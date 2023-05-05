Как устроен первый автоматизированный McDonald's

Конвейер, заказы на вынос и никаких людей — возможно, именно так будет выглядеть индустрия общественного питания в будущем. Во всяком случае, именно так выглядит новый McDonald's, который сейчас тестируется в США. В материале — об экспериментальном формате и критике, которую он спровоцировал.

Во время пандемии работа общепита была ограничена, и многие рестораны общественного питания были вынуждены работать на вынос, что увеличивало срок ожидания. Кроме того, число тех, кто заказывал доставку, также выросло.

«Потребители стали меньше взаимодействовать друг с другом лично, и больше — через цифровые устройства, что повышает их ожидания от сервиса», — отметил CEO McDonald’s Крис Кемпчински в обращении к инвесторам в ноябре 2020 года.

Сейчас руководство сети общественного питания тестирует новые концепции, которые лучше удовлетворят потребности потребителей после пандемии.

Фото в тексте: McDonald’s

Первый McDonald's в тестовом формате расположен недалеко от города Форт-Уэрт, штат Техас. Пока это единственный ресторан сети, где покупатели могут получить Биг Мак или Хэппи Мил с конвейера, а не от реального человека.

Здесь меньше сотрудников, работающих на кухне и выполняющих заказы, и при этом отсутствуют люди на выдаче, взаимодействие с которыми бывает не слишком позитивным. Новый McDonalds намного меньше по размеру, и здесь нет места, чтобы пообедать в ресторане. Концепция предусматривает исключительно заказы на вынос, а весь персонал сосредоточен на выполнении заказов. Насколько она эффективна, покажет время.

Заведение ориентировано на тех, кто ест на ходу. Формат сокращает взаимодействие между сотрудниками и использует «усовершенствованную технологию, которая позволяет команде начать готовить заказы, когда клиенты приближаются к ресторану».

Цель — повысить скорость и точность выполнения заказов. Покупатели могут забрать свои блюда в режиме «заказ заранее» или сделать заказ в киоске с сенсорным экраном внутри ресторана.

Фото в тексте: McDonald’s

В McDonald's называют концепцию «более бесшовной, чем когда-либо прежде». Но она уже вызвала критику со стороны активистов. Корпорацию обвиняют в том, что она тратит деньги на дорогостоящий автоматизированный ресторан вместо того, чтобы платить сотрудникам прожиточный минимум.

В Техасе минимальная заработная плата составляет $7,25 в час и не повышалась почти десять лет. Меньше она только в Джорджии и Вайоминге — $5,15 в час. Еще 5 штатов США — Алабама, Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина и Теннесси — не установили минимальный размер заработной платы.

Большинство работников американского McDonald's зарабатывают менее $15 в час, что намного ниже прожиточного минимума почти в каждом штате. Согласно отчету Института политических исследований за 2021 год, McDonald's входит в число 300 публичных компаний с самой низкой средней заработной платой работников.

Тестовый ресторан подкрепляет страхи, что из-за всеобщей автоматизации рабочие места людей займут роботы. Впрочем, представители компании успокаивают: тестовая концепция «автоматизирована не полностью», и здесь также работает команда, сопоставимая с коллективом традиционного формата.

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Фото на обложке: Unsplash