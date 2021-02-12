Владелец Tinder покупает южнокорейского разработчика сервисов видеозвонков и стриминга

10 февраля ​​компания Match Group объявила о покупке южнокорейского разработчика видеотехнологий Hyperconnect за $1,73 млрд акциями и наличными. Инновационные разработки в сфере перевода и видеозвонков скоро дополнят привычные сервисы знакомств.

Выручка Hyperconnect за 2020 год, согласно прогнозам, составит $200 млн (на 50% больше, чем в 2019 году). В заявлении для прессы компании отметили, что 75% доходов Hyperconnect приходится на Азию.

На сегодняшний день это крупнейшее приобретение Match Group. Компании также принадлежат популярные приложения для знакомств Tinder, Hinge и другие продукты.

Одна из главных причин покупки Hyperconnect — технологии и инновации. Компания насчитывает множество успешных технологических решений.

Azar — приложение для видеозвонков тет-а-тет.

Hakuna Live — стриминговый сервис.

WebRTC — первая мобильная версия проекта с исходным кодом, которая позволяет пользователям общаться напрямую, без передачи информации и данных на сервера компании.

Инфраструктура для поддержки разноязычных пользователей — люди из разных стран теперь могут общаться друг с другом напрямую, используя функцию перевода в реальном времени.

В публичном заявлении компаний обе стороны выделили НИОКР и инжиниринг, как ключевые аспекты сделки.

В ближайшем будущем пользователей приложений Match Group ждут интересные нововведения. Вероятно прямые трансляции и перевод могли бы органично вписаться в существующий сервис знакомств.

Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года.

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Фото на обложке: Puhhha / Depositphotos