Доставка еды беспилотником — обычное дело в китайском Шэньчжэне. Вот как она устроена

Идея доставлять посылки с помощью дронов не нова, но масштабировать эту услугу непросто. Китайская Meituan делает ставку на городские кварталы с плотной застройкой — пожалуй, наиболее сложную среду для беспилотников. Это имеет смысл в Китае, где много густонаселенных высоток, а еду заказывают почти каждый день.

Зейи Ян из MIT Technology Review протестировал доставку на себе и рассказал о своих впечатлениях.

Я стоял посреди оживленного района города Шэньчжэнь (Китай), окруженного несколькими небоскребами, наблюдая за желто-черным беспилотником. Он приземлился на киоск самовывоза размером с торговый автомат, верхняя часть киоска открылась, и беспилотник опустил в него белую картонную коробку с моим напитком.

Я сделал заказ полчаса назад, и в приложении было написано, что он будет доставлен дроном в 14:03. Мой чай прибыл точно вовремя.

Сервисом управляет Meituan, самая популярная платформа доставки еды в Китае. В 2022 году компания наняла около 6 млн сотрудников для исполнения миллиардов заказов. Но с 2017 года она также работает над доставкой с помощью беспилотников. В южном городе Шэньчжэнь такая услуга доступна уже полтора года.

Доставка дронами интересует многих/

Amazon впервые предложила запустить ее еще в 2013 году, но проект застопорился из-за нормативных ограничений и отсутствия спроса.

Компания Wing, принадлежащая материнской компании Google Alphabet, добилась большего успеха и осуществляет поставки беспилотниками на трех континентах.

Walmart также поддерживает несколько стартапов с беспилотными летательными аппаратами, чтобы они экспериментировали с доставкой ее продуктов.

Meituan отличается от этих проектов тем, что решила предложить доставку дронами в городских кварталах с плотной застройкой – пожалуй, наиболее сложных условиях. Такой подход имеет смысл в Китае, где большинство занимают многоквартирные высотки в густонаселенных городах, и многие ежедневно заказывают доставку еды.

Чтобы услуга работала в таких условиях, Meituan не предлагает доставку до порога. Вместо этого компания установила киоски самовывоза рядом с жилыми или офисными зданиями. Дроны доставляют посылки до киосков, вмещающих сразу несколько посылок.

Пусть это не так удобно для потребителей, но зато каждый беспилотник может летать по заранее заданному маршруту, от стартовой площадки до киоска, что значительно облегчает навигацию по городским районам.

В 2022 году Meituan осуществила более 100 тысяч доставок беспилотниками в Шэньчжэне. Мой собственный опыт не был безупречным: сначала я случайно сделал заказ в ресторане, который находился слишком далеко, а вторая попытка провалилась, потому что я невольно заказал в нерабочее время (дроны отправляются спать в 7 часов вечера).

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Впрочем, для некоторых жителей Шэньчжэня и продавцов доставка с помощью дронов больше не является новинкой — это просто часть повседневной рутины. Прогресс Meituan показывает, что регулярная доставка дронов в города возможна, хотя это требует некоторых компромиссов, когда дело доходит до пользовательского опыта.

Как все происходит? Я посетил одну из площадок для запуска беспилотников компании, чтобы увидеть все своими глазами.

Аэропорт на крыше

У Meituan есть пять хабов для беспилотников в Шэньчжэне. Мой чай привезли из того, что находился совсем неподалеку, на крыше гигантского торгового центра. Эта площадка используется как аэропорт для беспилотников и горстки вспомогательного персонала.

Процесс сочетает человеческий и автоматизированный труд.

Как только система получает заказ (клиенты заказывают определенные товары, для которых в приложении указан этот тип доставки), курьер (человек) отправляется в рестораны, расположенные несколькими пролетами ниже в торговом центре, чтобы забрать заказ и доставить его на стартовую площадку.

Сборщик складывает еду и напитки в стандартную картонную коробку, взвешивает ее, чтобы убедиться, что она не слишком тяжелая, запечатывает коробку и передает другому работнику, который специализируется на работе с беспилотниками.

Второй рабочий помещает коробку под дрон и ждет, пока он зафиксирует ее.

Все, что происходит после, в высшей степени автоматизировано, объясняет Мао Иньянь, директор службы доставки беспилотных летательных аппаратов в Meituan. Движением дронов управляет центральный алгоритм, а маршруты заранее определены.

«Вы можете заранее, с точностью до секунды, знать, где будет находиться каждый беспилотник и какая у него скорость, поэтому клиенты могут рассчитывать на время прибытия с отклонением в две секунды вместо 3 или даже 10 минут (когда речь идет о традиционной доставке)», — рассказывает Мао Иньянь.

У компании есть централизованный диспетчерский пункт в Шэньчжэне, где сотрудники могут взять на себя управление дроном в экстренной ситуации. В настоящее время у нее более сотни беспилотников, которые можно использовать для доставки грузов по городу. В среднем один оператор следит за 10 беспилотниками одновременно.

Мао отмечает, что не весь человеческий труд может или должен быть заменен машинами. Но сделать процесс еще более автоматизированным, например передать роботам загрузку посылок на дроны и замену батарей: «Нашей команде приходится наклоняться по сто раз в день, чтобы загрузить посылку и поменять батарейки. Человеческие тела не предназначены для таких движений».

«Наше видение в том, чтобы превратить стартовую площадку в полностью автоматизированную заводскую сборочную линию, — говорит он. — Единственной задачей для людей будет складывать нестандартные продукты питания и напитки в упаковочную коробку».

Нормативные и экономические ограничения

Сегодня осталось мало технических препятствий для доставки продуктов питания и посылок с помощью БПЛА, говорит Джонатан Робертс, профессор робототехники Квинслендского технологического университета в Австралии, который исследует дроны с 1999 года.

«Мы определенно можем обеспечить надежную доставку с помощью беспилотников, но имеет ли это финансовый смысл, сказать сложновато», — отмечает Джонатан Робертс.

Выбор места часто зависит от нормативного регулирования. В 2002 году Австралия стала первой страной в мире, которая ввела закон о беспилотных летательных аппаратах. Закон разрешал университетам и компаниям экспериментировать с беспилотниками, если они получали официальные лицензии.

«Таким образом, Австралия тогда была идеальным местом для проведения тестирования», — говорит Робертс. Вот почему компания Alphabet Wing испытала и запустила здесь доставку дронами раньше, чем в любой другой стране.

Похожая история произошла и у Meituan. Муниципальные власти Шэньчжэня создали надежную цепочку поставок для производства беспилотников и особенно дружелюбно относятся к отрасли. Кроме того, правительство Китая разрешило особым экономическим зонам, среди которых и этот город, проявлять большую гибкость в регулировании коммерческих беспилотников.

Вот почему Meituan проводит большую часть своих экспериментов здесь. Компания только что открыла новый маршрут в Шанхае и время от времени запускала беспилотники в других городах, но Шэньчжэнь останется главным пространством для тестов.

Впрочем, законодательство просто разрешает доставку беспилотниками.Экономика определяет, воплотится ли эта идея в жизнь — и насколько долгосрочной она будет.

Ряд компаний, таких как Wing, проводят испытания в пригородах, где проживают обеспеченные жители, но традиционная доставка неэффективна. Эту модель трудно воспроизвести в Китае с преимущественно городским населением. Некоторые игроки, например JD и SF Express, решили начать с поселков, где инфраструктура наземного транспорта развита слабо, а БПЛА могут заполнить нишу.

Такой подход может не иметь смысла, если цель – заработать как можно больше: «Если вы посмотрите на общее количество доставок в сельской местности и в городах, вы увидите, что они отличаются, возможно, на два порядка», — говорит Мао. Но в то же время за городом доставлять посылки дронами не так рискованно.

«Раньше промышленность избегала городских районов, потому что технологии были недостаточно развиты, чтобы гарантировать их безопасность», — говорит Мао. К тому времени, когда он присоединился к Meituan, чтобы возглавить команду доставки дронов в 2019 году, он пришел к выводу, что технология стала достаточно безопасной для работы в городах.

До сих пор не поступало сообщений об инцидентах с безопасностью беспилотных летательных аппаратов Meituan. По всему миру дроны-доставщики не причинили вреда ни одному человеку, но иногда они терпят крушения, что приводит к пожарам в кустарниках и перебоям в подаче электроэнергии.

Meituan внесла технические коррективы, чтобы обеспечить безопасную работу дронов в городах. Так, компания выбрала более устойчивую к ветру конструкцию лопастей и разработала собственную навигационную систему, основанную на компьютерном зрении, которая дополняет слабеющий между зданиями сигнал GPS.

В феврале компания получила лицензию на коммерческую доставку беспилотниками в городские районы. Но чтобы полностью завоевать доверие жителей, потребуется гораздо больше времени, говорит Мао: «Нам нужно объяснить им, либо посредством обучения, либо демонстраций, где они смогут увидеть полет беспилотников, что мы можем гарантировать их безопасность».

Дроны против людей?

Некоторые поставщики и заказчики уже привыкли к беспилотникам Meituan.

Официантка ресторана в торговом центре рассказывает, что они одними из первых внедрили доставку дронами. Раньше они не могли доставлять грузы в дождливые дни, но затем технологию усовершенствовали. В настоящее время ресторан может ежедневно выполнять десятки заказов с помощью беспилотников.

Она находит этот способ более предсказуемым, чем обращение к курьерам: работники службы доставки могут красть еду, и тогда ресторану приходится решать проблему.

«Если это действительно станет зрелой технологией, она будет намного эффективнее, — говорит она. — Но также многие люди по всей стране потеряли бы свою работу».

То же мнение высказывают и клиенты.

Вскоре после того, как я получил свой чай со льдом из беспилотника, прибыл второй беспилотник. Он привез фрукты для Ван, которая работает в соседнем офисе. Она делает такие заказы почти ежедневно и для нее это довольно удобно.

«По сравнению с обычными поставками это быстрее и экологичнее, поскольку картонные упаковки можно перерабатывать. Кроме того, мне не приходится общаться с курьерами», — сказала она. Ее отношение отражает общую напряженность между городскими жителями и работниками гиг-индустрии, которые часто приезжают из сельской местности.

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Мао говорит, что Meituan не планирует заменять всех работников службы доставки: цель в том, чтобы дроны дополняли людей. Они могут доставлять посылки в места, куда работники не могут попасть, например, в туристические достопримечательности, вход на которые требуется по билетам, или выполнять срочные задачи, с которыми людям было бы трудно справиться.

По словам Мао, в идеальном будущем дроны могут выполнять 5% или 10% всех доставок. Но точная цель — это не то, к чему он стремится — он говорит, что больше заинтересован в том, чтобы такая услуга действительно приносила пользу клиентам и ее было проще использовать.

До того, как доставка с помощью беспилотников Meituan станет бесперебойной, сервису еще предстоит масштабироваться: доступных поставщиков немного, а в Шэньчжэне всего дюжина киосков. Мао ожидает, что через три-пять лет эта услуга получит гораздо более широкое распространение в Шэньчжэне.

Когда же мы сможем получать посылки прямо в окно?

«В долгосрочной перспективе, я верю, это станет правдой, но это может произойти через 20-30 лет, — считает Мао. — Потому что на обновление городской инфраструктуры, особенно когда речь идет о жилых зданиях, потребуется от 20 до 30 лет».

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Фото на обложке: Meituan