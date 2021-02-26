Анализ EdTech-платформы MasterClass: бизнес-модель и уроки для стартаперов

MasterClass — один из немногих единорогов в области EdTech. Платформа предоставляет онлайн-уроки от специалистов мирового масштаба. CEO MasterClass Дэвид Роджир основал компанию в 2015 году. Спустя пять лет он закрыл раунд E с постинвестиционной оценкой от $500 млн до $1 млрд. Сейчас MasterClass готовится к IPO.
Несмотря на очевидный успех с точки зрения бизнеса, для обучающихся платформа предлагает меньшую ценность из-за недостатка практики. Разбираемся, в чем заключаются особенности бизнес-модели MasterClass, а также делимся тремя уроками из истории основателя платформы, которые пригодятся другим стартаперам.
Двусторонняя бизнес-модель MasterClass
Клиенты оплачивают доступ к предварительно записанным курсам, а инструкторы получают оплату за их запись. Ценностное предположение платформы гласит: «Находим лучшее в мире и обучаем этому по доступной цене».
Инструкторам предлагается единоразовый платеж и процент от дохода. В 2017 году они получали не менее $100 тысяч за курс и 30% от дохода. По данным Bloomberg, в 2018 году учителям выплачивали гарантированную сумму и до 25% от выручки. Однако в своем последнем интервью Роджир заявил, что каждому предлагается индивидуальный контракт.
Таким образом, с точки зрения бизнеса MasterClass занимается следующим.
- Привлекает всемирно известных мастеров своего дела и превращает их в инструкторов.
- Снимает обучающие видеоролики, напоминающие голливудские фильмы.
- Предоставляет и поддерживает стриминговую платформу и онлайн-сообщество.
- Привлекает платежеспособных клиентов с помощью маркетинга.
Со стороны потребителя MasterClass работает как Netflix — стриминговая платформа с моделью подписки. За $180 в год можно получить доступ ко всем урокам.
Недостатки с точки зрения обучения
По словам Роджира, инструкторы разрабатывают свои уроки самостоятельно. Но исследователи в области образования утверждают: мастера своего дела не всегда бывают лучшими учителями. Как правило, они являются новичками в разработке учебных программ.
Большинство онлайн-уроков в MasterClass направлены на развитие навыков. Однако пассивное потребление контента не помогает нашему мозгу усваивать информацию. Процесс обучения должен состоять из нескольких этапов, включающих обязательную практику.
За несколькими исключениями, уроки в MasterClass далеки от прямого использования полученных знаний. Некоторые советы могут вам пригодиться, а истории — вдохновить на активную деятельность. Но овладеть мастерством, скорее всего, не получится.
По словам Роджира, обучение не обязательно должно быть скучным и проходить в специальных учреждениях. Эти цели были достигнуты: MasterClass стала развлекательной онлайн-платформой, которая привнесла уровень Netflix в образовательную индустрию.
Ключевые уроки для предпринимателей
Вот какие уроки из истории основателя и CEO MasterClass Дэвида Роджира можно извлечь.
Создавайте то, чем вы будете гордиться даже в случае провала
Частично воспитанием Роджира занималась его бабушка, пережившая Холокост. Когда ему было 8 лет, она рассказала ему историю, изменившую его жизнь навсегда.
Когда его бабушка сбежала в США, она мечтала стать врачом. Подав заявки в 25 медицинских школ, она получила 25 отказов. Никто не хотел ее брать, потому что она была женщиной-эмигранткой и к тому же еврейкой.
Она подала повторные заявки в следующем году, и ее приняли в одно место. Ей все же удалось стать врачом. Вот каким уроком она поделилась с 8-летним Роджиром: «Образование — единственная вещь, которую у тебя никто не сможет отнять».
После окончания Стэнфордской школы бизнеса Роджир решил создать продукт в области образования. В одном из интервью он поделился историей своей бабушки, добавив, что именно она вдохновила его основать MasterClass и попытаться демократизировать мастерство.
Урок: не беритесь за продукт, основываясь на росте рынка. Лучше создайте то, чем будете гордиться даже в случае провала.
Не останавливайтесь, когда люди говорят, что ваша идея недостижима
В 2014 году Роджир рассказал своему однокурснику об идее MasterClass. Тот сказал, что будет сложно привлечь преподавателей, особенно на начальном этапе. Конечно, всемирно известных мастеров вряд ли заинтересует платформа, у которой даже нет пользовательской базы.
Когда Роджир представил подписанные контракты с такими знаменитостями, как теннисистка Серена Уильямс, его друг был удивлен. Однако этот путь был не из простых.
Роджир делал холодные звонки и рассылал электронные письма тысячам известных специалистов. По его словам, за первые несколько лет он не получил ни одного положительного ответа.
Роджир заявляет: несмотря на то, что привлечь первых преподавателей было сложно, сейчас он отказывает 9 из 10 желающих. Отчасти кредит доверия ему придавало то, что он был выпускником Стэнфорда и уже получил начальное посевное финансирование.
Урок: стойкость является одной из важнейших черт для любого основателя бизнеса.
Обратитесь к людям, которые могут вам помочь
Роджир решил, что хочет строить стартап в области образования. Он разместил рекламу на онлайн-доске объявлений Craigslist, предлагая $10 в час тем, кто готов обсудить с ним свой образовательный путь. Во время интервью он задавал следующие вопросы.
- Кто дал вам наиболее полезные знания?
- Какие темы вы бы хотели изучать больше всего?
- Что вы хотите узнать сейчас? Как вы это хотите сделать?
Эти разговоры помогли ему лучше сформировать идею. Однако первые записанные видео вышли неудачными.
Поэтому Роджир обратился к профессору из своей школы, получившему две награды «Оскар» за киносъемки. Тот предложил ему снимать видеоролики, которые будут напоминать высококлассные голливудские фильмы.
Урок: любая помощь со стороны, оказанная в моменты затруднения, повысит шансы достичь конечной цели.
Фото на обложке: eskaylim / Depositphotos
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