Китайские ученые разработали дрон, который может держаться в воздухе «вечно»

Профессор Ли Сюэлун и его коллеги из Северо-Западного политехнического университета (NPU) разработали дрон с фотоэлектрическим модулем преобразования световой энергии в электричество, что позволяет подпитывать устройство дистанционно за счет высокоэнергетических лазерных лучей — и тем самым держать дрон в воздухе «вечно».
Созданная Школой искусственного интеллекта, оптики и электроники NPU технология, по мнению разработчиков, «демонстрирует неограниченный потенциал выносливости беспилотных летательных аппаратов с оптическим приводом», пишет South China Morning Post.
И лишь потом стало очевидно, что при использовании именно высокоэнергетических лучей, не подверженных воздействиям атмосферы, можно также и заряжать устройства.
В систему также был добавлен алгоритм защиты, автоматически регулирующий мощность лазера при обнаружении препятствия на пути луча.
Команда не раскрыла подробности о дальности действия системы и эффективности фотоэлектрического преобразования из-за опасений, что технология потенциально может быть использована в военных целях.
Фото на обложке: Unsplash
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