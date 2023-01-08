Китайские ученые разработали дрон, который может держаться в воздухе «вечно»

Профессор Ли Сюэлун и его коллеги из Северо-Западного политехнического университета (NPU) разработали дрон с фотоэлектрическим модулем преобразования световой энергии в электричество, что позволяет подпитывать устройство дистанционно за счет высокоэнергетических лазерных лучей — и тем самым держать дрон в воздухе «вечно».

Созданная Школой искусственного интеллекта, оптики и электроники NPU технология, по мнению разработчиков, «демонстрирует неограниченный потенциал выносливости беспилотных летательных аппаратов с оптическим приводом», пишет South China Morning Post.

Ученые также уверяют, что с новой технологией дроны могут не только дольше держаться в воздухе, но и «подлетать на высоту небоскреба».

Изначально высокоэнергетические лазерные лучи использовались командой исследователей для отслеживания беспилотников в воздухе.

И лишь потом стало очевидно, что при использовании именно высокоэнергетических лучей, не подверженных воздействиям атмосферы, можно также и заряжать устройства.

В систему также был добавлен алгоритм защиты, автоматически регулирующий мощность лазера при обнаружении препятствия на пути луча.

Команда не раскрыла подробности о дальности действия системы и эффективности фотоэлектрического преобразования из-за опасений, что технология потенциально может быть использована в военных целях.

Исследовательская группа заявила, что провела три полевых испытания: контрольный полет в помещении, дневной полет на открытом воздухе и ночной полет на открытом воздухе. Беспилотники успешно работали во всех сценариях.

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