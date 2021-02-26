Анализ EdTech-платформы MasterClass: бизнес-модель и уроки для стартаперов

Несмотря на очевидный успех с точки зрения бизнеса, для обучающихся платформа предлагает меньшую ценность из-за недостатка практики. Разбираемся, в чем заключаются особенности бизнес-модели MasterClass, а также делимся тремя уроками из истории основателя платформы, которые пригодятся другим стартаперам.

MasterClass — один из немногих единорогов в области EdTech. Платформа предоставляет онлайн-уроки от специалистов мирового масштаба. CEO MasterClass Дэвид Роджир основал компанию в 2015 году. Спустя пять лет он закрыл раунд E с постинвестиционной оценкой от $500 млн до $1 млрд. Сейчас MasterClass готовится к IPO.

Двусторонняя бизнес-модель MasterClass

Клиенты оплачивают доступ к предварительно записанным курсам, а инструкторы получают оплату за их запись. Ценностное предположение платформы гласит: «Находим лучшее в мире и обучаем этому по доступной цене».

Инструкторам предлагается единоразовый платеж и процент от дохода. В 2017 году они получали не менее $100 тысяч за курс и 30% от дохода. По данным Bloomberg, в 2018 году учителям выплачивали гарантированную сумму и до 25% от выручки. Однако в своем последнем интервью Роджир заявил, что каждому предлагается индивидуальный контракт.

Таким образом, с точки зрения бизнеса MasterClass занимается следующим.

Привлекает всемирно известных мастеров своего дела и превращает их в инструкторов.

Снимает обучающие видеоролики, напоминающие голливудские фильмы.

Предоставляет и поддерживает стриминговую платформу и онлайн-сообщество.

Привлекает платежеспособных клиентов с помощью маркетинга.

Со стороны потребителя MasterClass работает как Netflix — стриминговая платформа с моделью подписки. За $180 в год можно получить доступ ко всем урокам.

Недостатки с точки зрения обучения

По словам Роджира, инструкторы разрабатывают свои уроки самостоятельно. Но исследователи в области образования утверждают: мастера своего дела не всегда бывают лучшими учителями. Как правило, они являются новичками в разработке учебных программ.

Большинство онлайн-уроков в MasterClass направлены на развитие навыков. Однако пассивное потребление контента не помогает нашему мозгу усваивать информацию. Процесс обучения должен состоять из нескольких этапов, включающих обязательную практику.

За несколькими исключениями, уроки в MasterClass далеки от прямого использования полученных знаний. Некоторые советы могут вам пригодиться, а истории — вдохновить на активную деятельность. Но овладеть мастерством, скорее всего, не получится.

По словам Роджира, обучение не обязательно должно быть скучным и проходить в специальных учреждениях. Эти цели были достигнуты: MasterClass стала развлекательной онлайн-платформой, которая привнесла уровень Netflix в образовательную индустрию.

Ключевые уроки для предпринимателей

Вот какие уроки из истории основателя и CEO MasterClass Дэвида Роджира можно извлечь.

Создавайте то, чем вы будете гордиться даже в случае провала

Частично воспитанием Роджира занималась его бабушка, пережившая Холокост. Когда ему было 8 лет, она рассказала ему историю, изменившую его жизнь навсегда.

Когда его бабушка сбежала в США, она мечтала стать врачом. Подав заявки в 25 медицинских школ, она получила 25 отказов. Никто не хотел ее брать, потому что она была женщиной-эмигранткой и к тому же еврейкой.

Она подала повторные заявки в следующем году, и ее приняли в одно место. Ей все же удалось стать врачом. Вот каким уроком она поделилась с 8-летним Роджиром: «Образование — единственная вещь, которую у тебя никто не сможет отнять»‎.

После окончания Стэнфордской школы бизнеса Роджир решил создать продукт в области образования. В одном из интервью он поделился историей своей бабушки, добавив, что именно она вдохновила его основать MasterClass и попытаться демократизировать мастерство.

Урок: не беритесь за продукт, основываясь на росте рынка. Лучше создайте то, чем будете гордиться даже в случае провала.

Не останавливайтесь, когда люди говорят, что ваша идея недостижима

В 2014 году Роджир рассказал своему однокурснику об идее MasterClass. Тот сказал, что будет сложно привлечь преподавателей, особенно на начальном этапе. Конечно, всемирно известных мастеров вряд ли заинтересует платформа, у которой даже нет пользовательской базы.

Когда Роджир представил подписанные контракты с такими знаменитостями, как теннисистка Серена Уильямс, его друг был удивлен. Однако этот путь был не из простых.

Роджир делал холодные звонки и рассылал электронные письма тысячам известных специалистов. По его словам, за первые несколько лет он не получил ни одного положительного ответа.

Роджир заявляет: несмотря на то, что привлечь первых преподавателей было сложно, сейчас он отказывает 9 из 10 желающих. Отчасти кредит доверия ему придавало то, что он был выпускником Стэнфорда и уже получил начальное посевное финансирование.

Урок: стойкость является одной из важнейших черт для любого основателя бизнеса.

Обратитесь к людям, которые могут вам помочь

Роджир решил, что хочет строить стартап в области образования. Он разместил рекламу на онлайн-доске объявлений Craigslist, предлагая $10 в час тем, кто готов обсудить с ним свой образовательный путь. Во время интервью он задавал следующие вопросы.

Кто дал вам наиболее полезные знания?

Какие темы вы бы хотели изучать больше всего?

Что вы хотите узнать сейчас? Как вы это хотите сделать?

Эти разговоры помогли ему лучше сформировать идею. Однако первые записанные видео вышли неудачными.

Поэтому Роджир обратился к профессору из своей школы, получившему две награды «Оскар» за киносъемки. Тот предложил ему снимать видеоролики, которые будут напоминать высококлассные голливудские фильмы.

Урок: любая помощь со стороны, оказанная в моменты затруднения, повысит шансы достичь конечной цели.

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