты очень ценятся, потому что их не очень много. Тех, кто знает все тонкости работы, законодательство России.

Приходится учиться самостоятельно, а потом передавать свои знания другим. Как мы видим, нам многого недостает.

— Какие возможности вы ищете для себя?

Расширять и масштабировать дело. Мы наверняка многое не замечаем, но эти возможности точно есть. И хочется двигаться в эту сторону.

— Как изменился ваш бизнес в 2020 году?

Мы только начали расти: арендовали офис, наняли сотрудников. И это можно назвать завершением очередного этапа до конца 2020 года. Несмотря на пандемию, мы развивались успешно. К концу года мы вышли на неожиданно высокий для нас уровень дохода.

Сейчас мы находимся на новой ступени нашей работы и готовы идти к тому уровню, к которому стремимся.

Фото: предоставлено спикером

— 2020 объективно считается сложным годом — а для предпринимателей это была настоящая проверка на прочность. Правильно я поняла, что для вас он был положительным?

2020 стал для нас первым годом нашей работы. Да, он не был простым, но говорят же, что время перемен — это время возможностей.

Наверное, мы были сильно погружены в свою работу. Нас, как и всех, зацепила пандемия во всех отношениях. Вся моя семья переболела в легкой форме, но мы потеряли несколько знакомых людей.

Но всё-таки это было время возможностей. Потому что они дали дополнительную мотивацию, чтобы преодолеть всё это и ещё раз увидеть, что не стоит опускать руки на половине пути. Тем более, этот период не завершился с наступлением 2021 года, и неизвестно, сколько ещё времени это продлится. Жизнь же продолжается, а унывать нельзя.

— Ваша работа в основном проходит онлайн?

Удаленка не была для нас сюрпризом — мы уже в январе работали онлайн. Переход на работу из дома, который оказался для многих сложным, для нас был абсолютно незаметным. «Кризис» стал привычным делом.

Для организации перевозок мы тоже используем онлайн-сервисы. Например, на встречу ехать уже необязательно, все общаются в Zoom.

— Расскажите побольше о том, чем именно вы занимаетесь. Как устроен сектор госзакупок?

Государство расходует некоторую часть бюджета через конкурентные процедуры. Это — мера, позволяющая преодолевать коррупцию и рост цен. Кроме того, через это осуществляется и одна из форм поддержки бизнеса со стороны государства, как бы приглашающего малый и средний бизнес к участию в снабжению организаций и реализации своей продукции.

Есть специальная программа «МСП», то есть «малое и среднее предпринимательство». Они обязывают государственные и полукоммерческие организации проводить закупки у предпринимателей, которые могут предложить услугу и товары. В этом смысле правительство достаточно лояльно и мы воспользовались этой возможностью.

Фото: предоставлено спикером

— У вас много партнеров или вы пользуетесь своими автомобилями?

Мы работаем по всей стране, для перевозок в основном мы пользуемся транспортными компаниями. Было бы невозможно совершать столько поставок без посредников. И к тому же это абсолютно нерентабельно.

Фактически наши партнеры — это участники общего дела. Со многими у нас доверительные и тёплые отношения. И это очень здорово. Ведь важна не только железяка, но и человек, который управляет.

— Одним из условий конкурса было оформить бизнес-карту Mastercard в «Промсвязьбанке», но оказалось, что вы уже давно владелец. Расскажите о своих впечатлениях.

Я уже давно являюсь клиентом «Промсвязьбанка» и у меня есть бизнес-карта Mastercard. Считаю, это динамично развивающийся и современный банк. Мы довольны, что ещё сказать. Знаете, как говорят? Здоровье замечаешь тогда, когда его не хватает. Так же и здесь. Проблем с банком у нас практически нет.

У меня была мысль уйти оттуда, я попробовал открыть счета в других банках. И в конечном итоге вернулся обратно.

— Вы выиграли главный приз — 100 тысяч рублей. Куда пойдут эти деньги?

С супругой и партнёром мы сразу решили: если победим, то вложим их в развитие бизнеса, локальные перевозки на личных автомобилях и оборотные средства.

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