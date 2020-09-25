Как изменилась микроагрессия после перехода на удаленку

С переходом на удаленную работу микроагрессия приобрела иной характер, но ее вредное воздействие остается прежним. Чтобы решить эту проблему, нужно уметь различать ее в любых проявлениях и быть готовым противостоять такому поведению.

Профессор Колумбийского университета Деральд Уинг Сью разделяет микроагрессию на три категории:

Микронападение (microassault) — явное расовое ущемление, может быть вербальным и невербальным. Например, расовые оскорбления или отказ работать с человеком из-за его расы, этнической принадлежности или национальности.

Микрооскорбление (microinsult) — обращение, унижающее расовое наследие или идентичность человека, пренебрежительное отношение или скрытое оскорбительное сообщение. Например, заявление о том, что человек не похож на других представителей своей расы, или бестактная шутка.

Микроотрицание (microinvalidation) — обращение, которое не учитывает или отрицает мысли, чувства или опыт человека, принадлежащего к определенной группе. К этой категории можно отнести заявления о том, что человек слишком чувствительно реагирует или неправильно понял шутку.

Стоит отметить, что эти действия считаются «микро» лишь по сравнению с такими поступками, как избиение, линчевание или кража собственности, и они также вредны. Микроагрессию часто сравнивают с порезами бумагой — неприятно, но и не смертельно. Однако ежедневное повторение этого процесса определенно оставит свой след. Как и пристальные взгляды, прикосновения без разрешения, перебивания и игнорирование. В отличие от незамедлительного вреда, исходящего от «макро» событий, вред от микроагрессии проявляется при длительном, многократном воздействии.

Пандемия COVID-19 породила новый всплеск микроагрессии, сделав коллег нежеланными гостями в собственных домах. Во время видеовстреч начальники и коллеги наблюдают друг друга в домашней обстановке и более естественном виде.

Что же делать при столкновении с микроагрессией на удаленной работе?

Оцените ситуацию

Стоит сделать небольшую паузу и несколько глубоких вдохов. Это поможет успокоиться и привести мысли в порядок.

Решите, чего вы хотите добиться

Успокоившись, спросите себя, чего вы хотите добиться своим ответом. Стоит ли просвещать этого человека? Или же вы хотите дать ему понять, что такое высказывание оскорбительно, и позволить извиниться?

Разрешите конфликт

Обсудите инцидент напрямую. Это может быть как личный разговор, так и обсуждение в той же среде, где это произошло.

Например, если микроагрессия случилась на встрече с командой, разговор с оскорбившей стороной можно отложить до ее окончания или же прервать встречу для немедленного обсуждения. Здесь нет правильного варианта — поступайте так, как вам будет комфортнее. Можно также обратиться к руководителю или в отдел кадров и попросить их присутствовать при разговоре или выступить в качестве посредника. Если же оскорбительное высказывание было со стороны руководителя, и вам неудобно обращаться к нему лично, лучше направиться в отдел кадров напрямую.

Двигайтесь дальше

Обсудив инцидент, позвольте себе отвлечься от проблемы. Зацикленность на обиде не принесет пользы. Если представитель отдела кадров не присутствовал при разговоре, можно отправить ему электронное письмо с кратким описанием инцидента и попросить поместить его в личное дело обидчика.

К сожалению, разрешение подобных ситуаций на рабочем месте не всегда бывает справедливым. Просвещение сотрудников в целях борьбы с микроагрессией — идеальный вариант. Кроме того, руководители и отделы кадров должны возложить обязанность за исправление этих проблем на обидчика, а не на человека, ставшего объектом оскорбления.

Старайтесь не быть источником микроагрессии

Убедитесь, что не доставляете неудобств другим сотрудникам. Если это все же произошло, необходимо немедленно извиниться. Не стоит пытаться оправдать свое поведение или принижать чужой опыт. Искренние извинения и обещание не повторять такое поведение — лучшее, что можно сделать в этой ситуации. Кроме того, самостоятельное изучение особенностей тех групп, которых затронула ваша микроагрессия, поможет повысить осведомленность и избежать причинения им вреда в будущем.

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