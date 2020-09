Сделка Microsoft и Bethesda: какое будущее ждет Fallout и The Elder Scrolls?

Еще недавно никто не сомневался, что следующие серии игр Doom, The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored и The Evil Within выйдут на PlayStation 5 (и, может быть, даже на Nintendo Switch). Однако недавно Microsoft объявила , что приобрет ZeniMax Media — материнскую компанию разработчика игр Bethesda Softworks, и теперь игровое сообщество гадает, на каких платформах будут выходить игры самых популярных франшиз.

У поклонников Bethesda, которые не хотят играть на Xbox, ПК или через стриминговый сервис Microsoft xCloud, есть на что надеяться: глава Microsoft Xbox Фил Спенсер в интервью Bloomberg News рассказал, что в будущем решения, на каких платформах выйдут игры Bethesda, по-прежнему будут приниматься индивидуально для «каждого конкретного случая».

Пока можно только догадываться, какие игры будут выходить на нескольких платформах.

Спенсер подтвердил Bloomberg, что Bethesda выполнит все существующие обязательства по выходу игр на платформах, не являющихся Xbox. Например, такие игры, как Deathloop и Ghostwire: Tokyo, которые анонсировались как эксклюзивы для PS5, будут выпущены для этой консоли в следующем году. Возможно, что прежние релизы Bethesda будут удалены из PlayStation Store или Nintendo eShop (это маловероятно, но возможно, если Microsoft попытается использовать недавно приобретенные активы).

Также Zenimax Online Studios опубликовала в Twitter обещание поддерживать франшизу The Elder Scrolls Online «точно так же, как и раньше», подчеркнув, что ожидает, «что она будет продолжать расти и процветать на каждой из поддерживаемых в настоящее время платформ». Это хорошая новость для любителей PS4, но такая осторожная формулировка может означать, что обновление для PS5 не появится в ближайшие месяцы.

Неясно и какое решение Microsoft может принять в отношении других франшиз Bethesda. Чтобы понять это, можно изучить, как компания распоряжалась своими приобретениями в прошлом.

Богатства Microsoft

Microsoft может выпустить игры от Bethesda эксклюзивно для консолей Xbox (и, возможно, для ПК) по простой причине: поклонники франшиз с большей вероятностью купят Xbox Series S или X (и/или подпишутся на Xbox Game Pass). Чем больше пользователей приобретает оборудование Microsoft, тем шире аудитория для будущих игр на Xbox. Это, в свою очередь, стимулирует разработчиков делать игры для консоли, что еще больше увеличивает ее продажи — и так по кругу.

Поэтому производители консолей спонсировали разработку эксклюзивных игр с тех самых пор, как Super Mario Bros. принесла успех Nintendo Entertainment System. Именно по этой причине внутренние студии Microsoft, например, Turn 10, World's Edge, The Coalition и 343 Industries, не выпускают такие игры, как Forza, Age of Empires, Gears of War и Halo для PS5.

The Outer Worlds создавалась для PS4 задолго до того, как Microsoft приобрела ее разработчика. Скриншот: Ars Technica

Из правила есть и исключения. Например, в прошлом месяце дочерняя компания Microsoft inXile выпустила версию Wasteland 3 для PS4 , а в прошлом году вышла версия The Outer Worlds для консоли от Obsidian. Psychonauts 2 тоже планируется к выходу на PS4, несмотря на то, что в 2019 году Microsoft приобрела разработчика Double Fine.

Однако все эти исключения объединяет одно: эти игры уже находились в стадии разработки, когда Microsoft купила студию. Поэтому компания не требовала разработчиков менять планы в качестве условия для покупки. Точно так же Bethesda будет выполнять свои текущие обязательства.

В будущем недавно приобретенные активы Xbox Game Studios будут специализироваться на платформах Microsoft, Например, игра Grounded от Obsidian вышла в июле в раннем доступе исключительно на Xbox One. Следующую игру студии Avowed планируется выпустить эксклюзивно для Xbox Series S/X.

Та же история и с другими недавно купленными проектами. Возможно, Ninja Theory делала игры для PlayStation еще до того, как стать частью Microsoft в 2018 году, но в марте Bleeding Edge вышла эксклюзивно на Xbox, и аналогичные планы у Senua's Saga: Hellblade II.

Что это означает для текущих долгосрочных проектов Bethesda? Такие игры, как Starfield и The Elder Scrolls VI, были анонсированы еще в 2018 году, но пока что разработчик не делал публичных заявлений о планах в отношении платформ. Вероятно, оба проекта еще находятся на ранних этапах разработки, так что при желании Microsoft сможет настаивать на эксклюзивности Xbox.

А как же Minecraft?

Те, кто надеется на то, что Microsoft предоставит свободу Bethesda, могут указать на кейс Minecraft. В 2014 году Microsoft приобрела разработчика Mojang за $2,5 млрд и могла бы строго контролировать франшизу Minecraft, выпуская обновления для экосистем Xbox или Windows. Вместо этого Microsoft продолжает публиковать и поддерживать версии (и спин-оффы) для всех платформ, от iOS до Wii U.

Компания поняла, что Minecraft ценнее как мультиплатформенный хит, а не как эксклюзивная игра, заманивающая игроков на свои платформы. Точно такое же решение она может принять в отношении популярных франшиз Bethesda. Между тем, Xbox все еще может привлечь игроков как средство дешевого и легкого доступа по подписке к играм Bethesda через Game Pass.

Официальный набор текстур для Minecraft, посвященный Марио, внушает надежду фанатам Bethesda, которые хотят играть не только на консолях Microsoft. Скриншот: Ars Technica

Но есть некоторые основания полагать, что положение Minecraft среди игр Microsoft уникально. К тому времени, когда Microsoft купила Mojang в 2014 году, игра была практически самостоятельной платформой с десятками миллионов постоянных игроков, подключенных через кросс-платформенную экосистему серверных миров. Некоторые из этих игроков потратили сотни или тысячи часов на развитие этих миров.

Вряд ли они хорошо воспримут необходимость покинуть любимую платформу, чтобы сохранить свои игры. Часть игроков может уйти, а остальные неохотно перейдут на другой ресурс и вряд ли станут лучше относиться к Microsoft.

Более того, Minecraft — это своего рода онлайн-игра, для которой лучше иметь как можно более широкую базу игроков (отчасти потому, что она много зарабатывает за счет внутриигровых покупок на маркетплейсе Minecraft). Принудительный переход на платформы Microsoft привел бы к сокращению количества игроков, уменьшению количества творений, которые можно было бы посмотреть, и многопользовательских серверов, к которым можно было бы присоединиться. Это, в свою очередь, сделало бы менее привлекательными и саму игру, и всю экосистему Microsoft.

Это, вероятно, объясняет, почему такая онлайн-игра, как Elder Scrolls Online, получила разрешение на развитие мультиплатформенного доступа. Мир Bethesda Fallout 76 также, похоже, останется доступным на консолях PlayStation.

Однако для франшиз Bethesda, ориентированных на одного игрока, ценностное предложение отличается. Новые сиквелы к этим играм позволяют легко сменить платформу, не лишившись активного игрового опыта.

Владельцы PlayStation, которые давно пользуются играми Bethesda, могут возмущаться необходимостью выбирать между этими названиями и предпочитаемой платформой. Но единственная проблема для Microsoft — если критическая масса игроков решит, что экосистема PlayStation нравится им больше, чем Doom, Elder Scrolls, Fallout и так далее.

Третий путь?

Конечно, есть и еще один вариант — временная эксклюзивность. Microsoft могла бы сделать игры Bethesda доступными только на консолях Xbox, скажем, в течение года. Таким образом, чтобы получить доступ к последним и лучшим релизам, пользователям придется купить Xbox S/X. А после этого компания могла бы выпустить версии для PlayStation 5 и/или Switch, чтобы получить дополнительные деньги от расширенной аудитории.

В прошлом такие игры, как Cuphead и серия Ori, перешли на другие консоли после временного периода эксклюзивности на Xbox. До этого Rise of the Tomb Raider и Playerunknown's Battlegrounds были доступны только на Xbox One, прежде чем их перенесли на PS4.

Некоторое время Cuphead была доступна эксклюзивно на консолях Microsoft. Но компания не владеет этой франшизой единолично. Скриншот: Ars Technica

Однако во всех этих случаях игры были выпущены студией, не принадлежащей Microsoft. Скорее всего, тогда Microsoft просто делала единоразовую выплату, чтобы обеспечить период эксклюзивности для этих игр, а не получала контрольный пакет акций разработчика. Новый этапом для Microsoft стало бы распространение временной эксклюзивности на полностью принадлежащие ей дочерние компании. Возможно, на него она и выйдет, охватив существующую мультиконсольную аудиторию, которая есть у самых популярных игр Bethesda.

В то же время, однако, идея Microsoft заплатить $7,5 млрд только для того, чтобы стать издателем множества игр на PlayStation 5, кажется немного странной. Но поведение потребителей, скорее всего, повлияет на то, какие решения Microsoft будет предпринимать в отношении каждой из этих игр в будущем.

Источник.

Фото на обложке: BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock